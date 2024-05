Enrique Márquez: “Veo a Maduro perdiendo por su desconexión con el pueblo, por el hambre” #22May

- Publicidad -

Por el rechazo tan grande que tiene.Yo no veo a Maduro ganando, y el chavista que acompañó a Chávez, no es madurista, es decir, un gobierno madurista no es chavista. Yo veo a Maduro perdiendo”.

Así lo sentenció la mañana de este miércoles el candidato a la presidencia de la República, Enrique Márquez, en un polémico programa de TV.

- Publicidad -

El abanderado del partido Centrados en la Gente, explicó que la razón de la derrota que le vaticina a Maduro obedece al hambre que hoy impera entre los venezolanos y la ausencia de oportunidades.

“Tres dólares de salario, la electricidad, el agua. Habría que estar ciego, para no darse cuenta y creo que Maduro se va a sorprender de lo que va a ocurrir”, reiteró el aspirante a la máxima magistratura del país.

Márquez, quien no tiene dudas en que el próximo presidente -que se elegirá el 28 de julio- será de oposición, adelantó en la misma entrevista que Nicolás Maduro debe tener mucho cuidado en escuchar malos consejos. “Tienen que aceptar los resultados como son. Si yo resultara electo, voy a ser un gobierno con tolerancia, la posibilidad de un gobierno de unidad nacional para resolver los problemas del país en conjunto”, dijo.

El rol de la FANB

Al ser interrogado sobre su trato al cuerpo castrense venezolano, Márquez reiteró que está en desacuerdo con su ideologización y que, su única responsabilidad es defender la soberanía del país.

«Yo respeto la Fuerza Armada (Nacional Bolivariana) (FANB), es verdad, seré su comandante en jefe, pero le daría autonomía para su organización, respeto a su jerarquía. Yo creo que la Fuerza Armada, su ideología está en la Constitución, la ideología es la patria, la defensa de la soberanía de la patria y el marco de su actuación en la Constitución», precisó.

Dijo que quienes pueden poner orden a problemas como los que abundan en el Arco Minero, en Güiria o Río Caribe. «En la frontera con Colombia hay muchos problemas de narcotráfico, grupos paramilitares que hay que desplazar y el único que puede hacer eso es la Fuerza Armada y eso le daría tranquilidad al pueblo, yo me preocuparía porque tenga su apresto operacional óptimo para poder cumplir, aseguró Márquez.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí