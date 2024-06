OPINIÓN Se busca un Emprendedor: La Idea (Parte I) #25Jun

- Publicidad -

«Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.»

Walt Disney

Esta cita subraya la importancia de tener una idea o visión fuerte y el coraje de llevarla a la realidad. Generalmente, las ideas exitosas surgen, en primer lugar, de explotar habilidades personales. Numerosos son estos casos. Cualquier persona conoce a algún amigo que se inició como empresario por esta vía. Las señoras que comenzaron haciendo tortas para reuniones de amigos y fueron creciendo hasta convertirse en una empresa especializada en la elaboración de pastelería. El carpintero que utilizó sus prestaciones sociales para montar su taller. El ingeniero que renunció a su trabajo para iniciar una oficina privada de consultoría, o el especialista en computación que se lanzó en el desarrollo de software.

Por otro lado, encontramos nuevas maneras de hacer las cosas. Como, por ejemplo, la venta de comida a domicilio para familias y empresas, que ha venido sustituyendo en algunos lugares la tradicional manera de ofrecer los servicios de alimentación. Igualmente, un grupo de médicos radiólogos ha organizado una empresa que garantiza servicios de radiología a hospitales y centros médicos privados, bajo una relación de contratación que sustituye la relación patrón-empleados. Las instituciones se benefician al prestar un servicio ininterrumpido, con una alta calidad profesional, sin incrementar su nómina. Los profesionales asociados, por su parte, gozan de una mejor remuneración, tienen más trabajo y disfrutan de mayor libertad personal.

Existe igualmente el pensar nuevos usos para cosas existentes. Algunas playas ofrecen un claro ejemplo del desarrollo de estas iniciativas. Las plantaciones de coco son a menudo utilizadas para recibir visitantes en temporadas de vacaciones. Igualmente, podría citarse el acondicionamiento de vehículos para ser usados como viviendas móviles. Aunque no es un nuevo uso para cosas existentes, el mejoramiento de la prestación de servicio referido tanto a los hogares (reparación de electrodomésticos) como a las empresas (mantenimiento de equipos de oficina y de computación), puede incluirse en esta categoría.

Emplear recursos subutilizados o el reciclaje de desechos es otra manera de desarrollar un emprendimiento. El desarrollo de calentadores solares es un ejemplo de cómo un recurso al alcance de todos puede ser explotado económicamente. El estropajo, producto natural que hasta hace poco se perdía, es hoy vendido en centros de belleza para eliminar las células muertas y mejorar la tersura de la piel. El reciclaje del vidrio, plástico y periódicos igualmente ilustra la explotación de desechos que tienen valor económico y social.

Otro aspecto es aprovechar los cambios del entorno. Los cambios sociales pueden favorecer la creación de nuevas empresas. En este sentido, el aumento de la profesionalización de las mujeres ha traído como consecuencia el desarrollo de las guarderías. La vida sedentaria de nuestro tiempo impulsa la creación de gimnasios y centros de atención dietética. Las unidades de comida rápida son igualmente impulsadas por los cambios sociales, de la misma manera como han proliferado los transportes escolares, los salones de festejos y las administradoras de condominios.

Definitivamente, una nueva empresa dispone de medios limitados y pretende, en consecuencia, lo que los especialistas de mercadeo denominan un nicho o un pequeño segmento de mercado. Ese segmento corresponde a clientes potenciales que tienen características comunes, es decir, edad, sexo, categoría socio-profesional, localización geográfica, comportamiento, etc. El emprendedor no puede trabajar para todo el mundo. Es necesario escoger un segmento a fin de no dispersar los esfuerzos. Además, un producto fantástico que solo interesa a un número extremadamente reducido de clientes no permitirá que la empresa sea viable. Los consumidores no aceptarán cualquier producto o servicio por el solo hecho de ser vendido por una empresa nueva. Por el contrario, la gente tiende a desconfiar de las empresas que se inician.

Italo Olivo

www.iolivo.com

