OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: ¡Libertad! #15May

Desde los de los primeros tiempos los filósofos han considerado la cuestión de la libertad. El emperador romano Marco Aurelio (121–180 d. C.) escribió:

“Una política en la que existe la misma ley para todos, una política administrada con respecto a la igualdad de derechos y la “LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, y la idea de un gobierno real que respete sobre todo la libertad de los gobernados.

Un hombre libre es aquel que por su fuerza e ingenio es capaz de hacer, no se le impide hacer lo que tiene la voluntad de hacer.”

“En el estado de naturaleza, la libertad consiste en estar libre de cualquier poder superior en la Tierra. Las personas no están bajo la voluntad o autoridad legislativa de otros, sino que solo tienen la ley de la naturaleza para su gobierno.”

“En la sociedad política, la libertad consiste en no estar bajo ningún otro poder legislativo, excepto el establecido por consentimiento en la comunidad. Las personas están libres del dominio de cualquier voluntad o restricción legal aparte de la promulgada por su propio poder legislativo constituido de acuerdo con la confianza depositada en él.”

La libertad no es como la define Robert Filmer:

“Una libertad para que todos hagan lo que quieran, vivan como les plazca, y no estar atados por ninguna ley”.

La libertad está limitada por las leyes tanto en el estado de la naturaleza como en la sociedad política. La libertad de la naturaleza no debe estar bajo ninguna otra restricción que la ley de la naturaleza.

“La libertad de las personas bajo el gobierno no debe estar sujeta a restricciones, aparte de las reglas vigentes para vivir que son comunes a todos en la sociedad y creadas por el poder legislativo establecido en ella. Las personas tienen el derecho o la libertad de seguir su propia voluntad en todo lo que la ley no haya prohibido y no estar sujeta a las voluntades inconstantes, inciertas, desconocidas y arbitrarias de los demás”.

John Stuart Mill, en su trabajo Sobre la libertad, fue el primero en reconocer la diferencia entre la libertad como la libertad de actuar y la libertad como la ausencia de coerción.

En su libro Dos conceptos de libertad, Isaiah Berlín enmarca formalmente las diferencias entre dos perspectivas como la distinción entre dos conceptos opuestos de libertad:

“Libertad positiva y libertad negativa”.

El último designa una condición negativa en la cual un individuo está protegido de la tiranía y el ejercicio arbitrario de la autoridad, mientras que el primero se refiere a la libertad que proviene del dominio propio, la libertad de las compulsiones internas como la debilidad y el miedo. Fuente: Wikipedia.

Eugène Delacroix (1798-1863), forjó en un lienzo que se hizo famoso a…

“La Libertad guiando al pueblo.”

Plasmó en la tela una alegoría sobre la Revolución acontecida en París, en julio de 1830, los días 27 28 y 29, contra las transgresiones constitucionales realizadas por Carlos X, en la llamada Segunda Restauración, es llamada “Trois Glorieuses” o “Las Tres Gloriosas”. Las decisiones del rey Carlos X, materializadas en las Ordenanzas de julio, dieron al traste con su reinado y comenzó así el período histórico conocido como la Monarquía de julio.

En el cuadro, los personajes fueron distribuidos magistralmente en una estructura triangular: en la base de la pirámide fueron situados los caídos. Los lados del triángulo encauzan la mirada del observador hacia el vértice superior; justamente, este es el punto donde sobresale la bandera francesa.

Conceptualmente, los elementos claves para comprender la alegoría son los personajes que representan la libertad y el pueblo.

A Marianne, la mujer que porta la bandera francesa en el cuadro, se le define como…

“SÍMBOLO DE LA REPÚBLICA FRANCESA Y LA LIBERTAD”.

Originalmente llevaba un gorro frigio, símbolo de libertad. Este tocado rojo lo usaban principalmente las sans-culottes (militantes radicales de la clase baja, gente común que no formaban parte de la burguesía, aristocracia o familia real. Jugaron un papel muy importante en el inicio de la Revolución Francesa). Posteriormente fue representada con una tiara o corona. La mujer con la parte superior de su vestido rasgada, dejando al descubierto sus senos, sostiene una “bandera tricolor” francesa en la mano derecha y en la izquierda, una bayoneta.

Delacroix pintó miembros de diferentes grupos de la sociedad francesa, identificados por su vestimenta, y que marcharon bajo el liderazgo de aquella mujer…

“LA LIBERTAD”.

El liderazgo y la libertad representado por una mujer se implanta en el corazón del pueblo. De esta manera, se yergue desde la debilidad femenina una imagen apasionante, poderosa e independiente que abre camino sobre los caídos, de los oprimidos y guía al pueblo hacia la victoria…

Maximiliano Pérez Apóstol

