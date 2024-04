César Pérez Vivas denuncia ante el MP amenazas de la «furia bolivariana» #2Abr

- Publicidad -

El opositor y exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, informó que presentó ante el Ministerio Público una denuncia por una serie de amenazas de muerte contra él y su familia que fueron realizadas por medio de las redes sociales en nombre de la «furia bolivariana».

El dirigente político solicitó a la Fiscalía una investigación para sancionar al responsable. Además, aseguró que lo hizo publico para que Venezuela se entere del hostigamiento diario en su contra.

- Publicidad -

«Hoy presenté formal denuncia al @MinpublicoVEN en relación con las amenazas de muerte para mí y mi familia, que en nombre de “la furia bolivariana” me vienen haciendo a través de la red social Facebook. El país debe saber el hostigamiento que recibimos a diario. Sr. Fiscal solicito se investigue y sancione al responsable», fue lo que publicó Pérez Vivas en sus redes sociales.

Amenazas en las redes sociales contra Pérez Vivas

El político divulgó también las capturas de pantalla de los mensajes con las amenazas de un usuario que tiene por nombre Mafer Parra.

En el chat se observa que las persona que amenazó a Pérez Vivas utilizada un tuit que publicó el dirigente donde se refería a la «furia bolivariana» y responsabilizaba a Nicolás Maduro por los actos que se cometan en nombre de esta.

- Publicidad -

«Primeramente conmigo nadie juega y yo soy serio, ustedes están muertos políticamente deja de estar metiendo las narices donde no le incumbe o no respondo por sus familiares, hagan lo que hagan el presidente Nicolás Maduro va a seguir en el poder, bajale dos. Que se atreve que yo me llevo de sorpresa por pecho un familiar suyo y la comunidad internacional ni su amiguita», así fue la advertencia.

Hoy presenté formal denuncia al @MinpublicoVEN en relación con las amenazas de muerte para mí y mi familia, que en nombre de “la furia bolivariana” me vienen haciendo a través de la red social Facebook. El país debe saber el hostigamiento que recibimos a diario. Sr. Fiscal… pic.twitter.com/2wiY0lZJGs — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) April 2, 2024

¿Qué es la furia bolivariana?

Desde la perspectiva del chavismo, la «furia bolivariana» es un plan para defender al país de las conspiraciones. Nicolás Maduro ha invocado, como en años anteriores, esta estrategia en año de elecciones.

Sin embargo, los defensores de derechos humanos vinculan la «furia bolivariana» con acciones como detenciones arbitrarias, persecuciones y control social.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí