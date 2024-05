Son Titulares domingo #5May

- Publicidad -

Resumen de Titulares al día 5 de mayo de 2024

NACIONALES

Fuerte caida de elecriidead en caracas. En el estado Carabobo ciudadanos denuncian extensión en los racionamientos eléctricos. «En la zona norte los cortes son entre cinco y siete horas, es insoportable»

- Publicidad -

“Edmundo será quien decida quién será su vicepresidente», aseguró María Corina Machado. Dijo que su «tarea es llevar la imagen de Edmundo y lo que él significa a los hogares de todos los venezolanos»

Tres centros carcelarios del Táchira han registrado fuga de reclusos

Reportan incendio forestal en El Ávila, sector Los Anaucos este

- Publicidad -

Diputado Omar Ávila: Para que Venezuela avance el Estado debe soltar control de los servicios básicos

Lluvias provocaron varias afectaciones en el estado Zulia

Autoridades buscan a un hombre que cayó al Lago de Maracaibo tras choque múltiple

Banco de Venezuela anunció la suspensión de sus servicios digitales. «Este domingo 5 de mayo entre las 12:00 am y 6:00 am realizaremos una pausa»

La Inflación en Venezuela se acelera en abril a 2%, acumulando en 64,91% la inflación anualizada según datos divulgados por el BCV. Alimentos y educación registraron el mayor incremento

«Seguiremos superando cada obstáculo»: María Corina Machado tras reunión con Edmundo González

Clausuraron dos hoteles donde se hospedó María Corina Machado en su gira por Venezuela y su equipo

Necesitamos tu contribución, sólo así podremos seguir adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

Apoyanos desde este enlace: www.patreon.com/elimpulso

INTERNACIONALES

Medios israelíes anuncian que Hamás habría aceptado la liberación de los rehenes. El acuerdo incluiría un alto al fuego de seis semanas y la liberación de cientos de terroristas palestinos

Aseguran que Gobierno de Petro compró votos de congresistas para aprobar polémicas reformas

Milei cuestiona presidenciales en Venezuela y rechaza diálogo con Maduro

Kiev reacciona ante la orden de captura rusa contra Zelenski: «Demuestran desesperación»

El sur de Brasil es azotado por las peores inundaciones en 80 años; hay al menos 39 muertos

Asaltos masivos de Hamás en bancos de Palestina: se robaron cerca de 70 millones de dólares en tres días

Departamento de Justicia de EEUU imputó a congresista demócrata por sobornos de dos entidades extranjeras

Macron dijo que considerará enviar tropas a Ucrania en caso de un avance ruso en el frente o si Ucrania lo solicitara.

Reporteros Sin Fronteras afirmó que China es “la mayor prisión del mundo” de periodistas

Continúan las protestas en universidades de EEUU por la guerra en Gaza: estudiantes de Princeton se declararon en huelga de hambre

Un estudio reveló que omitir la carne puede revertir efectos de la cirrosis hepática avanzada

Anuncian cierre del Puente Binacional Francisco de Paula Santander con Colombia durante 24 horas

Casi 70.000 desalojados y más de un millón de hogares sin agua por lluvias en Brasil

El primer fármaco del mundo para hacer crecer los dientes empezará a ensayarse en humanos este año

Jennifer Aniston se niega a abrir una cuenta de TikTok porque considera que «no estamos diseñados para procesar toda esa información. Creo que no es bueno para nosotros»

Taylor Swift vuelve a TikTok luego de que Universal llegara a un acuerdo para que usuarios de la red social utilicen su música

Madonna brilla en su histórico concierto en Río de Janeiro con ‘Nothing Really Matters’

“Orgullosamente venezolana”: Olga Tañón que se volvió viral en redes

DEPORTES

Arraez debutó en San Diego con cuatro imparables.

Real Madrid se proclama campeón de LaLiga tras derrota del Barça

José Altuve llega a 300 bases robadas en las Grandes Ligas

Anoche Canelo Álvarez defendio sus títulos en Las Vegas ante el invicto Jaime Munguía. El mexicano buscará su victoria 61 ante un rival seis años más joven

Inter de Miami 5 Red Bull New York 1, Gooool de Luis Suárez



El trofeo al ganador del Kentucky Derby es de oro 14 kilates, mide 22 pulgadas de alto y pesa 3.5 libras (1.59kg).

SALUDOS

Un ignorante con iniciativa hace lo que no debe, dice lo que no debe, se enreda con quien no debe, arruina todo lo que toca, y luego dice que no fue en serio. Bonaparte

Resumen de titulares al día 5 de mayo de 2024

Buscanos en TELEGRAM: “sontitulares” el del megáfono tricolor.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí