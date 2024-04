OPINIÓN Pacheco, la delincuente agazapada #17Abr

- Publicidad -

Hoy día no es la Universidad la que critica a la Sociedad;

es la Sociedad la que critica a la Universidad

José Joaquín Brunner / Investigador chileno, en Educación Superior

¿A 300 dólares por tesis o por capítulo?. Pero a 5000 dólares los títulos.- Hay un mercado negro de “graduandos y graduados chimbos” con poder adquisitivo que pueden pagar los altos cobros que exigen Andrea Ortiga y alias la Gocha Agazapada, por las tesis de grado y de postgrado. Pero como si se tratase de una trinidad maligna, está la jefa de ambas y que posee adicciones que abastece con la “faja de billetes verdes” que recibe de estas dos subordinadas. Es un negocio de tres mujeres corruptas camufladas de decentes, para perjuicio académico de la universidad. Pero también hay otras vaquitas de San Antonio o catarinas, que están liderando la corrupción interna. Nada más figúrense la abundancia de dólares ilícitos que se están llevando al bolsillo estas tres mujeres y los insectos conocidos como las mariquitas. Con una población universitaria a borbotones, inmensa, caudalosa y numerosa; el negocio sucio es tan ilícito y punible como el tráfico de drogas; y al igual que éste tiene alta facturación punitiva, con una rentabilidad criminal en perjuicio de la sociedad, porque todos los pícaros y desorientados éticos; saben que esta casa de estudios egresa a “cualquiera que pague en divisas» sin mayores exigencias éticas o cognitivas si compran en moneda extranjera la tesis o el trabajó de grado y el título. Solo imagínense los ingresos en divisas que ésta Andrea Ortiga, junto a alias la Gocha Agazapada y la jefa de ambas se están metiendo en sus carteras, sin dejar por fuera a los insectos conocidos como las mariquitas.

La gocha delincuente.- De tres años para acá se le sumó a Andrea Ortiga, la conocida profesora “alias la Gocha Agazapada” que apesta por su infame descompostura ética y disposición a la trampa y al engaño y que ostenta un cargo universitario importante como jefa, pero que viene desprestigiada de otra casa de estudios superiores donde la pillaron en sus tracalerias académicas a todo rango y nivel “haciéndose la toche”, pero apropiándose igualmente de ingentes cantidades de dólares ilegales obtenidos además vendiendo y forjando tesis de grado. Y aquí en esta Alma Mater tan mancillada por personas como ellas, se encontraron estas dos y están en la cresta de la corrupción dependientes del vicerrectorado académico, por lo que sus actuaciones inmorales e ilícitas son del conocimiento y consentimiento de las autoridades universitarias. A propósito de “alias la Gocha Agazapada” nos recuerda el caso de alias «La Gocha» la delincuente de la banda de Parque Valencia, capturada el lunes 12 de junio de 2023, por la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), de la Policía Nacional Bolivariana, e identificada como Yenice Carolina Pacheco Olmedo de 29 años de edad, quien pertenecía a la banda de Parque Valencia liderada por alias ‘’El Cachorro’’, abatido en un enfrentamiento el pasado jueves, bajo la dirección de esta división policial. Así las cosas, no es ninguna santa esta Gocha Agazapada. Muchos escenarios tiene en común con la Gocha Yenice Carolina Pacheco, porque es una delincuente académica.

No hay nada inédito ni original.- Tratase pues, esta endogamia tesituaria de un cruce entre tesis de una misma universidad u otra extranjera o nacional, pero un cruce furtivo y morboso, cuyos contenidos genéticos están tan enrarecidos o lavados que son malignas muestras de la corrupción en el plagio, elaboración deshonesta, compra y venta de tesis en dólares que proscribe la decencia y que con altanería se imponen altivamente sobre la dignidad académica. Son plagios de plagios, que cazan de la propia universidad, o de otra Alma Mater o de internet y que además no tienen ningún aporte nuevo a la academia o al saber , que las mezclan entre sí, o son elaborados mañosamente con dudosa calidad científica, o un copiar y pegar desvergonzado; todas las hipótesis de perversión mediante las cuales la mafia de las tesis se ha impuesto sobre la gente que estudia y sobre la gente decente y hay tantos plagios de plagios como dice Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá ¿Se haría usted las tetas con un médico cirujano que plagió su tesis de cirugía estética? Eso sería como colocar un arma de fuego en manos de un agente policial desequilibrado mentalmente. ¿Verdad?

