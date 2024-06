VIDEO | Comunidades desconectadas: la falta de información afecta a los electores en Lara #12Jun

- Publicidad -

La desinformación se presenta en la cotidianidad de los larenses como un enemigo silencioso que los excluye entre la opacidad y la falta de acceso a información confiable y, de cara al proceso electoral del 28 de julio, deja desamparados a los electores que residen en desiertos informativos.

Las comunidades del estado Lara con cortes de luz frecuentes, sin acceso a conexiones de Internet y fallas en los servicios públicos son las más afectadas por la desinformación en la región y la falta de información confiable sobre las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio vulnera sus derechos ciudadanos y electorales más elementales.

La falta de información afecta a los electores

Los habitantes del estado Lara quedan aislados cuando no tienen acceso a medios de comunicación o internet para conocer lo que sucede en el país, en la región, e incluso, en sus municipios.

En un proceso electoral de tanta relevancia pública como las venideras elecciones presidenciales la desinformación causa un impacto negativo en los votantes y sus vidas. En muchos sectores larenses ya no circula prensa escrita y su principal fuente de acceso a las noticias era la radio.

Sin embargo, solo en el mes de abril la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sacó del aire a dos emisoras en Lara, Radio Cristal 610 AM y Radio Minuto 106.1 FM, no renovaron sus concesiones, precisamente eran las más escuchadas para conocer cualquier hecho noticioso y las de mayor alcance en zonas populares.

Cierre de medios vulnera el acceso a la información

La salida del aire de estas emisoras fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) y la organización no gubernamental Medianálisis como un hecho que afecta la libertad de expresión y el acceso a la información.

El SNTP emitió un comunicado en el que explicó que “Minuto 106.1 FM era una emisora de corte popular, con música, espacios informativos y muy dedicada a la visibilización de denuncias de las distintas comunidades. Junto a Radio Cristal, también cerrada recientemente, tenía los espacios de opinión más importantes en Barquisimeto y otras poblaciones de Lara”.

Tras 60 años al aire, el cierre de Radio Cristal se concretó a las 2:10pm de este #12Abr, luego de la visita de tres funcionarios de Conatel y un GNB que entregaron al director del medio dos resoluciones ordenando el cierre, una de ellas a nombre del Ministerio de Comunicación. — SNTP (@sntpvenezuela) April 12, 2024

Comunidades vulnerables de Barquisimeto están desinformadas

Las comunidades asentadas en los sectores populares de Barquisimeto, a las afueras de la ciudad; ven limitado su acceso a la información por obstáculos como la falta de servicio eléctrico, con interrupciones diarias, la inestable señal de telefonía pública y móvil, la ausencia de cobertura de radio o televisión y el alto costo de servicios de internet privado, así como la escasa circulación de periódicos impresos en la región, factores que incrementan la exclusión de estas poblaciones.

Los residentes de la comunidad Jacinto Lara, ubicada en el sector El Tostao, del Municipio Iribarren, en la capital del estado Lara, se encuentran aislados del área metropolitana tras más de ocho años de asentamiento. Sus habitantes expresan que no disponen de más servicios que electricidad y agua, que además son restringidos, y no disponibles en todas las viviendas, casas que han sido realizadas por autogestión de la comunidad a falta de respuestas de las autoridades.

Comunidades desconectadas por precariedad y pobreza

Según datos del Estudio Encovi 2023, el porcentaje de pobreza multidimensional de los habitantes de la ciudad de Barquisimeto es de 43,2%, indicador de análisis de vulnerabilidad social que integra variables como acceso a la educación, empleo, vivienda, servicios públicos e ingresos.

Al hacer foco en los indicadores de pobreza extrema por ingresos, en el caso de los barquisimetanos alcanza al 62,3% de la población incluso por encima del promedio nacional que se ubica en 59,1%, cifras que revelan las condiciones de precariedad y vulnerabilidad de los residentes de distintos sectores de la capital larense.

Habitantes de El Tostao no tienen acceso a la información

Darianny Mujica, habitante de la manzana 10 de Jacinto Lara, comentó que no tiene televisor en su casa, por lo que no puede ver noticias que le informen acerca de lo que ocurre en el país, dice que hace años que no ve un periódico, “antes pasaba un señor, pero ya ni eso”. Darianny también afirma que está fuera de sus posibilidades recargar saldo al celular constantemente, por lo que no puede ver noticias en redes sociales.

