Edmundo González promete liberación inmediata de presos políticos si asume la presidencia #27May

- Publicidad -

Edmundo González Urrutia, candidato a la presidencia de Venezuela, asegura que el día que su administración tome las riendas del país, en caso de ganas las elecciones, se abrirán las puertas de los calabozos para liberar a todos los presos políticos.

Durante una entrevista exclusiva con el medio Infobae, González Urrutia delineó su visión para una Venezuela democrática y estable, enfatizando que la liberación de los prisioneros políticos, tanto civiles como militares, será una acción inmediata y simbólica de su gobierno.

- Publicidad -

«Los prisioneros políticos, civiles y militares, tendrán las puertas de sus calabozos abiertas desde el mismo día en que nosotros tomemos posesión del gobierno», manifestó el abanderado opositor.

El candidato también abordó el futuro de El Helicoide, un notorio centro de detención, asegurando que bajo su mandato, no habrá lugar para la persecución política ni la necesidad de instalaciones como esta para encarcelar a ciudadanos por sus ideologías.

«Aquí había un centro penitenciario hace muchos años que lo eliminaron y lo derribaron. Yo no sé si el Helicoide sería un símil para esta situación, pero ciertamente en nuestro gobierno no habrán persecuciones políticas, no habrán presos por razones ideológicas y no vamos a necesitar de sitios como El Helicoide para meter a presos en Venezuela», agregó González Urrutia en la charla.

Con respecto a las medidas económicas que planea implementar durante los primeros 100 días de su gobierno, González Urrutia se centró en la reinstitucionalización del país, la revitalización económica y la mejora de los servicios básicos como la salud y la educación. Reveló que su equipo técnico ya tiene preparados dos programas robustos, además del Plan País, diseñados para ser implementados desde el primer día de gobierno.

«Todas las medidas que pongamos en marcha tendrán como norte la reinstitucionalización de Venezuela, la recuperación económica, la recuperación del salario de los venezolanos, la recuperación de la salud, de la educación», expuso.

Papel de María Corina en su eventual gobierno

Finalmente, al ser consultado sobre el papel de María Corina Machado, una figura clave en la oposición venezolana, González Urrutia prefirió no especular sobre posiciones específicas, pero reconoció su liderazgo y la alta expectativa del electorado hacia ella, insinuando que desempeñará un rol importante en su gobierno.

«No quisiera entrar en temas de discusión sobre qué posición ocupará. Ella es una líder fundamental de la oposición venezolana. Ella ganó unas elecciones primarias con una altísima votación. Sobre ella están sembradas muchas esperanzas por buena parte la del electorado venezolano y muy seguramente ella ocupará una posición destacada en el Gobierno», aseveró.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí