OPINIÓN Cuarto punto #22Jun

Dos cosas son importantes para poner al día los servicios públicos en Venezuela: crédito y tecnología. Para lograr ambos elementos necesitamos un gobierno nuevo.

Servicios Públicos. He escrito varias veces sobre este asunto. Reiterarlo no es ocioso. Un país sin servicios públicos modernos y eficientes, no es un país. El próximo gobierno debe abordar el tema como una prioridad fundamental.

Un gobierno que inspire confianza a la opinión pública nacional e internacional. Un gobierno que pueda negociar con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento y con otras fuentes financieras públicas y privadas. Nacionales e Internacionales.

Cuando hablamos de servicios públicos estamos hablando de cosas tan importantes como la educación y la salud. Ambos servicios están en el suelo. Ambos son claves para la recuperación de Venezuela.

También estamos hablando de agua y de electricidad. Agua potable para el consumo humano en toda la extensión del territorio nacional. Agua para la agricultura y para la agro industrial. Electricidad para mejorar la calidad de la vida de la población venezolana, pero también, para atender las necesidades del desarrollo industrial. Sin agua y sin electricidad, no hay futuro.

Servicios públicos fundamentales son también la seguridad y las comunicaciones. Seguridad para las personas y para los bienes. Comunicaciones modernas que contribuyan con el desarrollo del país.

Este sería el cuarto punto de nuestra oferta programática. De Ifedec y de Unión y Progreso.

Seguiremos conversando.

Eduardo Fernández

