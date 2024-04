RETACITOS #21Abr

- Publicidad -

Cada día se acerca más el Primero de Mayo, Día Internacional del trabajador, han transcurrido más de dos años sin que se haya hecho algún ajuste del salario, solamente se han ajustado algunos bonos que no tienen incidencia en las prestaciones, pero del salario naranjas chinas y hay gran expectativa que este año pueda producirse el tan anhelado ajuste, por cuanto el gobierno está en un proceso de elecciones, donde tradicionalmente hay aumento en el gasto público, especialmente en materia salarial, aun cuando pareciera que este año seguirán bonificando el salario, pero no aumento, según los rumores que circulan. Personas tan calificadas como María Olga Giran, asesora laboral de Conindustria, ha explicado que en la mesa tiene tres patas: gobierno, empresarios y trabajadores, pero por mucho que los empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo, no se puede olvidar que el Estado juega un doble rol, porque es uno de los más grandes patronos que hay en el país y es quien en definitiva fija el salario mínimo, de manera que cualquier decisión que tome, va en detrimento de los recursos que tiene para pagar a 8 millones entre empleados, pensionados y jubilados, por lo tanto esto es inviable y el empleador privado tiene una camisa de fuerza que es la Ley del trabajo. En el país tenemos una crisis muy severa, en el interior hay que tener recursos para generar electricidad; aparte de los recursos el sistema impositivo estas ahogando al empresariado, donde hay municipios que son verdaderamente estrangulantes de la actividad, para no hablar de la pérdida de mercado, de la competencia desleal de los productos terminados importados, la reducción de mercados, indicando que a nadie le conviene que haya salarios bajos, porque la rueda de la economía se “tranca” porque no hay la posibilidad de poder comprar productos, además no hay crédito bancario, de allí que no es fácil la situación del país, así que amanecerá y veremos, por qué la CTV también se calla y el que calla otorga.

***

Todos y cada uno de nosotros cuestionamos nuestro sistema educativo como uno de los peores que existe a nivel mundial, conocemos que los docentes, comenzando por el nivel universitario devengan salarios que son verdaderamente penosos, a pesar de las credenciales académicas, y el deterioro sigue avanzando aguas abajo, al extremo de los maestros con los zapatos rotos, los docentes que no asisten a clases porque no tienen una ropa decente que ponerse y así pare usted de contar. Por ejemplo el director de la Escuela de Educación de la UCAB expresó su preocupación acerca del panorama que se avizora para el sistema escolar del país, sus docentes y alumnos. «En el nuevo año se requiere pasar del diagnóstico a la proposición, a la generación de programas de intervención pedagógica factibles, sostenibles y de calidad», comentó. Lamentablemente la crisis del sistema educativo venezolano no es nada nuevo, se viene profundizando año tras año, los diagnósticos van y vienen todos los análisis han sido hechos por las organizaciones gremiales, se tienen los números de maestros que se han ido con la diáspora, cuantos docentes se han marchado de la educación pública, porque los jalan de la educación privada con bonos y salarios superiores y por supuesto se impone la parte humana que no es criticable. Ya en estos momentos los colegios privados han sacado sus cuentas para el momento en que los estudiantes salen de vacaciones y retornarán en septiembre, pero las condiciones económicas son distintas y los padres y representantes tendrán que sudar tinta si quieren mantener al estudiante en el mismo colegio, de lo contrario deberá pensar en cambiarlo. Por otra parte, los analistas han señalado que los alumnos de bachillerato (de escuelas públicas y privadas) no tienen las competencias mínimas en áreas claves como matemáticas y habilidad verbal/comprensión lectora y esto es un tema para preocuparse. Lamentablemente en estos momentos las atenciones están centradas en lo político y todo lo que esté aconteciendo en el entorno de los escenarios, lamentablemente, es circunstancial.

