«Maduro y el Psuv vienen en caída libre», según Omar González #10Jun

Conforme se acerca la fecha electoral del 28 de julio, se intensifica la convicción de un triunfo para Edmundo González Urrutia, el candidato respaldado por María Corina Machado y la Gran Alianza Nacional. Esa es la apreciación de Omar González Moreno, dirigente de Vente Venezuela.

Según el opositor, esta tendencia ha provocado un notable desacato dentro de las filas del partido gobernante, quienes han empezado a ignorar las directrices provenientes de Miraflores.

González Moreno, quien actualmente se refugia en la Embajada de Argentina en Caracas debido a persecuciones políticas, ha declarado que la disminución en la intención de voto hacia Maduro y el Psuv es palpable «en todo el país y en todos los estratos de la vida nacional».

«Maduro y el Psuv vienen en caída libre en intención de voto en todo el país y en todos los estratos de la vida nacional», enfatizó.

De acuerdo al dirigente, la influencia del gobierno se está desvaneciendo, evidenciado por la insubordinación de sus seguidores frente a los intentos de sabotaje contra los eventos organizados por Machado.

El representante de Vente Venezuela enfatiza que la población venezolana ha superado el miedo y ya no se deja engañar por falsas promesas. Además, señala que las recientes concentraciones organizadas por el régimen han resultado ser un fracaso. «Ya la gente no come cuento, ni tiene miedo», dice.

La ola de apoyo hacia María Corina Machado

González Moreno resalta una «avalancha de apoyo» hacia Machado, que se extiende por todo el territorio nacional. Predice que las próximas elecciones presidenciales serán testigo de una victoria sin precedentes contra el socialismo y asegura que la ciudadanía está comprometida no solo a votar sino también a defender cada sufragio emitido.

«Vamos rumbo a la mayor victoria electoral de la historia del país; vamos a ser testigos de una paliza descomunal contra el socialismo», declaró Omar González.

Perspectivas internacionales y el efecto dominó

El cambio político no se limita a Venezuela. El dirigente también comentó sobre las recientes elecciones parlamentarias en la Unión Europea, donde percibe un viraje hacia la derecha, motivado por el descontento con la corrupción y la ineficacia de los gobiernos socialistas. Este giro, según él, refleja un cambio en la opinión pública global hacia valores más alineados con los principios occidentales como la libertad y la justicia.

«Esto refleja -apuntó- un cambio en la opinión pública mundial a favor de posturas más consecuentes con los principios y valores de la sociedad occidental, como la libertad, la justicia, el respeto a la propiedad privada, el libre comercio y los derechos humanos», argumentó.

