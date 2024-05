OPINIÓN El periodismo radial venezolano, un género que nace y crece sin actualidad #31May

- Publicidad -

Cuando este 23 de mayo se han cumplido 98 años de la fundación de AYRE, la primera estación radial del país, se impone revisar ese acontecimiento comunicacional, que hacemos a la luz del periodismo radial que genera de carácter reflejo opuesto al temporal.

Uno de los mayores problemas por resolver en el periodismo radiofónico venezolano es el de su falta de actualidad. El medio nace negando la característica de la actualidad al realizar el noticiero en los formatos del diario del aire y radioperiódico sin presencia del periodista.

Un modelo que progresivamente es reemplazado en otros países por el periodismo temporal dirigido al oído del oyente. Citamos el caso de Estados Unidos que en el año 1935 crea la primera agencia de noticias con contenidos para radio a base de oraciones cortas.

Esa deformación se extendió en el medio venezolano hasta tornarse crónico pues persiste hasta la actualidad. Es lo que se podría denominar como alumbrar en condiciones de atrofia por la falta de recursos de todo tipo, cuya raíz es la baja inversión de los dueños del medio. La imposición de la ley de la máxima ganancia al más bajo costo. Pues los informativos se hacían con lecturas de los periódicos del día por el locutor. El periodista se incorporó en forma luego, el 16 de julio de 1959, con la fundación de Noti Rumbos.

El periodismo radiofónico se caracteriza por la existencia de tres tipos de actualidad, a saber: inmediata, sostenida y por repercusión. La actualidad es la esencia de este género que hace competitiva a la radio con otros medios en el campo informativo en condiciones de ser la primera en informar.

Pero en la radiodifusión venezolana estamos muy lejos de cumplir con dichos procesos para convertirnos en uno de los dispositivos más atrasados del mundo en materia noticiosa. En ese contexto, la actualidad en sus tres formas, ha brillado por su ausencia a lo largo de la evolución del medio inventado por el italiano Guillermo Marconi hasta llegar a la era la tecnología digital caracterizada por la mayor instantaneidad comunicacional.

Pero inexplicablemente en e l país siguen existiendo noticiarios que ni siquiera cuenta con un periodista en su plantel y menos un reportero. El informativo lo hace íntegramente el locutor de guardia tal como sucedía al inicio en 1926 con AYRE. Un hecho que desde luego niega la actualidad informativa aunque sea a medias.

Eso genera el problema de la falta de interés por el oyente al igual que la carencia de proximidad, expresividad y empatía en los contenidos emitidos indispensable en radio.

En este competido mundo global de la información Venezuela marcha por la escalera y los otros por el ascensor. Así tenemos que en España una emisora promedio emplea al menos quince redactores acompañados por expertos analistas en su servicio informativo. En Venezuela si acaso laboran dos redactores los cuales deben cumplir con una agotadora jornada de trabajo por su sobrecarga, Es otro signo de la ausencia de actualidad.

Por ende, en el país la actualidad noticiosa por radio es una excepción y no la regla. La misma es casual y no constante, sustentable, sostenida, eficiente, oportuna y original con producción propia. En teoría se proclama a los cuatro vientos la inmediatez como enganche o plusvalía publicitaria pero en la práctica es todo lo contrario. Simplemente no existe en este ecosistema radial. Por lo que las noticias que por este canal se emiten son retrasadas y sin ajuste al aquí y ahora de la radiodifusión.

Desde mayo de 1926 el periodismo hecho en la radio venezolana carece de actualidad inmediata. Es lo ocurrido en AYRE pasando por el Diario Hablado de 1BC-RC, Noti Rumbos, Radio Reloj Continente en Caracas y en Barquisimeto La Voz de Lara, Radio Reporter y Notidial por Radio Barquisimeto.

Esos informativos son producidos con refritos de periódicos. Un verdadero trabajo de héroes por parte de sus periodistas que se reconoce, entre estos Hugo J. Boscán, fundador y redactor de Noti Rumbos.

Vista así la situación, se podría afirmar que la estructura del género en nuestro país adolece de la dinámica que emana de la actualidad. En consecuencia, no se rige por la rueda existente en el periodismo temporal donde entran y salen al momento las informaciones. Lo que lamentablemente predomina es la estática.

Para hacer periodismo con actualidad inmediata se requiere el concurso de un conjunto de variables, entre estas suficiente personal profesional debidamente capacitado como ocurre en Colombia. En ese país Caracol y RCN tienen aproximadamente 200 corresponsales en todo el territorio colombiano lo cual le garantiza actualidad en el proceso informativo diario. Así informan al momento con producción y recursos propios y no copias de otros dispositivos.

Sobre este problema alertó oportunamente en la década de 1960 el periodista Otto Cividanes Lira, uno de los creadores de Radio Repórter en 1963 por Radio Barquisimeto. Lo hace en la revista El Periodista en un ensayo titulado “Crisis en el periodismo radial venezolano”. Cividanes Lira plantea que el periodismo radial en el país se consume en la mayor cantidad de noticias en lugar de la calidad. En esos tiempos una emisión de una hora consumía más de 40 cuartillas o textos.

Tengamos presente que las nuevas tecnologías digitales han dinamizado los procesos comunicacionales. Así en esta era de la instantaneidad lo que pasa en el planeta Tierra se sabe en décimas, centésimas y milésimas de segundo. Pero en Venezuela la radio aún emite noticias con retraso de hasta 24 horas. No existe el primer toque. Todo a consecuencia de la bajísima inversión de los dueños de los medios motivados únicamente por la ley de la máxima ganancia al más bajo costo. La gallina de los huevos de oro.

Freddy Torrealba Z.

Twitter: @freddytorreal11

