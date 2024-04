Luis Emilio Rondón: Venezuela necesita una transición a la democracia #17Abr

- Publicidad -

Venezuela necesita de una transición a la democracia para poner fin a la severa crisis que padece el país hace casi una década, dijo este miércoles el vicepresidente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Luis Emilio Rondón.

Rondón enfatizó que los venezolanos disponen de una extraordinaria oportunidad para alcanzar el cambio político por la vía del voto en las elecciones presidenciales del 28 de julio, lo que daría paso a un gobierno de transición que tendría como primer objetivo la reconstrucción del tejido democrático.

«Necesariamente es así«, dijo Rondón cuando le consultaron sobre el papel en la transición a la democracia que tendría un nuevo gobierno en Venezuela.

«Después de esta égida autoritaria que hemos padecido, no vamos a amanecer de golpe con una democracia perfecta y satisfactoria, hay que reconstruirla y ese proceso de reconstrucción es un proceso largo, es un proceso difícil y es un proceso duro, nadie arrogantemente puede pensar que tiene solo la posibilidad de reconstruir el tejido democrático dañado», agregó.

Por otra parte, el vicepresidente de UNT llamó a las fuerzas de la oposición mayoritaria a alcanzar un acuerdo y poner los intereses de los venezolanos por encima de cualquier otro.

«No podemos obviar el ponernos de acuerdo, no podemos poner por encima otros intereses que no sean los de los venezolanos», dijo al señalar que el 80% de los venezolanos está dispuesto a votar por un cambio político en el país.

Asimismo, dijo que abandonar la ruta electoral sería regalarle seis años más a Nicolás Maduro en el poder, lo que redundaría en más pérdida de calidad de vida de los venezolanos y un aumento de la migración.

Diálogo y negociación para la transición en Venezuela

Rondón también hizo una defensa al diálogo y la negociación como forma de hacer política en Venezuela, al tiempo que afirmó que «todos los venezolanos son necesarios para construir el país«.

«Nosotros hemos dicho que somos partidarios de la negociación, del diálogo, que no tenemos una lista de revancha. Que la Justicia haga lo que tenga que hacer, pero que no haya en el seno del gobierno entrante una agenda de revancha, nosotros no tenemos esa agenda de salir a cazar chavistas, creemos que todos los venezolanos son necesarios para construir este país», aseveró.

En este sentido, dijo que un gobierno de transición no debe aplicar «el mismo esquema» chavista de persecución a la disidencia.

«Para poder reconstruir Venezuela tenemos que comportarnos como demócratas», sentenció en el programa El Citizen, del medio EVTV.

