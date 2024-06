Atilano Linares: Maduro no convoca  concentraciones porque sabe que tiene el mayor rechazo a su gestión #11Jun

- Publicidad -

Nicolás Maduro le ha dicho a sus compañeros y simpatizantes que le quedan en el Psuv que él no convoca concentraciones porque teme un atentado por parte de sicarios y prefiere hacer visitas sorpresas a las poblaciones; pero, miente descaradamente, ya que no las puede hacer porque hasta ahora es el presidente de la República que más rechazo ha tenido en toda la historia y, por tanto, el apoyo que pueda tener es muy bajo, según las encuestas de opinión y, naturalmente, a los sondeos que ha hecho su propia sala situacional.

En las pocas apariciones públicas que ha hecho, acompañado por su conyugué Cilia Flores y el jefe de su campaña, Jorge Rodríguez, es muy poca la gente que su partido le ha llevado, aunque haya utilizado autobuses y dado tickets a los motorizados para que éstos le echen gasolina a sus motos.

En videos han aparecido motorizados diciendo que les han dado dos tickets para veinte litros de gasolina, lo cual indica que no van porque les importe estar presentes en los actos organizados por gobernaciones, alcaldías y demás organismos oficiales, sino porque pueden tener un poco más de combustible para desplazarse en sus vehículos, incluso hacer carreritas.

Y en cuanto a sus visitas sorpresivas a Lara Comprendió dos sitios: la comuna socialista El Maizal, ubicada en los municipios Simón Planas, de Lara, y Araure, de Portuguesa, para entregar una vivienda y dar inicio al ciclo de siembra de maíz, pero a ese lugar fueron transportadas personas de los dos estados. Y la otra que hizo a El Garabatal no se pudo ocultar que llevaron gente de Iribarren, Palavecino y otras partes.

No hubo sino un anuncio, el de que se llevó a uno de sus camaradas de El Maizal como ministro y, posteriormente, en la noche en El Garabatal, dijo que ahora él va a hacer las cosas mejores, lo cual es el reconocimiento de que no las ha hecho bien. Y lo demás fue bailar reguetón.

Ahora surgen las preguntas que la gente del pueblo hace: ¿Qué es hacer las cosas mejores en los cinco meses que le quedarán después del 28 de julio? ¿Resolver el problema de la falta de agua que padecen los habitantes de Iribarren, Jiménez y Morán porque en los 25 años del gobierno, incluyendo los más de diez años de él, se dejó colapsar la represa Dos Cerritos a consecuencia de la falta de mantenimiento de sus bombas y demás equipos, así como por la sedimentación ya se encuentra colapsada? ¿Poner fin a los apagones del servicio eléctrico que se suceden todos los días por espacio de cuatro o más horas, no sólo en la mañana o en la tarde, sino también en la noche? ¿Garantizar el suministro permanente, como ocurría en la llamada cuarta república, de gasolina y otros combustibles? ¿Volver a tener la población un hospital de calidad y con suficiente personal, equipos, medicamentos e insumos como lo era el Antonio María Pineda, que hoy se encuentra abandonado y los familiares de los pacientes tienen que estar haciendo sacrificios para adquirir lo que les piden para tratar de curar sus males y evitar que se mueran? ¿Que nuevamente los niños y jóvenes puedan estudiar en planteles bien acondicionados con laboratorios, computadoras y profesores bien pagados? ¿Proporcionarle a gobernaciones y alcaldías los recursos que, constitucionalmente, les corresponden para que esas instancias puedan atender las necesidades de la población?

Ya la gente sabe que Maduro no tendrá tiempo, ni recursos económicos, ni mucho menos capacidad para resolver los problemas porque desde el 2013 no ha demostrado condiciones para ejercer la presidencia y no será posible que en unos pocos meses haga lo que no pudo hacer en el tiempo que ha estado en el poder.

Ahora ha salido con otro embuste, como el de que la oposición no está haciendo campaña electoral, sino preparándose para una gran guarimbas. Y eso que está diciendo nos lleva a preguntar: ¿Es que no se acuerda que las guarimbas fue un movimiento espontáneo de la gente en protesta contra el mal gobierno por sus políticas erradas y que en vez de atender a la gente lo que hizo fue tirar a la calle a los cuerpos de seguridad para atacar a quienes manifestaban? ¿Qué guarimbas va a hacer el pueblo que, según las encuestas y lo puede comprobar la sala situacional de Miraflores, está rechazando este gobierno y quiere salir del mismo a través de unas elecciones, aunque haya todo lo imposible por impedir que María Corina Machado, sin causa alguna, fue inhabilitada a sabiendas que tenía apoyo popular y es hoy la máxima líder de la oposición y en esa condición está recorriendo el país, recibiendo con fervor el respaldo de todos los sectores, incluyendo a chavistas y maduristas decepcionados de este pésimo gobierno?

A Maduro se le olvidó reconocer que, además de tener la peor de las gestiones presidenciales de la historia, estuvo apoyando públicamente, como antes lo había hecho Hugo Chávez, a Tareck El Aissami, quien según el fiscal general de la República, es un delincuente que se apoderó de una inmensa fortuna multimillonaria de dólares por la venta del petróleo y negociaciones hechas con criptomonedas. Pero, no ha sido el único que ha utilizado la corrupción en este gobierno. Son muchos y a consecuencia de ellos es que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones, las cuales, por supuesto, no tiene que pagarlas el pueblo sino los responsables de quienes han hundido este país en la miseria y obligado a más de 8 millones de personas (cuatro veces la población del estado Lara) a huir al exterior porque aquí no tenían oportunidad para sobrevivir a causa de la crisis, ocasionada precisamente por el mal gobierno de Maduro. Y entre los que se han ido también hay chavistas y maduristas.

Y finalmente para concluir esta declaración es bueno preguntar: ¿Por qué si Maduro piensa que puede ganar no hace concentraciones que puedan superar a las que espontáneamente surgen al paso de María Corina Machado en su recorrido por el país? Porque María Corina Machado está impulsando la candidatura del doctor Edmundo González Urrutia, el abanderado de la oposición, porque el pueblo ha expresado que quiere un cambio en la conducción del país y si es así no puede haber cambio alguno con Maduro.

