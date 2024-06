R E T A C I T O S #9Jun

- Publicidad -

Los comentarios que hemos hecho en esta sección, tras recibir los informes del Ing. Papillón, después de haber realizado una investigación que puso en evidencia algunas discrepancias internas dentro de la Plataforma Unitaria de Lara, que es necesario eliminar cuando aún estamos a más de mes y medio para las elecciones, al parecer le movieron el piso a la dirigencia nacional de Vente Venezuela, que decidieron tomar el toro por los cuernos y realizar una “Cumbre Electoral” en la región con la finalidad de poner orden en la casa, ya que en este recta final no se puede cometer errores como el triunfalismo, sino todo lo contrario, delinear y definir todas las estrategias que permitan garantizar el triunfo de Edmundo González Urrutia el 28J sin lugar a dudas. De acuerdo a lo reseñado por la prensa regional, durante la cumbre, 19 entidades políticas y sociales acordaron impulsar el sistema nacional 600k, que se ha venido construyendo de manera colectiva y exitosa. Este sistema busca maximizar la participación y garantizar la transparencia en las elecciones. La reunión también sirvió para consolidar una alianza de 35 mil larenses que formarán parte de una potente plataforma electoral. Participaron en la cumbre partidos políticos y organizaciones sociales, entre ellos Vente Venezuela, Causa R, OFM, UNT, AD en Resistencia, HF, Copei, Voluntad Popular, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Concertación Ciudadana, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, Democracia Renovadora, así como Frente Amplio, Movimiento Libertadores, Voto Jóven, DECODE, Súmate, Plaza Miranda, Red Vecinal, ABP y Creemos Alianza Ciudadana, reafirmando su compromiso con un proceso electoral transparente y justo, lo que reduce el clima de incertidumbre y queda registrada ante la opinión pública regional y nacional, la intención de todos de realizar los mayores esfuerzos para rescatar a la Venezuela que realmente nos merecemos.

***

- Publicidad -

En estos momentos la mayoría de los venezolanos se mantiene atenta al acontecer político nacional, pero hay otras materias también de gran trascendencia que no se pueden dejar de lado, como es lo que viene aconteciendo con la economía y que ha llevado a expertos de Ecoanalítica a realizar un análisis en su última Nota de Coyuntura donde llama la atención sobre esta materia, cuando advierte que la inestabilidad de precios y/o cambiaria es muy difícil el poder establecer magnitudes a dónde puede llegar el tipo de cambio, una vez que comienza, esto quiere decir que para los analistas el cielo es el techo donde puede llegar el tipo de cambio, por lo que ante estos escenarios, lo más saludable es recomendar a sus clientes realizar operaciones de cobertura a la brevedad. Si bien en el primer trimestre de 2024 el tipo de cambio presentó una caída acumulada de 0,3%, consagrándose como el periodo de mayor estabilidad cambiaria desde la segunda mitad de 2021, en los últimos dos meses hemos venido observando una mayor depreciación y ampliación de la brecha entre el marcador oficial y paralelo. Así, desde el inicio de abril hasta lo que va de mayo el tipo de cambio se ha elevado 5,6%, al tiempo que la brecha entre ambos marcadores se ha duplicado, al pasar de promediar 5,6% durante el primer trimestre a ubicarse en 11,3% en los últimos días. En este sentido, desde finales de abril el Gobierno ha estado aumentando su gasto principalmente en bolívares a través de bonificaciones y salarios, lo que ha generado mayores presiones cambiarias. Asimismo, esto se ha visto acompañado de atrasos de hasta seis semanas en la liquidación de divisas vía mesas de cambio de los bancos. Si bien las subastas han sido adjudicadas, los bancos reciben las divisas un mes y medio después. Además, estos montos resultan insuficientes para suplir la demanda de divisas por parte de los clientes, por lo que los corporativos han recurrido con más frecuencia al mercado paralelo. Esperan que, a medida que la campaña electoral se vuelva más competitiva; en la disyuntiva que enfrenta el Gobierno entre mantener su objetivo de controlar la inflación y el tipo de cambio o aumentar el gasto, se incline más hacia este último. En este escenario, y ya inmersos en una mayor volatilidad cambiaria y de precios, “recomendamos a nuestros clientes operaciones de cobertura”.

