OPINIÓN Después de Dios… La Familia #25Jun

«Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza… y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó» Gén. 1: 26, 27.

Contrario a lo que muchos piensan, lo primero que DIOS creó no fue una iglesia, no fue un colegio cristiano, ni tampoco unos apóstoles que predicaran su Evangelio de Salvación. Lo primero que DIOS creó fue un hogar, un matrimonio, una familia. Y eso está perfectamente comprobado en las SAGRADAS ESCRITURAS. Cuando leemos… «Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza… y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.»Gén.1:26,27. ¿Lo ven? ¿Qué dijo Dios? “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza…” ¿Qué mas dijo? “…No es bueno que el hombre esté solo;… le haré ayuda idónea para él… y creó Dios al hombre a su imagen…” ¿Cómo los creó? “…varón y hembra los creó… ¿qué más? ”… y se unirá a su mujer…”. Al final volvió a hablar y… “dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra…” Gen. 1 y 2. O sea, quiso decir, cásense, hagan un hogar, multiplíquense, tengan hijos, nietos, bisnieto, tataranietos y muuuucha descendencia buena.

Por lo cual DIOS espera, la buena voluntad de prestar nuestras FAMILIA para que él concrete la SALVACIÓN del hombre. De allí la certera afirmación “Después de Dios, primero es la FAMILIA. Pero, Satanás, “la serpiente antigua que también se llama diablo está como león rugiente viendo a quien devorar”. Como no pudo derrotar al hijo de Dios, entonces ahora busca desviar a sus hijos del camino de la Salvación para que se pierdan. Así lo confirma el mismo DIOS en su Palabra… “Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos…” Apocalipsis 13:7. Sin embargo en estas luchas a través de la historia siempre queda un REMANENTE que no dobla sus rodillas ante el diablo. Dice: “Aquí está la paciencia de los santos; los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús”Apoc.14:12.

Sin embargo, muchas familias y jóvenes hoy día, a pesar de su edad, tienen muy en alto la importancia de la FAMILIA como instrumento de DIOS para llevarnos por el camino del amor, la solidaridad y la unión. Rememoran sinceramente los encuentros familiares que llenan sus memorias y aún ya grandes extrañan y anhelan vivirlos otra vez. Como se hacía antes, por lo cual no me queda la menor duda que es el mismo ESPÍRITU SANTO quien se lo inspira. Por ello, decidí tomar de manera textual un párrafo escrito por mi nieta MARÍA ELISA de 13 años, donde vierte sus anhelos filiales con talento de escritora y amor por la familia.

CITO: “Ayer le dije a mi mamá que andaba con los sentimientos encontrados, porque salí en la tarde y vi a una familia ahí sentados comiendo, escuchando música, riéndose y le dije que aunque parezca mentira, en lo personal sí, me hace falta vernos así sea para echar cuento, no necesariamente para comer, solo para estar con ellos, con ustedes. Hoy me apareció esta foto del pasado y me di cuenta que a la final, a pesar de todo, seguimos estando los que podemos, con las altas y las bajas. Aunque ya no nos vemos ni la mitad de los que aparecen ahí, hacemos lo posible para saber que seguimos siendo una familia y estamos para todos nosotros. Creo que soy muy afortunada de tenerlos como MI Familia, con sus virtudes y defectos, siempre contamos con todos para todo. Los amo!!! María Elisa Amaro Rodríguez. ¿Cómo les parece? ¡Hasta el próximo Artículo DIOS mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

