OPINIÓN Palabras en el Tiempo: Gracias al Diario El Impulso #26Jun

- Publicidad -

Le doy las gracias al Diario EL IMPULSO por concederme el altísimo honor de publicar en sus páginas de opinión las reseñas que a partir de esta fecha voy a escribir una vez al mes.

Es un gran orgullo para mí contarme entre los eruditos columnistas de EL IMPULSO y mi espacio lo identificaré como PALABRAS EN EL TIEMPO que espero sea recibida y leída por los miles y miles de lectores en el mundo.

- Publicidad -

Escribiré sin ninguna mitomanía tanto de tiempo pasado como de tiempo presente en donde eludiré tópicos de gran interés social, comunal, deportivo, laboral, histórico y político sin hacer alarde de ser un gran escritor, porque no lo soy, ni de ser un historiador porque tampoco lo soy, aunque toda mi vida siempre he tenido una gran proclividad hacia la historia y hacia la filosofía que me han ayudado mucho a enriquecer mi léxico y mi acervo cultural.

En algunas reseñas resaltaré la semblanza y la trayectoria de algunas personas y personajes que han marcado pauta a través de la historia con ejemplos dignos de emular.

Con el mayor y debido respeto que merecen esas inmensa legión de lectores de EL IMPULSO en el mundo les haré entrega de mis reseñas una vez al mes y de antemano les doy las gracias por la receptividad que me brinden.

José Luis Mogollón

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí