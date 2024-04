Exigen prórroga al CNE para jornada especial de inscripción en el Registro Electoral en el exterior #18Abr

- Publicidad -

Un total de dieciocho organizaciones no gubernamentales y movimientos ciudadanos solicitaron prórroga del lapso que culminó ayer 16 de abril, ante incumplimiento de horarios y fechas en los consulados venezolanos, establecidos por el Consejo Nacional Electoral para las Jornadas Especiales de Inscripción y Actualización en el Registro Electoral.

La correspondencia fue entregada en los consulados venezolanos y en el CNE en Caracas, por las organizaciones Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Coalición por Venezuela, Compromiso Ciudadano, Foro Permanente de Juventudes, Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, HolaTúInscríbeteRE, Manifiesta, La Tertulia de los Martes, Médicos Unidos de Venezuela, Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, Panamerican and Caribbean Union for Human Rights, Red Organizaciones Vecinales de Baruta, Toma El Control, Venezolanos Siempre y Voto Joven.

Manifiestan que en el exterior no se cumplieron cabalmente las fechas establecidas entre el 18 de marzo y el 16 de abril, ni los horarios estipulados, a causa de diferentes motivos ajenos a los electores, tales como demora en la llegada de equipos, caídas frecuentes del sistema, retrasos del personal, limitaciones de espacio físico.

En la comunicación citada se hace un recuento de los retrasos sufridos por los venezolanos que intentaban inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral y así poder votar en las elecciones presidenciales a efectuarse el 28 de julio de este año.

Se mencionan como ejemplos Tenerife y Vigo donde hubo un retraso de 10 días, en Santiago de Chile y en Berna 15 días, en Viena y Bruselas 16 días, en Buenos Aires 17 y en Milán batieron el récord de 22 días de retraso. Con respecto a Montevideo, los recaudos que exigían eran inaplicables.

A todo lo anterior se suma que el proceso fue sumamente lento por la exigencia de recaudos que no figuran en la actual legislación electoral venezolana (LOPE, LOPRE, RGLOPRE), como: pasaporte vigente. la referida legislación no contempla este requisito (que implica un alto costo para el elector) para inscribirse o actualizarse en el RE. En todo caso, si se acepta la cédula vencida ¿cómo no aceptar igualmente el pasaporte?.

Residencia permanente (con 3 años de antigüedad y 1 año por vencer) la condición de permanente no figura en los instrumentos legales mencionados. Por otra parte, los tiempos requeridos en muchos casos exceden la duración del documento de residencia que expidan en muchos países. En algunos consulados como en el de Viena, no se aceptaba el pasaporte de otra nacionalidad como comprobante de residencia.

Por todo lo anteriormente mencionado estas organizaciones de la sociedad civil exigen que el Consejo Nacional Electoral, extienda el lapso de inscripción y actualización del Registro Electoral, para compensar el retraso observado en el procedimiento.

Igualmente, que el ente electoral se circunscribe a pedir los requisitos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

