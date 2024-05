Delcy Rodríguez dice que Estados Unidos «quiere robarse el petróleo» de Venezuela #16May

- Publicidad -

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió un mensaje a la oposición venezolana y a Estados Unidos, país que, a su juicio, estaría buscando apropiarse del petróleo de la nación caribeña.

El gobierno estadounidense, en complicidad con la derecha de Venezuela, calificada por Rodríguez como «clase política extremista», tendría planeado robarse las riquezas del país.

«Un expresidente lo dijo muy claro: ‘Queremos robarles su petróleo. ¿Pagar por el petróleo venezolano? No, nosotros no queremos pagar por el petróleo’ dicen los gringos. Queremos robarle el petróleo, no tener que pagar nada», recalcó la dirigente.

Delcy destacó que la estrategia norteamericana requiere de la ayuda de la oposición venezolana, coalición que pondría los intereses de EEUU por delante de los beneficios para los trabajadores.

«Para eso necesitan una clase política extremista. ¿Por qué los extremistas quieren el poder político? ¿Lo quieren para el beneficio de los trabajadores a quienes le han hecho un inmenso daño?, no, lo quieren justamente para robarse las riquezas materiales de Venezuela», reiteró.

Las palabras de la funcionaria apuntan hacia la Plataforma Unitaria y Edmundo González Urrutia, quien el abanderado de la unidad democrática venezolana para las elecciones presidenciales, y que según los reiterado señalamientos del chavismo es el «candidato de los gringos», una figura que de llegar al poder entregaría las riquezas a Estados Unidos.

«Lo que ellos no cuentan en su ecuación, en su fórmula de robo y de despojo es justamente en la espiritualidad del pueblo venezolano», aclaró Rodríguez en sus declaraciones.

Maduro, por encima del «candidato» de Estados Unidos

El mencionado «candidato de los gringos» no podrá con Nicolás Maduro, dirigente del oficialismo que aspira a un tercer mandato consecutivo, en la justa electoral del 28 de julio, de acuerdo a la vicepresidenta.

«El candidato de los gringos va a ser derrotado el 28 de julio y aquí está la fuerza está la fuerza espiritual de Venezuela. Nosotros seguiremos por la senda victoriosa garantizando nuestra autodeterminación que es un derecho de la carta de Naciones Unidas», explicó.

