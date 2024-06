OPINIÓN Reflexiones en Positivo: La desgracia del mundo es la pobreza #13Jun

- Publicidad -

Todas nuestras realidades que nos toca vivir a partir de las elecciones que hacemos y de las decisiones que tomemos por ellos a la hora de elegir debe persistir la malicia y así no sentirse cómplice o culpables de los errores o barbaridades que otros cometen, porque ahí viene el mal para todos, pagando justo por pecador y castigo por omisión por elegir al que menos nos conviene y caemos todos en la trampa, caso real como lo están viviendo en diferentes países que fueron un potencial, hoy en la miseria y compitiendo con los países más pobre del mundo; menos mal que ese no es el caso de nuestra nación que dicen los estudiosos de la materia que seguimos siendo una potencia en el mundo y que las riquezas que hemos sido dotados están intactas, quizás un tanto desordenadas y por más que se le eche palo siguen creciendo más y hay que darle como violín prestado hasta sacarles muchas apetencias; bueno, esto es lo que se lee y se escucha en todos los niveles, muchos dicen que lo que hoy concedemos es de mala suerte, tal vez mañana sea buena fortuna; también tienen razón como dicen los caroreños “este flagelo de la pobreza hay que combatirlo con toda la fuerza y trabajo digno” para no caer en aquel dicho que una de las desgracias del mundo es la pobreza, sobre todo cuando se es pobre, pero en nuestro país dejamos de ser rico por accidente e inocencia, pero todo esto es corregible y volveremos a ser lo que éramos más temprano que tarde, algún día de la esperanza, ahí está Dios con nuestra querida patria y la genta buena pidiendo pista para aportar sus esfuerzos y juntos salir adelante.

Nuestra obligación y compromiso debe ser un país poderoso, donde reine la abundancia, que todas las generaciones tengan un chip en la mente de que se debe aumentar el potencial del que ya fuimos dotados y todos debemos ser docentes y sembrarles eso a las generaciones y que estos deben ser los principios y no aquel que reza; así que el padre construye, el hijo conserva y el nieto destruye, saber administrar los bienes que hemos tenido de sobra y no caer en el decir “QUE EL QUE TIENE DEUDAS VIVE ATORMENTADO, LAS DEUDAS, LA AUSENCIA DEL PASADO SON CASTIGOS POR LOS PECADOS COMETIDOS.”

Pero con optimismo y llenémonos de fe que todos y para todos lo que viene es bueno, un país normal, funcional, sin trabas, amistoso donde todo funcione con facilidad para trabajar con un sistema educativo de primera línea, el parque industrial de pierda de vista y sea una ventana de invitación al mundo, que el primer rubro del mundo como la agricultura y la ganadería sea competitivo en el planeta y ejemplo de efectividad y de prestigio como es el café, el cacao de nuestra nación, que las Instituciones bancarias y financieras vuelvan a sus funciones para lo que fueron creados con préstamos al día para fomentar el desarrollo y deberes con éticas y pulcritud, usar la inteligencia, la asertividad para crecer y no la ley de menor esfuerzos y que todo sea en paz y que mientras vivas sigues aprendiendo a vivir.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]

