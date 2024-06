COLUMNA Ajedrez para todos (33) #1Jun

- Publicidad -

EL GM. DARCY G. V. LIMA (BRASIL) ES EL CAMPEÓN PANAMERICANO 2024 EN CATEGORÍA SENIOR 50 a 65 AÑOS

Los Campeonatos Panamericanos o Continental de Ajedrez, en las categorías Senior 50 a 65 años, y mayores de 65, se realizaron en La Habana, Cuba, del 07 al 12 de mayo ppdo. Con la participación de 31 ajedrecistas de 9 países en la categoría Senior ≥ 50. Luego de 9 muy disputadas rondas finalizaron en el primer lugar el GM Darcy Lima (Brasil) y el MF Carlos Laurduet (Cuba), ambos con 7 puntos y por sistemas de desempates el campeón fue el GM Darcy Lima (ELO 2387), quien logra este título panamericano por 2ª) vez en su carrera ajedrecística, su “performance” en este torneo terminó invicto con +5 =4 -0 = 7 puntos. El 3er) lugar fue para el MI Félix M. Gómez (Cuba, ELO 2384) con 6 ptos., en 4º. Lugar finalizó el MF Victor Plotkin (Canadá, ELO 2243) con 6 ptos, y en 5º. Lugar quedó el GM Andrés Rodríguez Vila (Uruguay, 2417).

Es oportuno destacar que el GM Darcy Vila es un destacado ajedrecista brasileño, logró su título de MI FIDE en 1989, y el de GM FIDE lo obtuvo en 1997, además en 2010 fue certificado como Entrenador oficial FIDE y cuando joven representó al equipo olímpico de ajedrez de Brasil en 11 Olimpíadas Mundiales de ajedrez consecutivas, entre 1988 y 2008.

En enero 2024 se realizó en Barquisimeto el Campeonato Nacional Senior con apenas 8 jugadores, se suponía que los 4 primeros clasificados los enviaría la Federación Venezolana de Ajedrez (FVDA) a competir y representar a Venezuela en este Campeonato Panamericano en La Habana, pero como muchos presumíamos de nuevo la FVDA no envío a los clasificados por méritos a este torneo que ganó el GM Darcy Lima, y dejó por 2ª) o ¿3ª. vez? a los ajedrecistas Senior de Venezuela “con los crespos hechos” o frustrados y burlados. Ojalá estos actos carentes de planificación no se repitan en el 2025 y en lo sucesivo con los jugadores Senior de Venezuela.

¿LOS JUEGOS HAN DETERMINADO LA EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD?

Una entrevista realizada recientemente en la BBC de Londres al notable matemático y Profesor en Oxford University Marcus du Sutoy se concentró en esa pregunta: ¿Los juegos han determinado la evolución y desarrollo de la humanidad? El entrevistado analizó los juegos de mesa que requieren pensar y está por dar a publicación su libro “Around the world in eighty games” ( “La Vuelta al mundo en 80 Juegos”), y me sorprendió porque él dice que la invención y práctica de estos juegos por diferentes comunidades primitivas en los 6 continentes determinó “más que el pensar” el desarrollo, evolución social y la civilización de la humanidad”, además agregó que todos estos juegos de mesa que implican pensar y analizar están muy relacionados con las matemáticas.

Otra pregunta importante al entrevistado fue: ¿Qué es un juego? Y contestó:.

«Definir lo que es un juego ha sido una cuestión filosófica muy profunda, que a (Ludwig) Wittgenstein (1889-1951) le interesaba mucho», comentó Du Sautoy en conversación con BBC Mundo. Para el destacado filósofo austriaco que se especializó en lógica, la filosofía de las matemáticas, la mente y el lenguaje, «creía que era imposible definir qué es un juego». Sin embargo, Du Sautoy le dijo a BBC Mundo, «algo en lo que podemos estar de acuerdo es en que el juego tiene un conjunto de reglas y, en cierto modo, cada vez que juegas, exploras las consecuencias de esas reglas y tratas de optimizar la manera de alcanzar un objetivo».

Le preguntan que indique cuál es el juego más famoso o importante de 5 continentes o culturas destacadas e inicia así: 1. Ajedrez en la India porque en este país se ama su cultura y sus matemáticas 2. “Go” en China y Japón, 3. Backgammon en Persia; 4º. El juego de “Mancala” en África y el juego de mesa de América lo tomó del sur de Brasil, zona de Pantanal y de la tribu bororo, se llama “Adugo” (este autor nunca lo había oído ni leído), presumo que se juega en comunidades indígenas.

No comparto esta afirmación de este entrevistado en la BBC, opino que es la inteligencia del “Homo sapiens” lo que determinó el desarrollo progresivo y la civilización de las sociedades primitivas a través de los siglos y de hecho para poder una persona idear un juego complejo como el ajedrez o el “Go” antes tiene que pensar y bastante los movimientos, las piezas a usar y las reglas de ese nuevo juego.

En mi libro “AJEDREZ: Pasión, emoción y evolución” (2019) analicé este tema con estas preguntas: ¿Por qué existe el juego?, ¿Es beneficioso o perjudicial la afición lúdica humana? y ¿Cómo ha sido la evolución lúdica del ajedrez?, son preguntas a analizar y a las cuales les intenté dar respuestas en este libro. Desde los tiempos prehistóricos el hombre ha jugado en sus ratos libres, en las cavernas con el fuego, con la leña, con las piedras, pintando figuras rupestres o mirando el cielo y las estrellas; fuera de ellas la cacería y la búsqueda de raíces y tubérculos eran actividades necesarias para obtener alimentos, pero quizás también las hicieron un juego, competitivos y una diversión. Hallazgos arqueológicos han mostrado que en la antigüedad ya existían juegos de mesa, por ejemplo, un par de dados que datan de hace 3.000 años fueron encontrados en excavaciones realizadas en el Sureste de Irán (URL: https://www.interaction–design.org/…/a–brief–history–of–games), igualmente en el Egipto predinastias existía un juego de mesa llamado “Senet” el cual se ha encontrado en tumbas, entre jeroglíficos y pinturas, con una antiguedad de 3.100 años como en las tumbas de Merkavora y Hesy (https://www.historyanswers.co.uk/ancient/what –is–the–oldest–board–game).

El ajedrez, según hallazgos arqueológicos de piezas, se inició en el siglo VI DC en India o en China, pero otros juegos de mesa inventados en las culturas asiáticas ya existían antes del ajedrez como “Go” ideado en Corea en el año 200 AC o el Backgammon, inventado en Persia (hoy Irán) en los años 600 DC. (URL: https://www.interaction–design.org/…/a–brief–history–of–games). Con esta información deseo expresar que la humanidad ha desarrollado juegos de mesa desde hace siglos, pero ellos fueron el producto de sus pensamientos lúdicos, de su inteligencia y para entretenimiento. (Crédito doy al amigo Ing. Francisco Ferrer Wurst, quien me obsequió copia de esta entrevista en BBC Mundo).

¿Comentarios a la columna # 33?: escribirme a: [email protected]

Roy D. Meléndez

(Experto Nacional y coach de ajedrez)

