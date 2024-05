Son titulares sábado #18May

- Publicidad -

Juan Pablo Spinetto: Para salvar a Venezuela, hay que darle a Nicolás Maduro una estrategia de salida

Venezuela registró un feminicidio cada 22 horas en 2023, según el Centro de Justicia y Paz

Omar González sobre las presidenciales: “Maduro se radicaliza ante su inminente derrota”

Sería criminal no llegar a acuerdos para salir de esta pesadilla, afirma LEM

Censura, cierre de medios y ataque a periodistas: La libertad de expresión en Venezuela, un derecho bajo la lupa

Bloqueados portales de 43 medios de comunicación en Venezuela, según reporte de IPYS

En un 40% se ha reducido el número de estudiantes en la UCV.

LVL: empresarios venezolanos no están en capacidad de seguir asumiendo nuevas cargas tributarias

Invadidas instalaciones de complejo turístico en Boca de Aroa

Sindicato Automotor de Lara: Situación del surtido de combustible se ha agravado en varios estados

Antonio Patiño: Los racionamientos se están produciendo porque no hay capacidad de generación de electricidad

Cavenju: 80% de los juguetes y artículos deportivos importados entran al país de forma ilegal

Maritza Sifontes: El bono de guerra a pensionados y jubilados saldrá ahora de la empresa privada

José Manuel Alejos: Propuestas del sector privado no fueron atendidas para la Ley de Pensiones

“Levanta la cara. Es la hora de la dignidad”: El nuevo spot de campaña difundido por María Corina Machado

Capriles convocó a la ciudadanía a participar en el acto de Edmundo González este 18 May en La Victoria

Aragua: Alcaldía de Ribas despide a periodista por publicar información sobre Edmundo González en cuenta privada de Instagram

Venezuela Democrática Unida entregó propuestas a Edmundo González: “es fundamental el restablecimiento de la descentralización”

“No son elecciones limpias ni libres”, denunció María Corina Machado en CNN

Venezuela desconectará todas las granjas de minería de bitcóin de su sistema eléctrico

Edmundo: María Corina puede participar en cualquier área del Gobierno si así lo desea

EEUU espera resultados de presidenciales para reconsiderar su política hacia Venezuela

Jubilados venezolanos reciben bono de $91 en medio de la crisis económica →

Dólar: 36,57 – Paralelo: 39,76 – Bitcoin: 66.780,00

Venezuela registra un incremento en el uso del bolívar, según economista

Corte de Delaware permite continuar con la venta de acciones de Citgo

Turismo en Venezuela despega con más de 200% de aumento en lo que va de año

Aumentan los casos de síndrome febril por dengue en Mérida

Familiares piden tomar en cuenta a víctimas de violaciones de DD. HH. en cualquier escenario de transición

Banca avanza en la implementación de tarjetas “contactless”

Venezuela pasó de tener un Internet competitivo, a uno de los peores servicios del mundo

INTERNACIONALES

Israel recuperó los cuerpos de tres víctimas del ataque terrorista de Hamas a la fiesta electrónica: uno de ellos es el de Shani Louk

ONU: órdenes de evacuación israelíes en Rafah continúan y ya son 600.000 los desplazados

Putin niega planes de tomar Járkov y justifica ofensiva rusa en la región

Inició en Colombia histórico juicio contra Álvaro Uribe

Director de la cárcel de Bogotá fue asesinado de un disparó en plena vía pública

Milei: El plan de cerrar el Banco Central de Argentina sigue en pie

CIJ decide el 23 de mayo las medidas cautelares a Ecuador por asalto a embajada de México

Operan de nuevo al primer ministro eslovaco, Robert Fico, que continúa estable pero «muy grave»

Tormentas matan al menos a cuatro personas en Houston y cortan suministro eléctrico en Texas y Luisiana

Milei calificó al socialismo de “satánico y cancerígeno” en el inicio de su visita a España

Milei confirma en Madrid que cerrará el Banco Central y certifica sus políticas económicas

Estados Unidos dona drones a El Salvador para vigilar los «cruces ilegales» de migrantes

Boluarte nombra a su sexto ministro del Interior en año y medio de gestión

Inmigrantes que se establezcan en estas cinco ciudades de EEUU tendrán prioridad para recibir asilo

La cifra de presos políticos de la dictadura cubana creció a 1.100: 30 son menores y todos sufren torturas

El Consejo de Europa adopta el primer tratado internacional sobre inteligencia artificial

Reportan seis muertos durante un acto de campaña en México

EEUU y Japón acuerdan desarrollar juntos un interceptor de armas hipersónicas

Aumentó a 155 el número de muertos por las inundaciones en Brasil: buscan a 98 personas

Infectólogo alerta que Latinoamérica registra unos 7 millones de casos de dengue

Asesinan a jefa de seguridad municipal en Ecuador, en otro crimen bajo «conflicto armado»

Un adolescente murió en USA, por ingerir en exceso tortillas de maíz picante para un challenge en redes sociales

Chile advierte que se opondrá “firmemente” a una explotación petrolera en la Antártida

Estudio revela que 4 de cada 10 menores latinos conversa en internet con desconocidos

El icónico hotel Mirage de Las Vegas cerrará sus puertas después de 34 años

HBO presenta imágenes de la segunda temporada de The Last of Us

DEPORTES

Selección venezolana de béisbol femenino inició preparación para el Mundial

Daniel Dhers a la final del clasificatorio olímpico

Superliga Profesional de Baloncesto:

Diablos 85-82 Marinos

Gaiteros 84-92 Cocodrilos

Héroes 63-54 Piratas

Llaneros 89-96 Trotamundos

Thiago dejará el Liverpool a final de temporada

Arrestaron al golfista N°1 del mundo, Scottie Scheffler, por tratar de saltar una linea de control policial en USA.

Erick Leal dejará al Magallanes y vestirá los colores de Leones del Caracas

Rubiales vuelve a acusar a Jenni Hermoso de cambiar su versión sobre el beso

Zelenski reitera su rechazo a una tregua durante los JJOO de París

