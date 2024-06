Daniel Ceballos propone financiar viajes de migrantes para votar el 28 de julio #7Jun

- Publicidad -

El candidato presidencial Daniel Ceballos propuso este jueves crear un fondo para financiar los viajes a Venezuela de los migrantes del país que deseen votar en las elecciones del próximo 28 de julio y que no puedan hacerlo en el exterior, por no haber completado los procesos establecidos.

A través de X, el exalcalde llamó a los interesados a llenar un formulario que está publicado en sus perfiles de redes sociales, donde los venezolanos deberán apuntar sus datos, el lugar de origen y el precio estimado del viaje.

Es «un registro para ir canalizando los fondos que recibamos de apoyo y solidaridad de otros venezolanos hacia usted que vendría a votar a Venezuela», declaró el opositor, que explicó esta propuesta durante una rueda de prensa, en la ciudad colombiana de Cúcuta.

Ceballos -crítico de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- no dio más detalles sobre la procedencia de los fondos o el estimado de personas que prevé abarcar a través de esta iniciativa.

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un mecanismo coliderado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 7,7 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años.

Sin embargo, solo 69.211 venezolanos están habilitados para votar en el exterior, de acuerdo con el registro publicado esta semana por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que otras 21,5 millones de personas podrán ejercer su derecho dentro del país.

Un total de 10 candidatos competirán en los comicios de julio, entre ellos Nicolás Maduro, que busca una segunda reelección, y el exembajador Edmundo González, respaldado por la PUD.