***

Otra de las materias que llama la atención de la población venezolana, tiene que ver con la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, también conocida como Ley Antisociedad, que ha sido desempolvada después de más de un año, pero ahora tiene aditamentos que no tenía el proyecto original y, por lo tanto, lo hace más perjudicial para toda la sociedad venezolana. El nuevo documento suprime requisitos como la exigencia de que las organizaciones civiles sin fines de lucro y sus miembros se inscriban en el registro de Defensa Integral, así como la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República, como si de funcionarios públicos se tratara. Tampoco exige registrarse en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Según los amigos de Acceso a la Justicia, sin duda, estos cambios son un avance, pero una revisión más profunda del borrador revela que las modificaciones son un simple maquillaje o un intento por disfrazar de oveja a un lobo que está presto a devorarse a la sociedad civil organizada. En el reporte se deja en claro que una de las fallas más claras del proyecto de Ley Antisociedad es su desequilibrio. Ejemplo de lo anterior es que el nuevo texto, así como el anterior, abre las puertas para la disolución de las ONG por violar algunas de las prohibiciones previstas en el proyecto (recibir u otorgar aportes económicos a organizaciones con fines políticos, realizar actividades propias de los partidos políticos, promover el fascismo o el odio cualquier otro acto prohibido por la ley. En esta nueva versión, dicha decisión la debe adoptar un tribunal civil, luego de iniciar el proceso judicial, cuyo procedimiento será el breve, previsto en el Código de Procedimiento Civil. Asimismo, el proyecto les otorga a las autoridades administrativas facultades para imponerles sanciones (multas y suspensiones) a las agrupaciones civiles de manera exprés. Otra muestra más clara aún de la asimetría del texto está en el hecho de que de las 41 disposiciones que contiene, 14 son de contenido sancionatorio contra las organizaciones civiles o sus integrantes, sea porque establecen penas o porque se refieren a supuestos de hecho para imponer sanciones,. Así que esta es otra ley a la que hay que frenar a como de lugar.

***

Lo señala el contralor itinerante de Barquisimeto, denuncia el estado de abandono de la Urbanización Rafael Caldera de Barquisimeto. El reconocido personaje, quien se ha destacado como contralor Itinerante de Barquisimeto, alzó su voz para denunciar la desidia en la gestión del alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes. Esta urbanización RC, ha sido víctima de un prolongado olvido por parte de las autoridades locales. El Contralor expresó con firmeza: «Las calles de la Urbanización RC parecen calles de una zona de guerra», afirmación refleja la grave situación que enfrentan los habitantes de esta comunidad. Según el contralor Itinerante, la problemática social data desde más de 20 años, tiempo durante el cual la dirigencia gubernamental identificada con el color «rojo rojito», ha mantenido una irresponsable gestión. El Plan Tapa Huecos implementado por el Cocosette ha demostrado ser ineficiente en resolver los problemas de infraestructura y servicios básicos en la urbanización. El personaje insta al alcalde a visitar personalmente la Rafael Caldera y recorrer sus calles para que vea la realidad que padecen los barquisimetanos. Termina su denuncia con un llamado a la acción «El 28 de julio los barquisinetanos tienen la oportunidad de revertir esta lamentable situación mediante su voto». La comunidad espera que esta voz de alerta sea escuchada y que se tomen medidas concretas para mejorar la calidad de vida en la Urbanización Rafael Caldera. Qué así sea.. Como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, el contralor itinerante, con sus planteamientos irrebatibles, es un verdadero dolor de cabeza para el Cocosette que no se cura con pastillitas.

