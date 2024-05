VIDEO | Antonio Ecarri dice estar dispuesto a terminar el proyecto Yacambú-Quíbor #15May

- Publicidad -

El candidato a la presidencia, Antonio Ecarri, realizó una rueda de prensa este miércoles 15 de mayo en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, presentando su propuesta al país en la campaña electoral de cara a las elecciones del 28 de julio.

- Publicidad -

Ecarri afirmó que hizo presencia en el estado Lara para ofrecer dar a conocer su plan llamado «La Nueva Venezuela», que está conformada por cuatro ejes de acción: la inversión, producción, educación y empleo.

Por otra parte, el dirigente de Alianza Lápiz aseguró que uno de sus objetivos principales a desarrollar en el estado es retomar la obra de la represa Yacambú-Quibor, para así otorgarle a los larenses agua potable y del mismo modo, ofrecer empleo a cada uno de los habitantes de la región.

«El único pacto que estoy dispuesto a cumplir es la recuperación y la terminación de la represa Yacambú-Quíbor para que Lara tenga por fin agua», dijo el político.

Propuestas de Ecarri para mejorar Venezuela

En este mismo orden de ideas, Ecarri afirmó que desea implementar un plan alimenticio a los niños y jóvenes venezolanos para que puedan nutrirse de manera correcta, además, promete aumentar el sueldo mínimo a la cifra de 400 dólares al mes y mejorar el sistema educativo en el país.

«Venezuela lo que necesita es solucionar sus problemas político-económico, yo crearé un plan alimenticio para los niño en venezuela, tendrán una mejor calidad de vida», destacó el aspirante a la presidencia.

Ecarri en el Palacio de Miraflores

Entre las respuestas que dio a preguntas realizadas en la rueda de prensa, Ecarri argumentó que él sólo ha asistido al Palacio de Miraflores a realizar peticiones para la mejora de los servicios públicos, el estilo de vida de los venezolanos y para solventar problemas político-económicos de la nación.

“Yo voy a donde me invitan y conversó con quien sea, no tengo esa clase de complejo. Hay unos políticos que va a Miraflores por la puerta de atrás, no es mi caso», declaró.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí