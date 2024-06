OPINIÓN El Alma Gánster: la venta del 5to Nivel #19Jun

- Publicidad -

Es una negación o una contradicción a la esencia de la universidad y a la razón de su existencia; que ésta confiera títulos a sabiendas que esas personas no han estudiado para merecerlos, sino que han pagado para obtenerlos fraudulentamente.

Crisanto Gregorio León

La Promoción Madison o Promoción 5000 $ USA.- Una edición especial por la compra venta de títulos en el mercado negro en dólares estadounidenses. Desde luego que esta promoción de doctores y de magísteres no es una única versión de su lanzamiento. Es una edición especial porque produce especiales y exorbitantes ganancias ilícitas en dólares estadounidenses; porque cada vez que hay personas capaces de pagar 3000 US$ para un título de Magister ó 5000 US$ para un título de Doctor, que en el caso de esta universidad es cotidiano por la naturaleza “sui géneris” de su oferta académica; luego el gobierno universitario, las autoridades universitarias de turno: “se abren de piernas o de patas”, “se les abren las agallas”, “no aguantan dos pedidas”, y entonces se entregan gustosas a la prostitución académica en lo que se contrae la venta ilícita de títulos universitarios que por ser otorgados a sabiendas de tremenda contradicción interna, esto títulos pasan como legítimos o auténticos pero son cartones vacíos de legitimidad o su legitimidad es ficticia o forjada. Se trata de títulos sin alma de estudiante, sin alma académica porque quienes los exhibirán, los blandirán o quienes harán jactancia de ellos, nunca estudiaron para obtenerlos sino que los compraron. Pero es que no solo se trata de clientes inmorales que le proponen a las autoridades universitarias comprarles los títulos de doctor o de magister; sino que los integrantes del gobierno universitario promocionan desde arriba hacia abajo en su mercado negro la disponibilidad y la impunidad de obtener sin esfuerzos intelectuales estos títulos académicos tan preciados para quienes los requieren para burlar al sistema (la bilateralidad de la corrupción). «Es como la chica que se hace la dormida y en ese fingimiento permite que la posean sexualmente y luego simula que no ha pasado nada, ni nada reclama a sus violadores porque el acto fue consentido y la muy desentendida se ha gozado y disfrutado el relajo, pero aparenta que de nada se ha enterado». Así esta casa de estudios superiores o “Alma Gánster” y su gobierno universitario, para enriquecerse ilícitamente con exorbitantes sumas de dólares, fingen estar dormidos mientras le meten tremendo paquete chileno a la sociedad y a la academia.

La graduación exprés.- Para graduar las apariencias. ¡Oh perdón!, para guardar las apariencias. Analicemos ambos sentidos. Para graduar las apariencias, porque aparentan ser doctores, aparentan ser magísteres, pero no lo son. Una vez que tengan los títulos en las manos y en el cuerpo cartular de semejante credencial académica la universidad declara que son doctores y que son magísteres, sus figuras serán de doctores y de magísteres, pero su fondo siempre será de profesionales fraudulentos (figura y fondo). De modo que esta universidad gradúa las apariencias, pues en efecto esa Alma Mater o Alma Gánster, sabe que a quienes está otorgando títulos como poseedores de estudios de 5to Nivel, en realidad son un fiasco, son un fraude, son unos analfabetas de 5to Nivel. Dicho de otro modo, estos doctores y estos magísteres, son un “paquete chileno para la academia universitaria y para la sociedad”; mientras “los guisos en dólares” constituyen multimillonarios ingresos de dinero negro (que es verde que no declaran ni al fisco ni a las contralorías) y que se embolsillan las autoridades universitarias corruptas. Y en la burla de guardar las apariencias, cuales caras de tabla, le dan descarada publicidad al incesto consentido, como si lo que hacen fuera un asunto del que nada se tiene que esconder y lo exhiben como lícito y ético; porque creen que siendo a la vista de todos, nadie podría sospechar ni imaginarse que están cometiendo un fraude a la academia; que el otorgamiento de esos títulos a esos personajes, en realidad son autogoles a la universidad. En consecuencia, hacen alarde del delito y de la descompostura ética y declaran y vociferan la cantidad de estudiantes fraudulentos de 5to nivel que para la fecha programada egresarán como doctores y magísteres, así se burlan de la credulidad de la sociedad y lo hacen también en perjuicio de los estudiantes auténticos que si se esfuerzan con honestidad para hacerse acreedores de esas preseas universitarias, porque estos dubitables egresados exprés de apenas meses (para guardar las apariencias), pisotean y ofenden el significado, la filosofía y el sentido que sustenta y proyecta una genuina universidad.

Entrada ilícita de billetes gigantes para el gobierno universitario.- 3000 US$ por un título de Magister ó 5000 US$ por un título de Doctor, sin estudiar, sin evaluaciones y sin asistir a clases. Nadie distinto de los jefes involucrados puede ponerse a inventar queriendo quedarse en el camino con ganancias cuya acreencia no ha sido autorizada por los villanos universitarios, porque el pago ilícito se materializa en las propias manos del que urde con alarde el discurso de mentira, que es el mentol en los ojos de la audiencia. Nada sin autorización le está permitido a ninguno de los implicados en el “mega guiso del conferimiento de títulos sin estudiar”, en este negocio ilícito en fraude de la universidad y de la credulidad ajena, sin que sean facultados por los miembros del gobierno universitario o por el encomendero. En este asunto nadie inventa apropiarse en el trayecto de ganancias sin que tengan como aval la autorización de los jefes porque lo decapitan. En el caso de los doctores y magísteres exprés que son ediciones autorizadas por la mafia universitaria dada la altísima cantidad de dólares que en coimas recibirán los que firmarán y los que conferirán los pergaminos, incluso los encomenderos que son los perros entrenados en las distintas sedes. Toda la “bola de billetes de dólares”, es repartida como un botín entre un grupúsculo de corruptos muy reducido, que cuales piratas o pirañas universitarias, son los que autorizan estas ediciones especiales de otorgamientos de doctorados y maestrías que dejan de modo extraordinario exorbitantes ganancias, distintas a las que de manera regular y cotidiana perciben por los negocios ilícitos del pregrado o del postgrado. Aunque nunca falta un corrupto espontáneo o advenedizos en los negocios de la mafia universitaria que en cada alcabala del proceso se queda con algún aliciente dolarizado nada despreciable. En todo caso, los integrantes del gobierno universitario y las autoridades de las sedes (los encomenderos o los que ponen en las manos del comprador el título que la universidad le está vendiendo) cuales filibusteros de la educación superior andan de pechos alzados envanecidos, prepotentes y arrogantes, con una actitud impropia de gente honorable. En efecto, las gigantescas e ilícitas entradas de dólares al patrimonio personal de quienes podrían objetar los conferimientos sospechosos de estos títulos de doctores o de magísteres constituyen el “sedante verde” que permite la “operación encubierta”, pero “vox populi” del negocio sucio de los “doctores y magísteres automáticos o exprés”.

La evidencia empírica y sus respuestas.- No hubiéramos querido disuadirnos de lo contrario, nos negábamos a aceptar esta siniestra realidad; pero la evidencia empírica es muy clara y tajante. Dado el comportamiento anormal, consuetudinario, corrupto, fuera de toda ética y decencia, el mensaje trasmitido por esta universidad a través de su desempeño y de sus egresados “special edition”; el motivo de su creación obedece en el papel a una filosofía utópica, ilusoria y engañosa; mientras la realidad objetiva ha dejado claro que esta “casa de estudios superiores”, es una emboscada a la moralidad precisamente por constituir una mafia organizada para la compra venta de títulos de pre grado y de postgrado. De tal manera que esas ediciones especiales de graduaciones exprés que anuncian las autoridades de esta “Alma Gánster”, perdón “Alma Mater”, siempre intempestivamente, no son otra cosa que “corrupciones especiales”, que no son tigritos que les salen para ganarse unos dolarcitos extras a los directores y demás miembros del gobierno universitario. Pues no, se trata de tigrones que proporcionan a la mafia universitaria del Alma Gánster” cuantiosas ganancias ilícitas al vender en el mercado negro ávido de ellos, estos títulos que anuncian en su oferta académica. Y el nombre de Promoción Madison que a propósito del precio de compra venta de los títulos de Doctor a 5000 $ USA, es mucho camisón pa’ Pepe, porque aunque los compradores antiéticos hayan pagado elevadas sumas en dólares para obtenerlos fraudulentamente, igual en sus cerebros no tienen nada del conocimiento que hubieran adquirido en caso de haber estudiado. Por tanto, tales títulos o diplomas pueden calificarse como extraídos de una caja de detergentes de mala calidad por la que pagaron un precio desmesurado porque están vacíos de conocimiento científico y profesional.

Las preguntas del millón de dólares.- ¿Serán realmente universitarios los palafreneros de esta casa de estudios superiores? ¿Serán auténticos los títulos de quienes asumen las riendas de esta universidad? ¿De qué se habrán valido las autoridades universitarias y sus palafreneros para blandir títulos universitarios que les permitan acceder a cargos del gobierno universitario? ¿Acaso carecen de títulos universitarios las autoridades universitarias y sus encomenderos? ¿Ante y entre quienes se exhiben los títulos probatorios de sus estudios universitarios los miembros del gobierno universitario? ¿Cuáles son los verdaderos títulos que exige esta universidad para el desempeño de cargos clave? ¿O es que se trata de esas universidades que se entregan, otorgan y confieren entre sí los miembros de la mafia universitaria los títulos y credenciales académicas para hacerse pasar de egresados universitarios? Es que una universidad o un gobierno universitario que no sea celoso en el otorgamiento de títulos a personas que no hayan estudiado, no puede llamárseles universitarios. Un auténtico universitario sabe sobre la valía y la honorabilidad del estudio honesto, decente y científico, meritorio para el ejercicio de una profesión. Porque es que quienes decente y lícitamente y por haber realmente estudiado, asumen grados universitarios y logran ascender al gobierno universitario no permitirían que les metan gatos por liebre y tampoco se hacen autores, cómplices y encubridores de tamaña burla y crimen a la universidad y a la sociedad. Pero es que esta universidad por la impudicia de sus autoridades es como una mujer adúltera que se revuelca con todo el que le viene en gana. Quienes detentan el honor que pisotean, de ser autoridades universitarias, han hecho de esta universidad una puta académica o lo que es peor han hecho de ella un “Alma Gánster”.

Qué de bueno puede esperar una sociedad de sus instituciones, cuando el mal ejemplo lo dan aquellas universidades que tienen un mercado negro de venta de títulos.

Crisanto Gregorio León

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

