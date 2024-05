Entrevista Dominical | José Elías Torres: Centrales insisten en establecer salario mínimo de 200 dólares #5May

- Publicidad -

La Confederación de Trabajadores de Venezuela y otras organizaciones insistirán en que el salario mínimo de 130 bolívares sea llevado a por lo menos 200 dólares, ya que ha sido convenido en el planteamiento que se le ha hecho al Ejecutivo Nacional.

Así lo expresó, al ser entrevistado por El Impulso, José Elías Torres, presidente de la CTV, quien manifestó que aunque el presidente de la República incremente los bonos, éstos no tienen incidencia sobre el salario, que es el verdadero patrimonio de la familia.

El primero de mayo, el presidente Nicolás Maduro anunció el incremento del bono contra la guerra económica de 60 a 90 dólares, mantuvo el valor de la cesta-ticket en 40 dólares y el salario mínimo en 130 bolívares.

¿Cuál es la posición que tiene la CTV?

Insistimos que con el decreto del salario mínimo en 130 bolívares se está violando lo que está establecido en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El mencionado artículo constitucional reza que el Estado garantizará a los trabajadores, tanto del sector público como del privado, un salario mínimo vital. que sea ajustado cada año, tomando como una referencia el costo de la canasta básica.

El Convenio número 26 precisa que todo trabajador al que se le aplica el tipo mínimo y que haya recibido salarios inferiores a estos tipos, tendrá derecho a percibir la suma que se le debe dentro de un plazo fijado por la legislación nacional por vía judicial o por cualquier vía legal.

Ahora bien, el planteamiento sobre el salario mínimo está hecho y lo ratificamos. El hecho de que el presidente haya decidido no dar aumento de salario es preocupante. Nosotros no estamos discutiendo, no estamos planteando una negociación y una presión con la OIT aquí, en Caracas. Eso de los bonos no necesita que se mueva una organización de tanto prestigio a nivel internacional a Venezuela. Insistimos que el salario mínimo se está violando y vamos a seguir presionando más allá de lo que diga el gobierno. Con la primera oferta que haga el gobierno no nos vamos a quedar tranquilos. Lo que ha hecho se interpreta como un desprecio a los trabajadores al no considerar la materia que hemos venido exigiendo, que no es otra cosa que un trabajo analizado durante varios meses y con toda la asesoría técnica, defendible en cualquier terreno y lo que podía decir el gobierno era decir: no vamos a dar esto, sino lo que la situación nos permite; pero, ni siquiera se debate el asunto. Es por ello que nosotros seguiremos insistiendo, más allá de lo que haya decretado el presidente.

Pero, ¿qué consideración hacen ustedes, la dirigencia sindical, a lo expuesto por Maduro?

Está jugando con un discurso netamente político. No atiende a las reclamaciones que hacen los trabajadores. ni de las comisiones técnicas de la OIT y no ha sido más que un desprecio a los planteamientos técnicos que se le han presentado.

¿Cuál sería el salario mínimo indicado para este momento?

El constitucional que establece el 91 y el del gobierno de cara a la situación económica. La canasta básica, como referencia, si la desciframos, multiplicando la canasta alimentaria de 540 dólares como es la hecha por la Federación Venezolana de Maestros. multiplicada por dos, vendría siendo de 1080 dólares. Pero, si nos vamos al Convenio 131, que habrá de tomarse en cuenta los países en proceso de recuperación económica, iremos a unos números que ellos mismos nos dieron y después de analizarlos con base a los últimos tres años (2021, 2022 y 2023), según los cuales la economía está creciendo en forma lenta, pero sostenida, acordamos solicitar y poner sobre la mesa la propuesta de 200 dólares. convalidados por los informes económicos y convalidados por las centrales sindicales, y sobre ese punto vamos a seguir insistiendo porque los bonos no son salario y no tienen incidencia en utilidades, vacaciones y cualquier otro beneficio que tengan los trabajadores. Es por eso que rechazamos la política de desalarización que viene haciendo el gobierno y seguiremos luchando por el rescate del salario.

¿Qué se ha logrado con la presencia de la OIT en el país?

La OIT se mueve única y exclusivamente para dar asesoría técnica y exigir el cumplimiento de los convenios internacionales, se ha logrado, por primera vez en 25 años, que haya una comisión y el gobierno reciba los planteamientos. Independientemente, que el gobierno les pare o no, está obligado a atender los problemas y las exigencias que hagan las organizaciones sindicales y empresariales. La OIT no es como los cascos azules de las Naciones Unidas, ni viene a decretar ni a torcerle el brazo al gobierno, sino para advertirle que está violando los convenios e indicando la metodología que debe aplicarse; el gobierno aceptó todo eso, y ahora habrá que esperar la presión internacional. Ya estamos preparando el informe en relación con lo que no se anunció este primero de mayo.

¿Tiene fecha el gobierno para los ajustes salariales?

No tienen que ser el primero de mayo, pues, la Constitución dice que anualmente se debe anunciar y revisar el ajuste del salario mínimo. Lo que pasa es que se ha hecho costumbre que sea el primero de mayo. Legalmente puede ser en junio, abril, enero. Lo obligatorio es que sea cada año. Lo que se logró con las comisiones técnicas es que quedó establecido y aprobado que, a partir del año que viene, en la tercera semana de enero se reúnan las comisiones especializadas para establecer el salario mínimo.

¿Cuántos artículos de la Constitución y la Ley del Trabajo se están violando?

Todos los que no les favorecen en el momento. Cuando están deteniendo a los dirigentes sindicales porque están ejerciendo las funciones que les corresponde en la defensa de los trabajadores, les meten presos y después les aplican cualquier motivo. En el informe de la Comisión de Encuestas de la OIT se establece que el gobierno está obligado, en el diálogo social que se realizó, a realizar una revisión legislativa relacionada con las leyes que se han venido promulgando, porque en las mismas hay artículos que satanizan la acción sindical. En ese aspecto están, entre otras, la ley del odio. A través de ellas es que a dirigentes sindicales se les atribuyen causas como terroristas, conspiradores y otros delitos. Las leyes deben adaptarse a lo que dicen los convenios internacionales y no a las leyes que el gobierno quiere aplicar a los dirigentes sindicales.

¿Cuántos dirigentes sindicales están presos?

Roger Franco, uno de nuestros dirigentes sindicales del estado Sucre y perteneciente a la CTV, se encuentra detenido así como otros tres de otras centrales, con quienes nos solidarizamos. Pero, hay alrededor de unos 30 que se encuentran bajo régimen de presentación.

¿Qué hará en lo inmediato el movimiento sindical?

Vamos a evaluar y luego haremos nuestro pronunciamiento porque el incremento dado en bono no tiene incidencia en el salario, que es el verdadero patrimonio familiar.

