Taylor Swift rompe récords de The Beatles y conquista Reino Unido con «The Tortured Poets Department» #28Abr

La artista estadounidense Taylor Swift ha vuelto a demostrar su dominio en la industria musical al conquistar la cima de las listas de Reino Unido con su último lanzamiento, «The Tortured Poets Department», álbum que no solo ha alcanzado el número uno, sino que ha logrado una hazaña sin precedentes al colocar todas sus canciones en el top 10, demostrando un dominio absoluto en popularidad.

Con este nuevo logro, Swift suma 12 álbumes número uno en Reino Unido, un hito que alcanza en un tiempo récord de apenas 11 años y 6 meses. Este logro supera el récord anterior establecido por The Beatles, quienes tardaron 14 años y 1 mes en alcanzar la misma cantidad, según datos del Official Charts Company.

El impacto de «The Tortured Poets Department» en Reino Unido ha sido tal, que se ha convertido en la semana de lanzamiento más exitosa para un álbum en los últimos siete años. Además, empata a Madonna como la artista femenina con el mayor número de álbumes número uno en la historia del Official Albums Chart.

El éxito del álbum no se limita a Reino Unido. «The Tortured Poets Department» ya ha encabezado las listas de éxitos en Australia y se espera que tenga un desempeño similar en los Estados Unidos.

Cabe destacar que este nuevo disco no es el único logro de Taylor Swift que ha superado récords establecidos por The Beatles. La artista ya había conseguido que sus tres primeros álbumes debutaran en el primer lugar de la lista Billboard 200 en solo 259 días, mientras que The Beatles lo lograron en 364 días.

Además, en 2020, Swift se convirtió en la primera artista en debutar en el número uno de la lista Billboard 200 dos veces en el mismo año con «Folklore» y «Evermore», una marca que pertenecía a la banda desde 1969.

«The Tortured Poets Department» ha logrado otros hitos modernos desde su lanzamiento. Ha sido catalogado por Apple Music, Amazon Music y Spotify como el álbum que alcanzó la mayor cantidad de reproducciones en el día de su lanzamiento. Adicionalmente, Spotify reveló que acumuló el mayor número de reproducciones en una semana, superando el umbral de los mil millones de escuchas.

En medio de este torbellino de éxito, Taylor Swift continúa cautivando al público con su «Eras Tour», que tiene previsto continuar en París el próximo mes. La trascendencia de la artista va más allá de lo musical, tal como lo reconoció la revista Time al nombrarla Persona del Año en 2023, un homenaje a sus contribuciones e influencia en la sociedad.