***

Tal como lo habíamos anunciado en esta sección la semana pasada en atención a un informe técnico electoral y político realizado por un comisionado del Comando Nacional de Campaña de Edmundo González a Lara cuyo papel es el de evaluar todo el proceso operativo de la campaña electoral conocido como el ingeniero «Papillón» resultó rigurosamente cierto, ya que con carácter de urgencia solicitado por el mencionado personaje, se trasladó una comisión a Barquisimeto y el resto del estado con el fin de constatar «in situ» las quejas e inconvenientes plasmados en el informe del ingeniero que involucran a varios representantes políticos de la región. Así tenemos que si pudo la comisión venida de Caracas precisar una serie de desajustes que obligaron a corregir a los presentes. En ésta ocasión, nos hacen llegar a nuestra Mesa de Redacción parte del resumen del informe final elaborado por los comisionados. «Continuamos con la redacción del informe ratificando la obligatoriedad de ceñirse todas las organizaciones civiles y políticas al protocolo estipulado en el sistema 600K que se está aplicando en todo el país y que diversos partidos por alguna razón no lo estaban haciendo correctamente». «En éste sentido se convocaron reuniones de verificación que conllevó a modificar algunas plantillas de nombres de personal que estaban ya escogidos para trabajar en las mesas electorales, pero por no cumplir con el requisito de ser residentes en su sector ni siquiera del padrón de sus centros de votación de su municipio, fueron rechazados. Ejemplo de lo que aquí se expresa lo constituye el caso del Municipio Urdaneta en el cual la licenciada Marisol Bustamante de este mismo estado, elevó un informe a la «Comisión» argumentando que varios de los representantes escogidos para trabajar en las mesas electorales, no son habitantes de ese municipio sino que eran del Municipio de Palavecino, dicha observación fue atendida favorablemente por los técnicos que exigieron que el personal electoral será exclusivo de cada zona. Fue un punto favorable para la licenciada Bustamante representante de una AC». «Otro de los aspectos aclarados es el que tiene que ver con la edad de los miembros ó testigos de mesa». «En esta ocasión pude conocer a una de las asistentes a la reunión, y que a decir de algunos allí presentes sorprendidos por su presencia en la actividad evaluativa, no disimularon su «extrañeza» al oír la intervención de la señora que días antes de la visita de la ingeniera MCM produjo aquel nefasto audio invitando a la no participación de sus partidarios a la gira de la líder nacional lo que produjo en generalidad un amplio rechazo por lo absurdo, disparatado e innecesario sonido y aun así, pudiera estar presente en éste encuentro, que ciertamente lució poco comprensible». «No obstante ello, tuvo la oportunidad de expresarse sin ningún inconveniente, salvo el detalle de no poder evitar con disimulo, ciertos comentarios de algunos presentes como aquel de que «habrá que ser bien cara dura». «La señora conocida como «la mano derecha» de la jefe regional de AD, habló del gran esmero que ellas están haciendo por cumplir con los requerimientos exigidos para presentar el personal de mesa; expuso como ejemplo de ello, el esfuerzo particular de su propia progenitora octogenaria como testigo en las mesas electorales a lo que el técnico comisionado nacional le respondió ipso facto «que ése ejemplo no será siquiera considerado», «Imposible que personas de ésa edad puedan formar parte del personal de mesa». Le agradeció el noble gesto de la matrona pero no será así». «Oí decir también que la delegada electoral del partido blanco no pega una».

***

Continúa en su informe el ingeniero «Papillón» del cual extraemos otros aspectos referentes al tema político propiamente y que fué remitido a Caracas, «Los colegas nacionales pudieron igual constatar el ambiente enrarecido que se vive alrededor de los partidos políticos integrantes y «bautizados» como el G3 y que por cierto está sumado el ex gobernador larense HF enfrentados a los partidos catalogados como los «originarios» con MCM». «De acuerdo a todas mis entrevistas que logré hacer por separado a un importante número de actores políticos regionales, coinciden en su mayoría afirmar que todo ese triste espectáculo que están ofreciendo de cara al ya muy corto proceso comicial presidencial 28J, no es más que una burda y conocida maniobra distraccioncita puesta en escena por unos «cansados» «pseudo dirigentes», que no solo busca perturbar y enturbiar el proceso de campaña, sino que consista en explorar a jugar al caos y el cansancio de muchos actores con poca experiencia en el mundo político, para implosionar por vía del ya viejo y consabido «chantaje electoral» procurar «dividendos» traducidos a posteriori en el control político del Comando de Campaña ya instalado y sus consecuentes ventajas y beneficios políticos». «Para ese escenario de desorden, según se comenta con mucha insistencia, estarían contando y «utilizando» al coordinador electoral regional del Comando de Campaña (LR), así como participantes los jefes de los partidos políticos PJ (AM), UNT (LM), AD (EZ) este último por cierto señalado a decir de muchos, encargado supuestamente, de «cubrir» «aspectos logísticos particulares» a través de un «ataché» suyo al coordinador electoral antes señalado, insólitamente el de Vente (CL) y el jefe del movimiento HF.» «He sugerido a la oficina de la ingeniero MCM una URGENTE comunicación con los jefes nacionales de esos partidos, con el Coordinador de la PUD-N y con la Oficina del candidato doctor Edmundo González para que en definitiva ejerzan la autoridad requerida ya que es un tema muy delicado que podría traer graves consecuencias y afectar los resultados electorales en detrimento del pueblo larense, que igualmente está obligado a tomar cartas en el asunto y hacer un reclamo contundente a estos sujetos que podrían estar jugando a la derrota electoral». «Ésta actitud es, insisto, bochornosa y debe ser condenada». «Están saboteando descaradamente la campaña electoral con sus desleales actitudes». «En conclusión, existe un Jefe del Comando de Campaña Regional y Municipales que fueron designados por la triunfadora en las elecciones primarias del 22Oct.23, hoy día respaldada por el Candidato presidencial y por los Jefes Nacionales de los partidos integrantes de la Plataforma Democrática Unitaria Nacional y lo que es más importante, por el pueblo mayoritario venezolano que ella encarna como un claro y contundente sentimiento nacional. Si la dirigencia política no se acopla y se ajusta a esta realidad, inexorablemente serán barridos sin ninguna contemplación. Quedan advertidos». Concluye parte del informe de «Papillón».

