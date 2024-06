Jesús Yánez: Fallas eléctricas no deberían ser obstáculo para la jornada electoral #14Jun 

- Publicidad -

Las fallas eléctricas en el país que se han agudizado las últimas semanas en el país, es por ello que presume que el Consejo Nacional Electoral (CNE) posee las herramientas para garantizar el suministro eléctrico de los centros de votación durante la jornada del 28 de julio, asegura el dirigente político Jesús Yánez, cuando estamos a 44 días de la elección presidencial del 28J.

Yánez aseguró que “los venezolanos han demostrado su entusiasmo por votar, es por eso que no nos queda la menor duda que el día de la elección, veremos una gran participación. Pese a los obstáculos impuestos, la respuesta será la participación y es cuando el CNE debe cumplir en garantizar que todo aquel que esté activo en el registro electoral pueda ejercer su derecho por encima de las vicisitudes”.

Por otro lado, el socialdemócrata aprovechó para hacerle un llamado a Nicolás Maduro, a propósito del reciente anuncio de un mega plan eléctrico para el estado Mérida, “sepa usted, que el deterioro en el sistema se debe a la falta de inversión, mantenimiento y corrupción, desencadenado por funcionarios que no han mostrado capacidades competentes, no debería prometer soluciones campañeras frente a la crisis, porque luego de 25 años el ciudadano no le cree. No se entiende que Miranda, los altos mirandinos, Valles del Tuy, Barlovento, Guarenas, Guatire que están a escasos minutos de Caracas, padecen y sufren entre cinco y seis días sin suministro eléctrico e incluso se han hecho virales imágenes donde se observan explosiones de transformadores, cables en mal estado y todo al alcance de cualquier transeúnte que pudiera perder la vida”.

Jesús Yánez dijo estar convencido en que el 28 de julio los valores democráticos prevalecerán por encima de cualquier artimaña impulsada por los protagonistas del modelo demagógico que ha causado tanto daño en la familias venezolanas.

