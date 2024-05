AN legítima se opone a la bonificación del salario como estrategia del régimen para someter a los venezolanos #9May 

- Publicidad -

Los diputados de la legítima Asamblea Nacional rechazaron este jueves la política de bonificación del salario adoptada por el régimen de Nicolás Maduro, como estrategia para someter a los venezolanos a la pobreza extrema; e insistieron en la necesidad de lograr un cambio de gobierno y de modelo a partir del 28 de julio para institucionalizar el país.

Esta decisión se adopta a propósito de celebrarse el pasado 1º de mayo el Día Internacional del Trabajador y de la decisión oficial de aumentar el ingreso mínimo de los trabajadores de forma indexada

Dip. Hernández: “El régimen sistematiza política de bonificación”

El diputado José Hernández tomó la palabra para precisar que en las últimas décadas, cada 1º de mayo se ha convertido en un viacrucis para los venezolanos. “Las expectativas terminan en frustración. Las promesas incumplidas por un régimen antiobrero y las esperanzas de la clase trabajadora son borradas por anuncios disfrazados de hambre y miseria”, puntualizó. Recordó que desde marzo de 2022 este régimen no aprueba un aumento del salario mínimo y muchos menos un aumento general de sueldos y salarios, situación que mantiene el ingreso mensual en apenas Bs.130 ($3,5 mensuales al cambio oficial). “Seguimos hablando de violaciones a la Constitución, porque el régimen ha sistematizado la política de bonificación”, sin incidencias en el salario como lo establece la

Ley Orgánica del Trabajo

Además recordó que los bonos son excluyentes y no son distribuidos de manera equitativa. Tal es el caso del ticket de alimentación cuyo monto se mantiene en $40. “Colegas diputados, debemos seguir levantando nuestra voz para que este beneficio no sea excluyente, especialmente para el sector más vulnerable que es el de los pensionados”, dijo. Los pensionados, además de tener el ingreso más bajo de Bs.130, tienen el bono más bajo equivalente a $32,5. Ni siquiera reciben el bono de alimentación de $40. En tal sentido, indicó que a propósito de que se mantiene en el país la comisión de la OIT, “el petitorio que debemos seguir impulsando es 1) decretar un salario mínimo justo; 2) exigir la libertad sindical basada en dos conceptos: que los sindicatos tengan vida propia sin injerencia del gobierno, y el cese de la persecución y encarcelamiento de los dirigentes sindicales; y 3) el restablecimiento de la comisión tripartita” para que ésta analice y acuerde todo lo relacionado con el mundo laboral y social.

Dip. Veloz: “Maduro anunció un aumento salarial que no es tal”

El diputado Rafael Veloz expuso que los trabajadores venezolanos nuevamente “fueron objeto de una burla y humillación por parte de Nicolás Maduro” quien, con motivo del Día del Trabajador, “tuvo la desfachatez de anunciar un aumento salarial que no es tal”. A su parecer, Maduro engañó a los venezolanos al hablar de un aumento del salario mínimo integral indexado que se ubicó en $130, es decir, $30 más que el año pasado. “Con la premura del caso, los dirigentes sindicales venezolanos le salieron al paso y denunciaron que el régimen ha aprobado una política de bonificación del salario sin incidencia en las prestaciones sociales, pasivos laborales o vacaciones, y exigieron un salario mínimo mensual no menor a $200”, expresó.

Veloz rechazó la bonificación, porque no tiene nada que ver con el salario real y además se otorga de manera discriminatoria a través del Sistema Patria, golpeando a los sectores más vulnerables de la población. El bono de guerra económica no tiene el mismo valor para los sectores: para los trabajadores activos equivale a $90; para los jubilados de la administración pública equivale a $91 y para los pensionados del Seguro Social y la Misión Amor Mayor, en $32,5. “Me pregunto: ¿Cuál es la razón por la cual los pensionados reciben 60% menos que los jubilados y los trabajadores activos? ¿Acaso comen menos o tienen menos gastos? Y el bono de alimentación que aumentó a $40 no lo reciben pensionados ni jubilados”, exteriorizó; al insistir en la discriminación oficial que queda manifiesta en los bonos especiales que paga a militares, al personal de confianza de Corpoelec y otros “enchufados más” y que no llegan al grueso de la población.

Dip Vásquez: “Los movimientos y reclamos laborales de los trabajadores y sindicatos fueron desconocidos”

La diputada Auristela Vásquez dijo que las expectativas que los trabajadores venezolanos pusieron sobre el aumento salarial el pasado 1º de mayo, se vieron defraudadas cuando el régimen de Maduro solo anunció el incremento del llamado Bono de Guerra Económica. Este, destacó, solo lo cobran los empleados públicos (unas cuatro millones de personas), cuyo monto varía entre $60 y $90 mensuales y no tiene incidencia alguna en aguinaldos, prestaciones sociales ni vacaciones. En tanto que el ticket de alimentación se mantuvo en $40 mensuales. “Los movimientos y reclamos laborales de los trabajadores, sindicatos y grupos sociales exigiendo el salario mínimo fueron desconocidos por el régimen y también por los empleadores privados”, sostuvo, al tiempo de mencionar que la figura del ingreso integral no existe en la legislación venezolana porque la Ley Orgánica del Trabajo es clara al hablar de salario integral constituido por el salario mensual más todos aquellos ingresos de carácter permanente que inciden en las prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos.

Rechazó el hecho de que los costos de la crisis económica los paguen los trabajadores venezolanos que no ven mejora alguna en sus ingresos, a pesar de que el régimen sigue percibiendo ingentes recursos por exportaciones petroleras y no petroleras; e impuestos como el IVA, ISLR y por transacciones en divisas, entre otros. “Se desconocieron los acuerdos alcanzados entre los actores sociales, gobierno, empleadores y trabajadores en febrero de 2024 en el Foro de Diálogo Social, en lo que respecta al método que debe utilizar el gobierno para incrementar el salario mínimo”, expuso. Al régimen le espetó que el ingreso que percibe cualquier trabajador venezolano, lo pone por debajo de los índices de pobreza, sea cual sea la medición que se utilice: Cepal, OIT, ONU o Banco Mundial. Y a los trabajadores les pidió que sigan reclamando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y que, sin miedo, salgan a votar el próximo 28 de julio contra el régimen de Maduro.