¿Viste, como se viste y viste el auto que se compró?- Todos saben de dónde obtiene los dólares sucios, ésta corruptísima mujer, porque con su ínfimo salario jamás podría comprarse todo lo que lleva encima. Andrea marca la diferencia entre los humildes y decentes profesores trabajadores y la escandalosa y altanera corrupción interna que ella lidera. Cada mañana de cada día su presencia deshonra la dignidad que debiera ostentar la universidad y su pavoneo ofende a los demás docentes que no pueden comprarse con sus menguados y honestos salarios las galas y los atuendos que a diario estrena y exhibe pomposa la más corrupta delincuente que ha pasado por esa Alma Mater. El brillo y el olor a nuevo de sus trapos, es burla para quienes no se prestan a la corrupción, porque no se llenan de dólares manchados de vergüenza; pero lucen limpias y decentes ropas, “con aroma de decoro”, con la integridad de la honestidad. En esa universidad se suceden o se turnan las mafias de las tesis y desde hace casi un lustro permanece atornillada en el negocio intramuros de esa sede, la mejor vestida del día a día, la que estrena mudas, con un “escaparate de trapos nuevos”, con un conjunto de prendas originales y fantasías costosas y accesorios en abundante grosería, la que tiene una colección de calzado nuevo y usa smartphones de última gama que cambia a capricho, la que afoca con el cuidado de las uñas y del cabello y su oneroso tratamiento; “es la chica que le gustan las chicas”. Sí, en efecto, se trata de Andrea Ortiga. Esta tribada, está acumulando fortuna vendiendo tesis de grado y de postgrado, todo en fraude de la academia, de la universidad y de la sociedad. Pero con la connivencia y la complacencia de las autoridades universitarias. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Acaso la vista no les da a las autoridades para percatarse de los signos exteriores de riqueza que exhibe esta mujer? Que no tiene un salario legal mayor que el resto de los profesores y ostenta una riqueza que sus pares no tienen en iguales condiciones de salario. ¿Cómo puede “A.O” costearse sus caprichos de apariencia personal estrenando cada día nuevas vestimentas y calzado? Hasta donde se sabe Andrea Ortiga no ha heredado ninguna fortuna de ningún acaudalado familiar ni de ninguna de sus queridas chicas. Por lo menos, eso no aparece en su declaración jurada de patrimonio. Y ningún funcionario, que hubiera heredado fortuna, ni amarrado seguiría trabajando por tan miserable salario y mucho menos en un sitio tan descalificado como esa casa de estudios. El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Platón. Filósofo griego. Atenas (427-347 a. C.)

¡Sale of degree thesis!.- No hay en esta desprestigiada universidad producción científica, porque con la carpa y la tienda que la tribada Andrea Ortiga tiene montada dentro de la casa de estudios con llamativas luces de neón, como perros rastreadores los estudiantes en fraude académico ya saben dónde “se venden tesis de grado”. Por lo que se alcahuetea y se le da publicidad a la holgazanería intelectual. Se trata de las mismas tesis “caricantiadas”, lavadas, que las metamorfosean fraudulentamente, que las disfrazan de inéditas, por lo que la originalidad está proscrita como primera característica de esos adefesios de grado que vende Andrea Ortiga y su banda. Y como el jurado es el mismo staff de amiguetes y complacientes profesores, hay un círculo vicioso, porque entre ellos se pagan y se dan el vuelto y no le ponen ningún reparo, ni ninguna objeción, ni ninguna observación “desaprobatoria” a las tesis, siempre y cuando se trate de las que ellos vendieron; por lo que el jurado en “una obra teatral” donde todos son actores que se convidan en fraude de la universidad para burlar la academia y el conocimiento científico, califican de sobresalientes y excelentes, sus propios engendros de tesis. En su gran mayoría los títulos de las tesis están desconectados y desfasados de su contenido. Son unas “pobres tesis” sin riqueza científica ni intelectual. Ah, pero si por el azar algún estudiante plantea un enfoque distinto al acostumbrado que reposa en el “banco de tesis fraudulentas”, que tiene en existencia Andrea y su banda; toda consecuencia está subordinada a si “se bajaron de la mula” o si pagaron a la mafia de las tesis o no han hecho el tributo a la tribada. Pues en el primer caso se hacen los drogados de la vista gorda y salen aprobados hasta con mención y en el segundo caso el jurado o los jurados les ponen tantas y tan innumerables objeciones hasta que el tesista se sienta obligado a desistir o abandonar los estudios o se vea en la necesidad de pagarle a la mafia de las tesis.