***

Una de las razones por las cuales la gran mayoría de los venezolanos tiene la intención de participar en las elecciones del 28 de julio, principalmente se debe, a que ya este proceso revolucionario, le queda muy poco por destruir, porque no solamente acabó con las empresas básicas construidas por la democracia, al igual que las industrias de la Construcción, Automotriz, redujo a su mínima expresión al parque industrial nacional, quedando apenas unas 2400 empresas que subsisten, pero con operaciones de apenas un 31% y cerca del 70% ociosos y el comercio está a punto de desaparecer debido a la informalidad, de allí que piensan que si repite el inquilino temporal de Miraflores, se acabó el carburo y hasta los más viejos tendremos que agarrar las de Villa Diego. De allí que las razones y condiciones para echar el resto y jugarse a Rosalinda el próximo 28J son bastante numerosas, sobre todo porque ya quienes quedamos en estos países somos los más viejos y ya a lo mejor no les podemos dar a los países receptores el 40% del PIB que perciben hasta estos momento. En estos momentos, a nivel mundial se observa una menor concentración de venezolanos en Colombia y Perú y aumento de aquellos que están viviendo en Estados Unidos y España. Chile se posiciona como el tercer país receptor. No hay que olvidar que los flujos de migrantes venezolanos que dejaron el país durante el período 2012-2017 se caracterizaron por su alto perfil educativo. Casi la mitad de los hombres había alcanzado la educación universitaria al igual que una de cada 3 mujeres. En todo caso, la situación en este momento ha cambiado; sin embargo, son muchos los estudiantes de carreras profesionales del últimos años que solo están esperando recibir sus títulos para marcharse, carrera que será aún mayor si los resultados favorecen, en el supuesto negado al actual proceso, pero lo más grave es que los cursos de post grado en las universidades están vacíos; no hay recursos humanos calificados para la recuperación de este país y hay mucho pesimismo, acerca de que muchos de los venezolanos que estén en otros países debidamente instalados, con buenos ingresos con sus hijos en colegios privados, en disposición de retornar a Venezuela como sería lo deseable.

***

Hoy las cosas no han cambiado en Mercabar. Siguen los atropellos contra todos los trabajadores (as) en esa institución. La lucha sigue: de 200 trabajadores de nómina que existen, solo como 45 trabajadores están activos, solo estos participan en la lucha sindical, son pocos . El resto es personal contratado y no dicen nada porque son callados e intimidados. A ellos los utilizan para dividir a la masa laboral.. El sindicato de Mercabar no ha descansado en denunciar ante los organismos competentes la violación del contrato colectivo. El patrono no cumple con nada que tenga que ver con darle a los trabajadores algún beneficio. En el área de operaciones, departamento dirigido por el señor Martes no funciona. El jefe de esa área se ha dedicado a humillar a cualquier trabajador de Mercabar y utiliza a su personal a su antojo. El área de playa él cual él dirige es un desastre, la playa está llena de huecos, inseguridad, tráfico de influencias, matraqueo, vacunas . El y su personal dizque matraquean a cualquier camionero a su antojo como si nada. Dizque está amparado por el presidente de mercado. En el área de renta fija ( galpones verdes y amarillos) es igual. De 300 negocios que pagan en dólares la desidia es peor, suciedad, aguas negras y aguas servidas por todos lados, mendigos, locos, desechos fecales, la luz se va a cada rato, a algunos arrendatarios le quitan sus galpones sin ningún derecho, los galpones confiscados los pasan a amigos y políticos de turno, es un verdadero desastre. En el área de renta variable, departamento dirigido por la flameante Doña Bárbara, ese departamento es la joya de la corona, en ese departamento en peaje no hay ningún tipo de control administrativo, no hay cámaras, etc. A algunos trabajadores de esa área los humillan, los acosan, los botan sin respeto alguno, a varios de ellos los han desnudado o quitado la ropa sin ningún derecho ni pruebas, lo que constituye una violación a sus derechos humanos. Los llevan a comisarias solo para humillarlos y al final no consiguen ningún tipo de pruebas contra ellos. En el área de romana, en ese departamento están la mayoría de trabajadores activos y con muchos años de servicio, ese departamento también lo dirige la doña, ese departamento tampoco se escapa a los desmanes o intentos de humillación, por supuesto sin ningún tipo resultado hacia ella porque son trabajadores honestos y saben darse a respetar. En el área de mantenimiento, existen muchos jefes y pocos indios. En esa área existe un jefe que hace todo lo comentado, amparado por el propio presidente de mercado, el señor precursor y su barragana, la que de entonces era su también secretaria del concejo legislativo, hace años ella dirigía o se le señaló de la pérdida de dinero de la caja de ahorros de trabajadores jubilados.. Este material último es delicado y el propio sindicato a estado de la mano de las personas o trabajadores ( as) de mercado que están siendo maltratados por este jefe. Hay muchos caso de abuso de este jefe , pero en especial este es importante y la propia persona afectada lo denunció, pero el tipo está protegido y trabaja en Mercabar todavía. Aquí esta este material, perfectamente comprobable, no apto para menores de edad. Seguimos en la lucha, dicen los trabajadores.