C O R T I C O S

Por orden del régimen clausuraron la posada donde se hospedó la comitiva que acompañó a MCM durante su visita a Carora, como una especie de retaliación por el éxito de la misma y que dejó muy chiquita a la que hizo el gobierno con Dios Diablo a Caballo el mismo día en la ciudad del Morere. Vaya nuestra más sincera solidaridad y respeto con los dueños de la posada y con los caroreños que están siendo acosados que cada día que pasa al parecer están sintiendo más cerca el frio de la derrota. No tienen ninguna culpa los propietarios de los negocios de la preferencia que tenga la gente, pero con estas actuaciones en lugar de ganar pierden puntos. Todas estas acciones que se han tomado a nivel nacional, estimulan el deseo de cambio político de la población.

La gira de MCM por Lara fue todo un éxito no sólo por parte de los organizadores sino debido a ganas que tiene el pueblo de poner fin a 25 años de atraso, hambre, injusticias y calamidades. La espontaneidad marcó la pauta y sigue dando grandes lecciones a la diligencia política que se niega a embarcarse en los cambios y transformación que exige el momento histórico. Por ciento que algunos voceros quisieron ser más papistas que el papa y se llevaron tremenda pita por lo largo y tedioso de sus discursos. Algunos incluso se atrevieron a hablar a qué partido representaban y de sus historias familiares que todos la vivimos. Aprendan aprendan, sino los seguirán gritando y desconociendo.

Los caroreños se anotaron varios puntos a favor y se ganaron respeto y admiración de gran parte del país. Fue monumental e inédita esa multitud en las calles y avenidas. Más de 5 motos caravanearon desde Sabaneta hasta la ciudad del Morere. Allí en la avenida Francisco de Miranda y 14 de febrero esperaba un calor a pueblo muy numeroso y no decir de los que están en esquina de la Lídice donde se instaló horas antes la tarima luego de cambiar el lugar para no chocar con los rojos liderado por diosda. Por cierto dio pena esa concentración. Ni pudieron ni con los buses de varios municipios y las camionetotas oficiales que enviaron de Caracas. Perdieron hasta la compostura.

Opina Manuel Cols Briceño: En días pasados me decidí a escribir unas notas sobre el tema de las Inundaciones en el Municipio. Considero que la temática es subestimada y sus consecuencias pueden ser tan graves como los siniestros ocurridos en Las Tejerías y el El Castaño, en el Estado Aragua. Es hora de pensar en una acción integrada público-privada que permita remediar las graves situaciones existentes y sacar al Municipio de la permanente situación de zozobra en que viven sus habitantes, cuando se avecina cualquier lluvia. Por demás, esta situación ha creado una matriz de opinión negativa donde antes prevalecía una Visión de Prosperidad. Hay que dejar de lado las parcialidades y aunar esfuerzos. Gente que se preocupa por el país.

Las organizaciones que representan a la urbanización Santa Elena, APRESANTEL y los Consejos Comunales de Santa Elena Norte y de Santa Elena Sur, denunciaron a la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía (DPCU) en comunicación recibida el 18/3/2024 con el número 2173-2024, que se está instalando en Santa Elena Norte, en la calle Portugal casa No. 5-99, un ancianato, y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la ordenanza del PDUL que rige para nuestra urbanización, además de que es un uso no conforme pues no es residencial familiar, se hizo como lo establece dicho artículo, una encuesta entre los cien (100) vecinos que viven en Santa Elena Norte, para ver si estaban de acuerdo con su funcionamiento, y los cien (100), es decir el 100%, manifestó que estaban en desacuerdo, pues su funcionamiento traería consecuencias negativas para esta zona, la cual fue cerrada con aprobación de la DPCU hace varios años, y tiene un solo acceso, como son la entrada de personas y vehículos extraños, responsables del cuidado y servicios al ancianato, la presencia de ambulancias cualquier hora del día y de noche, etc.».