Tesis engañosas, la mayoría vacías de contenido trascendente.- De títulos precarios o rimbombantes incongruentes con su contenido. Pura figura que mete el cuento, nada de fondo que convence. Vacías de contenido inédito, sin sustancia cognitiva propia, intelectualmente ajenas a quienes las blanden o las detentan, hechas, diseñadas y montadas como reproducciones en serie. Todas son copias de copias, no resisten: 1. Plag.es, 2. Viper, 3.WCopyfind , 4. Dupli Checker, 5. PlagTracker, 6. Copyleaks, 7. Paper Rate, 8. Quetext Plagiarism Checker, 9. Plagiarisma, 10. Edubirdie, 11. Plagiarism Detector, 12. Plagius, 13) Turnitin. 14) Plagium, 15) Plagiarism Checker, ni ningún otro programa que los profesores usamos para detectar plagios en los trabajos de los estudiantes. Todas dan positivo al plagio. En una ocasión les asigne un simple ensayo a unas ataviadas damas y al tamizar sus discursos escritos, me percaté tristemente que apenas empezando sus estudios ya venían contaminadas con el veneno de la corrupción. ¡Cuánta desilusión! Las creí tan correctas. Una verdadera calamidad encontrar alguna universidad, en donde los trabajos de grado de sus egresados pretéritos, actuales y próximos, son calcos de calcos, donde se pueden detectar párrafos exactamente iguales, bibliografías inventadas, autores que no corresponden, con citas que no están previstas en el cuerpo de la tesis y cuánta perversión académica es capaz de hacer quien o quienes se lucran en dólares por esos adefesios, con la garantía de no tener sobre sí lo ojos supervisores de quienes deben mantener el buen nombre de la institución. O tesis y trabajos de grados que son espejos de otros trabajos de grado, de otras tesis, son reflejos gemelos, idénticos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos porque aunque pueden no ser exactamente iguales, son intrínsecamente la misma esencia, o como dice Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá; pues en ocasiones solo cambian el nombre del autor, que por el transcurrir del tiempo ya nadie recordaría y entonces ¡Eureka! Si nadie vigila ni censura la tramposa tesis, ésta se enseñorea y se burla de la academia. En educación y en ciencia nos toca hacer como los alcohólicos anónimos. Pararnos y declarar en voz alta que tenemos un problema Moisés Wasserman. Ex rector de la Universidad Nacional de Colombia. 2014

Así se gradúan los fantasmas.- Imagínese usted un caso por supuesto nada hipotético, por todos conocidos, donde un fulano se encuentre en Alemania pero paga acá a quienes están tarifadas en ese precio , «figurativamente» por supuesto a unas cortesanas verbigracia 5000 dólares y algunas otras cosillas extras, como el transporte exclusivo, alojamiento de lujo, restaurantes selectos, etc. etc., con todo lo que da la pomposidad que pueden brindar los dólares, para que le hagan su tesis, obvien la defensa y le califiquen con 20 puntos. «Y así, se gradúan los fantasmas».

Gradúan a gente que nunca asistió a clases y sin ser realmente estudiantes.- O el supuesto de unas fulanas que nunca fueron a clases pero con ascendencia en el control de las asistencias, aparezcan ahora con veredictos aprobatorios y distinciones SUMMA CUM LAUDE, MAGNA CUM LAUDE y CUM LAUDE u otras calificaciones que se auto endilgaron y para colmo con veredictos de 20 puntos. Es que no saben lo que es la vergüenza. «Que caradurísmo». Si nunca asistieron a clases… No saben nada de la sustancia de la carrera en la que se gradúan ni de sus ejes transversales. Imagínense…Dios…Como en otrora Monte hermoso , esto es una tesitura endogámica, como alguna localidad donde sus pobladores solo se reproducen entre ellos mismos, entre la misma familia, entre tíos y sobrinas o al revés, hermanos y hermanas, en fin la misma sangre con la misma sangre ; toda una perversión que produce una deformación generacional y por supuesto hay una contaminación consanguínea, a tal punto que ya no se pueden ocultar las deformidades por ser tan vistosas y llamativas , así ocurre con las tesis y trabajos de grado de algunas universidades que no aguantan una revisión entre ellas , ninguna imbricación , ningún cotejo. Hasta llegan al descaro de tomarlas de monografías .com. «Se habrá visto»

Hacer cambios en la Universidad es como remover cementerios.

José Ortega y Gasset – Filósofo Español

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

