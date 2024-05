VIDEO | Jubilados y pensionados de Lara reiteran exigencia de salarios justos #16May

- Publicidad -

Distintos gremios y sindicatos de trabajadores públicos y jubilados en Lara se presentaron este jueves 16 de mayo en la Inspectoría del Trabajo. Exigen un aumento salarial de al menos 200 dólares y lamentan la «falta de voluntad» del gobierno de Nicolás Maduro para atender sus peticiones.

«Esta propuesta que está aquí suscrita con argumentos es para recordarle nuevamente al gobierno que no nos vamos a rendir hasta no alcanzar el salario. Vamos prácticamente para tres años de no incremento del salario mínimo y si no hay salario mínimo no hay contratación colectiva», declaró el presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, Luis Arroyo.

«En este momento nos encontramos acá trabajadores, gremios, centrales, entre las que estamos en el diálogo social, haciendo una solicitud, un petitorio a las inspectorías del trabajo a nivel nacional. ¿Qué solicitamos las centrales y los sindicatos? Un salario base de 200 dólares de arranque. ¿Cuál es nuestro petitorio? Que se nos escuche», agregó por su parte otra dirigente gremial.

De igual forma, lamentaron que la administración de Maduro haya hecho «caso omiso» a todas estas peticiones que vienen realizando desde hace al menos un año.

Rechazan ajuste de ingresos por parte de Maduro y exigen salarios justos

En el contexto del Día del Trabajador, Nicolás Maduro hizo el anunció el pasado 1 de mayo de un ajuste del «ingreso integral indexado» a 130 dólares.

El «ingreso integral indexado» es un concepto creado por el gobierno venezolano que agrupa el salario mínimo junto a otros beneficios como el «bono de guerra» y el cestaticket. Si bien el monto total ahora alcanza los 130 dólares, no se ha especificado cuánto corresponde a cada componente.

Especialistas en economía y representantes sindicales han criticado en anteriores ocasiones este tipo de medidas, calificándola como una estrategia para «maquillar» la realidad y «evitar» un aumento del salario mínimo. Argumentan que, en términos reales, el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido considerablemente debido a la alta inflación que azota al país.