***

Una denuncia gravísima, por decir lo menos, es la que acaba de presentar la siempre acuciosa ONG Acceso a la Justicia, cuando advierte que en los últimos año se ha registrado la perdida de las Gacetas Oficiales, de tal manera que si usted tiene interés en conocer alguna decisión, que haya sido registrada oficialmente en este instrumento, puede correr el riego que se encuentre con la excusa que no existe porque desapreció del mapa, es lo mismo que ocurre con algunos negocios en desgracia, que queman sus archivos para no dejar muestras de los delitos cometidos. En efecto, Las leyes y acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional (AN), los decretos presidenciales, las resoluciones y actos administrativos de efectos generales de los ministerios, la vicepresidencia ejecutiva, órganos del Consejo Moral Republicano, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Defensa Pública y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fijen criterio vinculante para los demás jueces son solo algunos de los actos emitidos por los órganos del Poder Público que los ciudadanos deberían poder consultar en la Gaceta Oficial. Sin embargo, en la actualidad esto no siempre es posible, pues no todas las ediciones del diario oficial del Estado están disponibles, a pesar de que su aparición en dicho instrumento, es indispensable para considerarlos válidos, lo cual es muy grave cuando se trata de ocultar fallas, por cuanto no hay como verificar los errores cometidos. Las primeras pesquisas demuestran que desde 2021 hasta el primer trimestre de 2024, 43 números del instrumento no han sido publicados por el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Saingo), instancia responsable de la impresión y difusión de la publicación. La abrumadora mayoría de las ediciones que están perdidas son extraordinarias, aunque también al menos dos son ordinarias cuyo contenido se desconoce. La revisión también permitió constatar que la práctica de no publicar las Gacetas Oficiales se ha venido agravando con el paso del tiempo. Así, mientras en 2021 fueron 11 los números que se extraviaron (9 extraordinarios y 2 ordinarios), en 2022 fueron 10. Por su parte, en 2023 la cifra se disparó hasta 21 y en lo que va de 2024 hay solo una edición cuyo contenido se desconoce. No obstante, el contenido de ambas disposiciones no se cumple. En la actualidad no es posible encontrar la versión en papel de algunas ediciones del instrumento, y en el sitio web del organismo los números ordinarios y extraordinarios se publican con rezago, sin que hasta el momento las autoridades hayan tomado medidas contra los responsables de esta irregularidad. La investigación de Acceso a la Justicia también detectó que la página web del Saingo dejó de publicar gacetas durante varios días a lo largo de febrero, y aunque volvió a operar el día 22, no todas las ediciones estaban disponibles en esa ocasión. Una revisión realizada durante el asueto de Semana Santa permitió constatar que la última edición de la Gaceta Oficial publicada correspondía a la del 21 de marzo; aunque al cierre de esta nota, el rezago era menor, puesto que estaba disponible la del 11 de abril. Así que hay que estar muy atentos a esta información que es desconocida para la mayoría de las personas.

C O R T I C O S

Existe consenso entre la dirigencia sindical y los patronos, incluyendo al gobierno, no en torno la necesidad de reformar la Ley Orgánica del trabajo, por cuanto la misma se ha convertido en una camisa de fuerza para el incremento del salario de los trabajadores, de allí que al gobierno que llegue el 28 de julio, una de las tareas prioritarias va a ser la reformulación de este instrumento y recuerden que se los estoy adelantando con bastante tiempo para que no haya sorpresas en el futuro. La Ley de Alquileres también deberá ser desmontada.

No habíamos caído en cuenta, pero comentan que los cuerpos de bomberos del interior del país, están visibilizando la precariedad de sus insumos, infraestructura y equipos en estos momentos, como consecuencia de los cientos de incendios que se han desatado en los últimos meses, a lo largo y ancho de todo el país, los cuales carecen de cosas elementales para realizar efectivamente el trabajo, como cisternas, mangueras, botas, uniformes, guantes, cascos de protección, elementos de los cuales siempre han carecido, pero que ahora se dimensionan debido a los problemas que están viviendo en toda Venezuela, sin excepción.

Por cierto que según los especialistas, con la llegada de La Niña, se amenaza que las lluvias serán mucho más fuertes, e incluso se ha hablado de probables ciclones tropicales, lo que resultaría una novedad, pero dicen que guerra avisada no mata soldado, de manera que es necesario tomar las previsiones y escuchar las recomendaciones de los que conocen la materia para estar preparados. Lo cierto que todo en exceso es dañino, de manera que las lluvias que para algunos agricultores es una bendición, para otros se convierten en una pesadilla, así que por una u otra razón hay que estar alertas.

