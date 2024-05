María Corina: Tenemos el compromiso de dejarles a nuestros hijos un país que los proteja #23May

- Publicidad -



María Corina Machado, destacada líder opositora, en su travesía hacia Amazonas, hizo una parada en Puerto Páez, Apure, para dirigirse a la nación. Con un discurso centrado en la juventud venezolana, Machado expresó su compromiso por legar un futuro próspero y libre a las nuevas generaciones.

La dirigente enfatizó la importancia de la lucha por la igualdad y la protección de los derechos de los niños, quienes representan el motivo principal de su recorrido por el país.

«Nosotros estamos luchando cada día por la igualdad, la razón por la que estamos recorriendo toda Venezuela, sus hijos. Nosotros tenemos el compromiso, como otros, de dejarles a nuestros hijos un país que los proteja, un país que les dé la oportunidad de desarrollar todo su potencial», afirmó Machado.

Durante su alocución, la coordinadora de Vente Venezuela no solo habló de sus aspiraciones para el país, sino también de las dificultades actuales que enfrentan los más jóvenes. Señaló la falta de acceso a una educación adecuada, la desnutrición infantil y las deficiencias en el sistema de salud, incluyendo la prevención y vacunación necesarias para el desarrollo saludable de los niños.

«Yo sé que hoy todo el país está sufriendo mucho. Hay muchas carencias. Nuestros niños no están recibiendo educación. No puedo decir ni siquiera una mala educación. Es que no están recibiendo educación», resaltó la ganadora de las primarias opositoras.

María Corina y la separación de las familias

La líder opositora también abordó un tema que considera aún más preocupante: la división de las familias venezolanas. Según Machado, muchos niños en Venezuela están creciendo en ausencia de uno o más miembros de su familia, una situación que, según ella, no es coincidencia sino resultado de acciones deliberadas.

«Lo más grave de todo, las familias venezolanas han sido divididas y muchos de nuestros niños están creciendo sin sus madres, o sin sus padres, o sin sus hermanos», destacó en la tarima en compañía de una pequeña niña.

“La razón por la que estamos recorriendo toda Venezuela es por ellos (…) Tenemos el compromiso de dejarles a nuestros hijos un país que los proteja”, desde Puerto Páez, #Apure, mensaje de @MariaCorinaYA. pic.twitter.com/lGClKxOwjw — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) May 23, 2024

