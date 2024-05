Son Titulares martes #7May

- Publicidad -

NACIONALES

Luisa Ortega Díaz, asegura que Tarek William Saab, otro que se robó más de 1.000 millones de dólares a PDVSA con la Constructora Conkor, según Ortega, tiene las pruebas en la mano.

Inicio de semana con pronóstico de lluvias

Red por los derechos de los niños exige reactivación del programa de trasplantes de órganos

Producción de caña de azúcar en Venezuela podría aumentar hasta un 20% este año

Inflación en Venezuela: 2,9% en abril, según datos del Observatorio

EEUU autoriza a la petrolera francesa Maurel & Prom seguir operando en Venezuela

El mejor nivel desde 2018: Las importaciones venezolanas desde EEUU se ubicaron en US$ 1.149 millones durante el primer trimestre del año

Jubilados y pensionados califican como una “burla” los ajustes en los ingresos a través de bonificaciones

Economista Luis Oliveros propone que el sector privado maneje el fondo de pensiones

Puente sobre el Lago mantiene solo un canal habilitado tras el fatal accidente

Venezuela aumenta un 144% sus exportaciones de petróleo a EEUU en febrero

Jubilados de la administración pública en Venezuela cobrarán el equivalente a US$ 91 en bolívares indexados

Chevron está siendo «cauta» con las inversiones en Venezuela: Tiene un plan de perforación de 17 pozos

En los estados Táchira y Sucre aparecieron vallas donde acusan a los políticos María Corina Machado, Leopoldo López y Juan Guaidó de promover las sanciones de Estados Unidos

Activan ferrocarril de los Valles del Tuy tras sustitución de 100 metros de rieles

Se conoció de la muerte de Vicente Lozano, director del Banco Occidental de Descuento (BOD).

Dólar: 36,58 – Paralelo: 39,18 – Bitcoin: 63.336,10

EEUU responderá positivamente sobre alivio de sanciones, si Venezuela cumple Acuerdo de Barbados

Manuel Sutherlaand: Venezuela tiene una represión salarial muy fuerte y una política de exterminio del salario

María Corina Machado pide por la liberación de Rocío San Miguel: “Ni ella, ni ningún proceso político, debería pasar por esto”

Conviasa rebaja 30% los precios para destinos nacionales durante el mes de mayo

Ciudadanos de la COF pasan trabajo para sacar la cédula en Saime de Tucacas

Colas por gasolina persisten en estaciones de servicio de Barquisimeto y Cabudare

Aerolínea dominicana abrirá vuelos entre Santo Domingo y Maracaibo el 7 de junio

Productores de Calabozo denuncian imposición del precio de arroz por parte de la agroindustria

Encuentran el cuerpo de una mujer en el río Chama de Mérida

“Nerviosismo” estaría provocando largas colas en estaciones de servicio de Ciudad Guayana

El discurso oficial presenta severas contradicciones sobre la construcción de viviendas

Elecciones presidenciales: “Maduro impide participación electoral del 22% de los venezolanos”, denuncia plataforma Mi Voto Cuenta

Maduro acusó a «los apellidos por pedir sanciones»: «Afectaron los anuncios necesarios de beneficio para los trabajadores, sin mencionar los desfalcos de su gobierno

A funcionarios públicos de nómina especial: Pagan bono de «Corresponsabilidad y Formación» por 69 dólares

Casi una década sin cifras oficiales sobre adolescentes involucrados en delitos

Expo Fedecámaras Carabobo 2024 promoverá créditos bancarios

Manuel Rosales: «La oposición puede derrotar a Maduro, pero debe ofrecerle garantías»

María Corina Machado visitará Trujillo este 8 May y 9 May: “Nos volvemos encontrar en las calles con la fuerza de un pueblo que exige libertad”

Partido Bandera Roja respalda la candidatura de Edmundo González: «¡Todos unidos por la democracia!»

Destituyen a Ivan Zerpa padre de Simón Zerpa, uno de los detenidos por trama de corrupción

La semana comenzó con lluvias en buena parte del país

Telesur denuncia “censura” tras su salida del aire en Argentina: “Cercenan libertad a un proyecto que construye soberanía”

“Espero que las elecciones en Venezuela sean verdaderamente libres”: presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino

Según OBU, 61% de los docentes y 69% de los alumnos presentan tres o más síntomas de sufrir depresión.

En el área de alimentación, apuntan que 82% de los profesores y el 69% de los estudiantes han reducido las porciones de comida que consumen al día.

OBU: 70% de las denuncias en marzo corresponden a daños en la infraestructura universitaria

El Observatorio también revela la dura realidad por la que atraviesan los alumnos universitarios en el sector transporte ya que el 39% debe caminar hasta sus casas de estudio, mientras que, solo un 14% disfruta de acceso al transporte universitario.

Paso a paso: ¿Qué hacer si tu inscripción o actualización de datos no aparece en el RE? #6May – https://www.elimpulso.com/2024/05/06/paso-a-paso-que-hacer-si-tu-inscripcion-o-actualizacion-de-datos-no-aparece-en-el-re-6may/

INTERNACIONALES

Ucrania advirtió que Rusia podría “tomar los países bálticos en siete días” si Occidente no refuerza su ayuda militar

La agencia nuclear de la ONU denunció actividades militares “casi diarias” en las inmediaciones de la planta de Zaporizhzhia

Israel informó a EEUU sobre un plan para evacuar a civiles antes de una posible operación en Rafah

Irán asegura que ha logrado lanzar un misil balístico de largo alcance desde uno de sus buques de guerra

Hamás acepta propuesta para un alto al fuego con Israel tras 6 meses de guerra

Vicepresidenta colombiana dice que corruptos ponen al Gobierno contra la pared

La iglesia evangélica que pasó de mimada por Daniel Ortega a una feroz persecución y con 11 misioneros encarcelados

España se prepara para liderar la misión de la OTAN en Eslovaquia: gran despliegue de 2.000 militares de ocho países

Provocación de Irán a Occidente: por primera vez, el régimen desplegó un buque de guerra en el hemisferio sur

Javier Milei invita en EE.UU. a inversionistas y empresarios a «apostar» por Argentina

Cerrar el Darién entre Colombia y Panamá, la promesa del presidente electo José Raúl Mulino

Javier Milei se reunió por segunda vez con Elon Musk en menos de un mes

La UE le pidió a Xi Jinping que use su influencia para detener la guerra en Ucrania, y el líder chino advirtió contra la “difamación” de Beijing

El ELN «da por terminada» la suspensión de los secuestros con fines económicos en Colombia

EEUU y la mayoría de los países de la Unión Europea anunciaron que boicotearán la toma de posesión de Putin

El Ejército de Israel abatió a un comandante de la Yihad Islámica que participó en el ataque terrorista del 7 de octubre

Elecciones en Panamá bajo la sombra de ex presidente condenado por corrupción que busca coronar a su delfín

La NASA recuperó contacto con Voyager 1, que viajó más lejos que ninguna otra

Brasil: 70.000 personas evacuadas y medio millón de afectados por temporales

Fiscales del juicio contra Trump dicen que terminarán con sus testigos en unas dos semanas

The New York Times y The Washington Post lideran los Pulitzer 2024 con 3 premios cada uno

Decomisaron en Ecuador dos toneladas de cocaína que iban a enviarse a Rusia

Más de 435 mil migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití con parole humanitario

Macron condenó bloqueos estudiantiles en las universidades de Francia por la guerra en Gaza: “Están politizados”

Biden logra que Netanyahu prometa abrir un paso en Gaza y reiteró su postura sobre Rafah

Estados Unidos sanciona a empresarios colombianos por facilitar transporte marítimo de migrantes

Conmoción en Australia: una diputada fue drogada y agredida sexualmente en una fiesta

Paraguay resiste las presiones de China y reafirma su relación con Taiwán

Moscú amenaza a Londres con ataques si Ucrania usa armamento británico en territorio ruso

Fuertes lluvias azotan al sur de Brasil: reportan 78 muertos y más de 100 desaparecidos

Trasladan a 1.057 presos por la inundación de una cárcel por las lluvias del sur de Brasil

Juez amenaza a Trump con la cárcel si desacata sus órdenes

Fujimori pide que se le otorgue una pensión y prerrogativas como expresidente de Perú

Rusia advierte que llegada de los F-16 a Ucrania será vista como provocación de la OTAN

Informe sobre prostitución en España revela que mayoría de mujeres son latinoamericanas

Rafah se prepara para la invasión mientras Israel rememora el Holocausto

La OTAN considera irresponsable que Rusia anuncie maniobras con armas nucleares tácticas

Boeing y la NASA alistan los últimos preparativos de su primera misión espacial tripulada

Denuncian en Argentina a MercadoLibre por presunto abuso de posición dominante

El País de España: La trama que saqueó PDVSA pagó 19 millones de dólares al abogado de la compañía

A pesar de los registros gráficos, Exministro español José Luis Ábalos califica como un «bulo» que Delcy Rodríguez recogiera o dejara maletas en Madrid

«Escenario de guerra»: sur de Brasil a contrarreloj para contener tragedia climática

Ecuador suspende racionamiento energético por regreso de lluvias

Aumentan a 301 los muertos por el brote de dengue en Argentina

DEPORTES

Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz de Venezuela, calificó este lunes de “absoluto horror” que un equipo de la Superliga Profesional de Baloncesto haya jugado en la sede del Sebin, en El Helicoide, Caracas.

El pivot Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, fue nombrado el lunes Novato del año en la NBA, convirtiéndose en el primer jugador francés en recibir ese galardón.

Messi repite como mejor jugador de la jornada en la MLS.