Denuncian los usuarios, que los transportistas en todo el país, cobran lo que les da la gana por el pasaje, las tarifas recomendadas por el INTT y publicadas en la Gaceta Oficial, los tienen sin cuidado, se burlan de las normativas establecidas y no respetan a los adultos mayores, tampoco a los estudiantes, los dejan esperando por horas en las paradas, hasta que alguien que tiene padre o madre se conmueve y los recoge para cumplir con la buena acción del día, pero no es porque esto está escrito en la norma. Muchos abuelos y abuelas se preguntan si es que estos conductores y colectores no van a llegar a “viejos” en el fututo y creen que son los nuevos Dorian Gray del futuro.

Denuncias de varios contribuyentes a los que le bloquearon la posibilidad de cancelar la anticipada del mes de marzo en el SEMAT por deudas que salen en el sistema de años anteriores, hay casos que los contribuyentes fueron con transferencia en mano e igual le anularon el pago por sistema, violando el derecho a los usuarios con estas prácticas ilegales, la gerente general y el alcalde le deben una explicación a los afectados como es eso que los obligan a cancelar deudas que ya se han cancelado y con pruebas en la mano, se le hace un llamado a la dirección creada por la nueva ley de armonización Tributaria para que investigue esos casos sobre todo en el SEMAT.

Conversando con abogados litigantes hemos llegado a la triste y lamentable conclusión, que la justicia en Venezuela es para quienes tienen dinero, ya que la corrupción es de tal magnitud en los tribunales del país, a todos los niveles, desde el más humilde de los porteros hasta las secretarias que mueven los expedientes y los visibilizan, dependiendo del cuanto hay pa eso. De allí que se dan la gran vida, visten ropa de marca y se movilizan en autos costosos y camionetotas de 80 y 90 mil dólares. Las prisiones no se escapan, para ingresar ropa y comida hay que pagar, la protección interna tiene un costo, un teléfono celular cuesta un ojo de la cara, pero las denuncias se formulan y no pasa nada, ya que los pranes siguen mandando en las cárceles y desde el director hasta los guardianes les rinden pleitesía y les complacen en todas sus peticiones. Las cantidades de dinero que se mueven en los penales son de pronóstico reservado y vigilante o alguacil que cante, se lo lleva quien lo trajo.

Cuando se destape la olla de los diputados de la AN 2015 que cobraban y también pagaban cuotas a los activistas políticos en dólares que aportaban desde el exterior, comenzaran las carreritas, tratando de justificarse los altos emolumentos que tanto negaron, cuyos montos dependan de sus posiciones políticas, pero hay gente acuciosa como el fiscal itinerante de LARA que tiene muy buena información y nada le costará ponerla sobre el tapete de la opinión pública , en el momento en que se la soliciten. Hay varias listas que circulan en privado, pero que se airearan en cualquier momento.

Le tocó al Cantor y a Radio Cristal, una de las emisoras más queridas de la región, que le cayera encima la Comisión de inquisición que tiene el ejecutivo, para sacar del camino a quien no le conviene y definitivamente era una piedrita en el zapato muy difícil de soportar, sobre todo después que se retrató y se identificó con MCM, ya que otros por mucho menos los han encanado y acusado de participar en los presuntos intentos de sacarlos del camino por vías distintas a las electorales, pero con el enorme rechazo que tiene, que supera el 80%, cualquier cosa pudiera pasar, pero lo cierto es que la masa no está para bollos y lo deseable es que se mantenga la unidad y la Plataforma Unitaria Democrática nos represente dignamente. Pero así cierren a Radio Cristal, no callarán al cantor quien seguirá haciendo bulla.

El sindicato de empleados públicos del ejecutivo del estado Lara (Sepeel) dirigido por Julio César Marín y miembro de la directiva Regional de Primero Justicia Lara, consignó a la Dirección estadal del ministerio del trabajo del estado, una propuesta de mejoras al sistema salarial de los trabajadores del sector público nacional. Sin embargo, pareciera que todo se quedará en bonificaciones, porque el régimen ha dicho que no tiene dinero, sino para la campaña, de manera que los trabajadores se quedarán como la guayabera, por fuera.

«A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra»…

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí