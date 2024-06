¿Cuándo es la UEFA Euro 2024? Lo que necesitas saber sobre el torneo de fútbol

- Publicidad -

Ha llegado la 17ª edición de la competencia de fútbol de naciones más importante de Europa, y aquí todo lo que necesitas saber sobre este torneo donde puedes usar el código promocional Codere para que tu experiencia futbolística sea más emocionante.

El torneo UEFA Euro 2024 se celebrará en Alemania, y 24 equipos competirán para ser coronados campeones de Europa. Italia es el defensor del título, habiendo ganado la última edición al vencer a Inglaterra en la final por penales.

La edición de 2024 marca el regreso del torneo a su ciclo habitual de cuatro años después de que la edición de 2020 se pospusiera hasta el 2021.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la Euro 2024:

¿Cuáles son las fechas clave?

El campeonato de un mes comenzará el 14 de junio en el Munich Football Arena con los anfitriones Alemania enfrentando a Escocia.

La fase de grupos se extenderá hasta el 26 de junio y la fase de eliminación comenzará el 29 de junio. La final se jugará el 14 de julio en el Olympiastadion de Berlín.

Esta será la primera vez que Alemania alberga el torneo desde su unificación en 1990. La edición de 1988 se celebró en lo que entonces era Alemania Occidental.

Alemania fue elegida como nación anfitriona en una reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Nyon, Suiza, en 2018. Turquía fue la única otra nación que presentó una candidatura para albergar el torneo.

¿Dónde se celebrará el torneo?

Se han elegido diez sedes para el torneo. De ellas, nueve se usaron cuando Alemania acogió la Copa Mundial de la FIFA 2006.

Sedes:

Berlín: Olympiastadion Berlín (capacidad: 71,000)

Colonia: Estadio de Colonia (43,000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (62,000)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47,000)

Frankfurt: Frankfurt Arena (47,000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50,000)

Hamburgo: Volksparkstadion Hamburgo (49,000)

Leipzig: Estadio de Leipzig (40,000)

Múnich: Munich Football Arena (66,000)

Stuttgart: Stuttgart Arena (51,000)

Múnich organizará partidos por segunda Euro consecutiva, habiendo sido una de las 11 sedes que celebraron partidos durante la Euro 2020.

¿Cuántos equipos participarán?

Veinticuatro equipos divididos en seis grupos participarán en el torneo. Habrá un total de 51 partidos.

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza

Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra

Grupo D: Polonia, Países Bajos, Austria, Francia

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumania, Ucrania

Grupo F: Turquía, Georgia, Portugal, República Checa

Georgia es el único equipo que debuta en las finales del Campeonato de Europa, mientras que Ucrania y Polonia se clasificaron a través de los playoffs.

¿Quiénes son los favoritos?

Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal y España están entre los principales contendientes. Portugal fue el único equipo que ganó todos sus partidos durante la fase de clasificación, mientras que Francia e Inglaterra permanecieron invictos y España solo perdió un partido. Alemania también es considerada una de las favoritas por ser la anfitriona, aunque tuvo un desempeño decepcionante en la Copa del Mundo de 2022.

¿Qué equipos clave no lograron clasificar?

Suecia y Noruega son los dos grandes nombres que no lograron clasificar para la Euro 2024. Los suecos no se clasificaron para la Euro por primera vez desde 1996, mientras que Noruega no ha jugado desde 2000.

Su fracaso en clasificarse significa que los aficionados se perderán de ver a destacados jugadores de la Premier League como Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Isak en Alemania.

¿Cuál es el formato del torneo?

Los dos mejores equipos de cada grupo junto con los cuatro mejores terceros lugares avanzarán a los octavos de final. Luego seguirán los cuartos de final, las semifinales y la final.

El ganador de la Euro 2024 competirá en la Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA 2025 contra el ganador de la Copa América 2024.

¿Cuál es el tamaño de las plantillas?

La UEFA, que gobierna el fútbol europeo, confirmó en mayo que el tamaño máximo de la plantilla aumentará de 23 a 26 jugadores.

Los equipos fueron permitidos con plantillas de 26 jugadores en la Euro 2020 debido al impacto de la pandemia, pero la UEFA había planeado inicialmente volver a los 23 jugadores en la Euro 2024.

Las plantillas ampliadas también se permitieron en la Copa Mundial 2022 en Catar porque se jugó en medio de la temporada doméstica.

Las plantillas ampliadas son beneficiosas para los entrenadores ya que el apretado calendario a nivel de clubes crea más riesgo de lesiones para los jugadores.

¿Cuándo deben los equipos presentar sus plantillas?

Los países participantes tuvieron hasta el 7 de junio para proporcionar a la UEFA una lista de plantilla con un mínimo de 23 jugadores y un máximo de 26.

