Antonio Ledezma: Maduro desesperado comete muchas barbaridades #18Jun

La desesperación de Nicolás Maduro ha llevado al mandatario a cometer muchas barbaridades al sentirse perdido por las elecciones del próximo 28 de julio, dijo el escritor y dirigente político en el exilio Antonio Ledezma.

“Maduro carece de respaldo popular, está sólo, la militancia chavista lo abandonó y desesperado comete a diario muchas barbaridades”.

Ledezma expresó su solidaridad con Jean Carlos Rivas, dirigente juvenil del partido Voluntad Popular en La Guaira, detenido el viernes 14 de junio junto con el periodista Luis López, y el coordinador político regional de Vente Venezuela, Juan Iriarte.

El muchacho fue presentado el sábado ante el tribunal segundo del área metropolitana de Caracas con competencia en terrorismo.

“Tal es el grado de desesperación y barbarie, que Maduro está aplicando una furia persecutoria y son más de 300 los presos políticos”, denunció Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional del Comando de Campaña de María Corina Machado.

El político, exiliado en España, hizo la denuncia al participar en una reunión con emigrantes venezolanos en la comunidad de Paracuellos de Madrid.

Ante sus connacionales, Ledezma expuso los alcances del programa de gobierno “Plan Tierra de Gracia” con el propósito de iniciar la reconstrucción de Venezuela.

“A Maduro no le importa la vida de la gente. En Venezuela los hospitales están en ruinas, los servicios públicos no funcionan, no hay electricidad, destruyó la economía, la industria petrolera, la producción agrícola”.

“El salario mínimo en Venezuela es de tres dólares al mes y Maduro quiere reelegirse para que continúe la pobreza extrema en Venezuela”.

Plan tierra de gracias

Sobre el programa de gobierno de Edmundo González Urrutia, apuntalado por el liderazgo de María Corina Machado, dijo que ha sido diseñado para la coyuntura.

“Un plan de gobierno que se aplicará con el concurso de todos los venezolanos, ya que los problemas son descomunales”.

“Otro elemento es la voluntad de dialogar, de resolver con espíritu tolerante las grandes desavenencias que generan ruido, confusiones y despiertan temores”.

Ledezma hizo un llamado “a los soldados de la Fuerza Armada Institucional a hacer respetar el estruendoso resultado electoral, que se anuncia con la opción de Edmundo González Urrutia”.