Los habitantes del sector Jacinto Lara explicaron que para enterarse de lo que ocurre en el país deben salir a otras comunidades, inclusive al centro de Barquisimeto; señalan que en algunas ocasiones visitan a sus familiares que residen en otros sectores y estos les informan de lo que ocurre en Lara y el resto de Venezuela.

Asimismo, los residentes de este sector de Barquisimeto comparten con sus vecinos la información que obtienen, y se articulan redes ciudadanas para que circule la información, pero comentan que en algunas oportunidades desconfían de esa información porque saben que hay muchas noticias falsas.

Darianny Mujica junto a su esposo. La familia tenía una bodega en su vivienda, sin embargo, tuvieron que cerrarla por no disponer de los recursos para invertir. Los habitantes de Jacinto Lara, en la parroquia Ana Soto, viven en condiciones precarias, sin asfaltado, electricidad y redes de agua instaladas por autogestión, casas de bahareque y bajos recursos económicos. Darianny Mujica (centro), Maribel Barreto, Percy Rodríguez y Chiquinquirá López (derecha), explicaron que se desempeñan como manicuristas, comerciantes, entre otras actividades, para tener ingresos económicos, mientras los hombres trabajan como albañiles en construcciones de bahareque.

Electores no tienen acceso a noticias oportunas

La falta de acceso a medios de comunicación hace que los habitantes de Jacinto Lara y otras comunidades cercanas sean más propensos a la desinformación al no poder acceder a los contenidos informativos de calidad o veraces.

Percy Rodríguez, otra vecina de Jacinto Lara, relató que cuando supo lo que “le había pasado a la candidata de la oposición”, en alusión a la inhabilitación política de María Corina Machado, entonces electa como candidata unitaria en las Primarias opositoras del 22 de octubre de 2023, “no lo podía creer” por lo que fue a otra comunidad para informarse mejor y entonces comprobó que “la candidata ya tenía tiempo inhabilitada”.

De acuerdo con Percy, quien tiene ocho años viviendo en Jacinto Lara, en pocas áreas de la comunidad reciben señal telefónica y de televisión, sin embargo, reiteró que es muy inestable ambas señales, cuando se va la luz quedan completamente aislados e incluso pueden pasar hasta un día completo sin servicio eléctrico.

Las dificultades propias de las condiciones de vida del sector y la falta de recursos económicos que les permitan cubrir sus necesidades les obligan a sus residentes a organizar sus prioridades para subsistir, y, obviamente, incide en la desinformación que les afecta. En casos como el de Orlando Vega, un hombre de la tercera edad que vive solo y Maribel Barreto, madre de tres hijos, sus hogares no tienen techo, sino que apenas llegan a cubrirlos parcialmente con trozos de plástico para protegerse de la intemperie.

Desinformación electoral en Lara

Chiquinquirá López, quien también reside en Jacinto Lara, afirmó que sabe que se realizarán elecciones presidenciales el 28 de julio, pero al ser consultada sobre sí conoce a los candidatos que participan en la contienda indicó que no sabe aún quiénes son los aspirantes a la presidencia, no obstante, manifestó que saldrá a ejercer el voto ese día porque “debe hacerlo”.

Para Daniela Alvarado, investigadora de Ipys Venezuela, “se está vulnerando el derecho de acceso a la información pública, un derecho fundamental y además un derecho clave porque permite el ejercicio de otros derechos esenciales. En la medida de que las personas estén debidamente informadas, ellos van a poder participar en los espacios, procesos y actividades que permitan cambios que puedan sensibilizar y generar conciencia sobre los problemas y las situaciones y limitaciones que los afectan como ciudadanos en las localidades donde viven”, dijo Alvarado.

La especialista de Ipys Venezuela consideró que, en los procesos electorales, conocer quienes participan en estos comicios, cómo se realizan y el impacto que tienen en sus vidas, les permitirá tomar decisiones más responsables sobre algo que perjudica directamente su bienestar.

Alvarado explicó que la desinformación electoral afecta la capacidad de las personas para participar adecuadamente en las elecciones presidenciales y en la toma de decisiones como ciudadanos. Esto vulnera el derecho de acceso a la información pública y otros derechos fundamentales. Es relevante y esencial estar informado para poder participar en sociedad y como ciudadanos generar cambios positivos de incidencia colectiva.

Este contenido es un producto del taller «Cómo hacer una cobertura electoral de calidad en tiempos de desinformación», de la Escuela Cocuyo 2024, el programa de formación y actualización de Efecto Cocuyo.