Parece no estar muy convencido Diosdiablo a Caballo de la fórmula electoral 1×10, es decir que cada militante del PSUV tendría que llevar el día de las elecciones 9 personas con el voto garantizado, ya que en los últimos días ha expresado sus dudas e incluso según los voceros de la propia organización las ha calificado como “pura paja” y que se requieren listas verificables, lo que indica que no está muy convencido de la formula, que por cierto tiene muy preocupados a los abuelos y adultos mayores, porque les han amenazado que aquel que no cumpla no come, ese al parecer es el nuevo lema que quieren implementar para amedrentarlos, ya que saben que muchos dependen del CLAP.

Desde la Plaza Bolívar de Quibor, Lara, la Plataforma Unitaria rechazó y condenó la represión de la burgomestre quiboreña y también de Felix del PSUV por el cierre de establecimientos comerciales en ocasión de la visita de MCM a este municipio, en lo que no hay duda es un abuso de autoridad que debe ser denunciado públicamente y repudiado por toda la opinión publica larense. Situación que se ha hecho recurrente y se repite por todos los lugares donde pasa MCM con su comitiva y al parecer para el régimen pareciera que dejan sembrada las esperanzas del cambio y esto es lo que más les angustia.

En otros momentos de la gira exitosa de la lideresa MCM por Lara, se pudo observar un gran ambiente de unidad a nivel de pueblo. Hubo un hecho resaltante que se pudo observar en la concentración de «Santa Isabel» y que guardó cuando dos dirigentes hasta ese momento considerados «enemigos», uno le extendió la mano al otro para subirse a la tarima y este le concedió el micrófono para dirigirse al público. Que equivocados están algunos «dirigentes» opositores que juegan a las trampas y las zancadillas. Sigan el ejemplo de las gloriosas bases del pueblo larense y expíen sus pecados.

Siguen los continuos desatinos en la «secretaría de desorganización» de AD-R Lara. Parece que no bastó el impublicable audio de la «reina de los girasoles aromáticos» invitando al saboteo de la gira de MCM el cual por cierto fue desatendido por las bases blancas, sino que ahora se atreven a publicar por las redes en unos comunicados su negativa posición de «cargar» el padrón electoral con las normas ya pre establecidas de los 600K contraviniendo una estrategia nacional. De esa actitud lo que podría observarse es que, o están saboteando el proceso de campaña pretendiendo arrastrar a las consecuentes bases blancas a un injusto papel, cuestión que no lograrán ya que las mismas se les adelantaron hace mucho rato a su partido proponiendo sus nombres para trabajar en las mesas electorales a través de distintas asociaciones civiles o definitivamente están utilizando como pretexto el no acatamiento de los diseños técnicos del Comando de Campaña Nacional por no poder cumplir con las metas establecidas y exigidas y de ese modo ocultarse en un plan de «malcriadez» para justificar su ya consabida y notoria ineficiencia.

Desde el bloque parlamentario de Lara denuncian el estado desastroso y de peligrosidad en que se encuentra la vialidad del Estado. Ya hemos observado como el régimen comenzó a hacer un bacheo en la Lara –Zulia el cual era justo y necesario. Exigen que realicen estos trabajos hasta el límite con el estado Zulia y en el resto de las vías del estado Lara que también requieren un cariñito y al final del día el pueblo es el que gana.

Alguno de los asiduos asistentes a la “casa azul” de UNT en Lara, siguen a la espera de que en algún momento, los jefes de esta organización política decidan presentar una auditoría, donde se informe de los dineros recaudados y el costo definitivo del inmueble, lo que todos califican como una acción muy acertada, pero para evitar suspicacias y malos entendidos es muy sano que se informen los detalles de la operación, no puede ser que se mantenga como una información “top secret” a la que no tiene acceso la dirigencia y mucho menos la militancia. Siempre se dijo que la gallina cuando pone cacarea y hasta ahora se reconoce la buena obra, pero no se sabe cómo se llegó hasta allí.

Muchos son los ojos que en estos momento están puestos sobre la figura de (LR) dentro de la directiva de Vente Venezuela Lara, comentándose que en la última gira de los enlaces electorales se realizó con si la activa participación de VV, e incluso sería interesante averiguar si es cierto que la gira de los visitantes de Vente Venezuela a Lara la habría costeado el inefable a través del Negro. Muchos comentarios sobre la reunión realizada en La Segoviana, Aún no hay muchas cosas que no han quedado clara a pesar de todo lo dicho en el informe Papillón.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí