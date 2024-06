Andrey Rublev fue eliminado en Roland Garros #31May

- Publicidad -

El sexto del ranking ATP, Andrey Rublev, quedó eliminado del Abierto de Francia con el triunfo de Matteo Arnaldi 7-6 (6), 6-2, 6-4 en la tercera ronda del viernes.

Rublev evidenció su frustración por su falta de precisión durante el partido en el que cometió 37 errores no forzados y cuatro faltas dobles. Tras enviar un derechazo a la red en el tercer set, golpeó su raqueta con su rodilla cuatro veces.

«Estoy completamente decepcionado conmigo mismo, con la forma en la que me comporté, la forma en la que actué y no recuerdo jamás haberme comportado así de mal en un Grand Slam», indicó. «Fue la primera vez que me comporté así de mal».

Arnaldi, en desacuerdo

“Todos lo conocen. Hace esas cosas casi todos los partidos. Personalmente no presto mucha atención”, indicó Arnaldi. “Pero definitivamente me da un poco de confianza, pero que significa que le di problemas y lo que hice funcionó. Me puede dar un alza y darme un poco de energía en los siguientes puntos”.

Rublev inició el Abierto de Francia como contendiente tras ganar el Abierto de Madrid este mes.

Arnaldi, 35mo del mundo, enfrentará al ganador del duelo entre Stefanos Tsitsipas y Zhizhen Zhang, que se disputa más tarde.

El número dos Jannik Sinner avanzó al dejar fuera a Pavel Kotov 6-4, 6-4, 6-4.

Andrey Rublev, eliminado de Roland Garros.



Sus reacciones 🤯🤦‍♂️pic.twitter.com/TeOl0bKNHX — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 31, 2024

