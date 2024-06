Son titulares miércoles #26Jun

- Publicidad -

NACIONALES

Canares: El 70% de los nuevos restaurantes que abrieron en el país , cerraron sus puertas en el primer cuatrimestre del 2024

La Arquidiócesis de Caracas reitera que José Gregorio Hernández no ha sido canonizado. Arquidiócesis recuerda que todo acto pontificio será publicado por los medios oficiales de la Santa Sede

Paso de una onda tropical causó inundaciones en sectores de San Cristóbal

“Realidad Helicoide”: Presentan ante el Senado de EEUU la experiencia virtual sobre la tortura a presos políticos en Venezuela

El pueblito merideño de Mucurubá bañó en flores a María Corina Machado

Experto asegura que la «debacle» de Citgo empezó en 2007 con la creación de empresas mixtas

Restringen temporalmente paso del transporte pesado por el Puente Angostura en Bolívar

Delcy Rodríguez acusa a la oposición de un supuesto plan para derribar el puente Angostura sobre el río Orinoco

Fuertes lluvias derriban puente que comunica a Barinas y Táchira

Maduro ordenó recuperar el Parque Eólico de Paraguaná y la planta desalinizadora de Los Taques

Plataforma Unitaria: La meta eran 50.000 Comanditos y a un mes para las elecciones ya superamos esa cifra

OEV: Cambio de normas antes de seis meses de la elección es contrario a la Constitución

Maduro con una PDVSA en el suelo, prometió subir la producción de crudo a tres millones de barriles diarios

En redes se preguntan….¿A quién le reza Maduro? Santería, cultos evangélicos y hasta cartas del tarot en su campaña presidencial

Pdvsa recurre a flota oscura para suministrar petróleo a Cuba

Venezuela incumplió el pago de su deuda internacional en 2017, y solo el Gobierno y Pdvsa debían unos 60 mil millones de dólares.

Amnistía Internacional denuncia que “las condiciones de reclusión en la cárcel ‘Rodeo I’ son crueles, inhumanas y degradantes y podrían llegar a constituir tortura”.

María Corina Machado en Mérida se viraliza en las redes sociales y la acompaña con el mensaje “Venezuela, todo lo vamos a dar por ti” . Merideños esperan a María Corina en el viaducto Campo Elías. Aunque hubo un retraso de más de tres horas, nadie se fue.

Dron grabó en video la interminable caravana de motorizados de María Corina Machado en Mérida

En redes, Imágenes aéreas de la alucinante concentración en Ciudad de Mérida que recibió a María Corina Machado

Denuncian detención de Henry Salas, miembro del equipo de Vente Venezuela, en municipio Campo Elías del estado Mérida.

Para Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, la mayoría de la población venezolana tiene un deseo de cambio político contundente y mayoritario pero advirtió que darse por ganador antes de un proceso electoral puede constituir un error.

“En Venezuela no hay nada seguro. Si tu no haces el trabajo, mueves los votos, garantizas la operatividad de la defensa de tu voto, no vas a lograr tu objetivo”, subrayó.

“Todas las encuestas significativas, si las metemos en un rango de análisis, tienen diferencias que pueden estar entre 18 y 25 puntos porcentuales entre ambos candidatos, a favor de Edmundo”.

Según la Federación Venezolana de Maestros la Calidad educativa desmejoró 50% por ausencia de maestros» , culpa de la migración en busca de mejor calidad de vida.

Expertos afirman que habrá negociación “sí o sí” después del 28J

Diputado Jaime González espera una «decisión positiva» del TSJ tras solicitud de suspensión de elecciones

Construyen locales en el Teleférico Warairarepano (Cerro Avila) para fortalecer el turismo

INTERNACIONALES

La Unión Europea inicia negociaciones «históricas» de adhesión con Ucrania Es la primera vez que el bloque comunitario realiza este tipo de conversaciones con un país en guerra

Exxon planea nuevo proyecto petrolífero en Guyana para aumentar aún más la producción

Madrid azotada por una tormenta de granizo en pleno junio 25 Jun

Crisis en Bolivia: empresarios pidieron a Luis Arce cambios normativos para revertir la “situación crítica” del gas natural

Petro solicita a España la extradición de «jefe» del contrabando, alias ‘Pitufo’

CPI ordena el arresto del ministro de defensa y del jefe de Estado Mayor de Rusia

Estados Unidos acusó a Rusia de temerle a la verdad, tras el bloqueo del acceso por internet de 81 medios extranjeros

El Tribunal Supremo de Israel dictamina el fin de la exención militar para los judíos ultraortodoxos.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta por el aumento en los casos de dengue

Despega con éxito desde Florida un cohete con el nuevo satélite meteorológico GOES-U

OMS: «Un tercio de la población mundial tiene una actividad física insuficiente»

Gobierno de EE.UU. pide cadena perpetua para ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández

Trump retó a Biden a someterse a una prueba antidopaje antes del debate y dijo que él también se la haría

La licencia de abogado del hijo de Biden queda suspendida tras su condena.

Otra amenaza de Kim Jong-un: Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar

Justicia de EE.UU. aumenta las acusaciones penales por delitos de inmigración

Petro insiste sobre posible espionaje: “No hemos interceptado a nadie de manera ilegal”.

Ecuador revoca la visa a una periodista que criticó a Noboa y su familia

Kenia despliega al Ejército por la “emergencia de seguridad” causada por las protestas.

La sonda china Chang’e 6 regresa a la Tierra con muestras de la cara oculta de la Luna

El Tribunal Supremo español declara que un beso no consentido es una «agresión sexual»

PSOE y PP pactan renovar el Poder Judicial tras cinco años de bloqueo.

Un grupo de monitoreo registró un brusco aumento de los incidentes antisemitas en Alemania

OEA se reunirá en Paraguay con Venezuela entre sus preocupaciones

Tribunal Supremo de Brasil despenalizó el uso de la marihuana para consumo personal

Juez fija fianza de 10 millones de dólares para uno de los venezolanos acusados del asesinato de niña de 12 años en Texas

Corte Penal Internacional (CPI) eleva a seis las órdenes de arresto contra líderes rusos por crímenes en Ucrania

Corea del Norte envía otros 350 globos con desechos al Sur:

Aumentan a 23 las víctimas mortales tras grave incendio en fábrica de baterías surcoreana

Aumenta el precio de la gasolina en Florida

Jueza de EEUU permitió a Julian Assange regresar a Australia en libertad, tras declararse culpable de filtrar datos confidenciales del Pentágono, Assange sale de prisión 14 años después de la filtración, abandonó Reino Unido tras ser excarcelado

Alertan sobre presuntos ciberataques contra más de 40 hospitales de Puerto Rico.

A 15 años de la muerte de Michael Jackson: de las acusaciones de abuso infantil a la disputa familiar por su herencia

Biden pidió que más países ayuden a Haití tras la llegada de un contingente de 400 policías de Kenia al país caribeño

Perú revierte decreto que calificaba de enfermos mentales a las personas transgénero

Una ciudad de Chile fue por un día la más fría del mundo al registrar -21 grados

Suspenden caminata espacial de la NASA por problemas con traje de un astronauta

Young Miko traerá su gira The XOXO a Venezuela en el mes de octubre

Hay mejores formas de protestar contra el cambio climático que pintar Stonehenge con spray

Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer hombre en posar en solitario para la portada de la revista Vogue. Luce un estilo poco convencional y un nuevo look de cabello rubio

Karate Kid cumple 40 años

DEPORTES

Copa América:

Canadá anestesia 1-0 a Perú en la Copa América tras expulsión de Araujo.

Brasil decepciona en la Copa América y afloran cuestionamientos a Vinicius y Dorival.

Canadá ganó 1-0 a Perú por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024.

Argentina vence a Chile (0-1) y clasifica a cuartos de final.

Eurocopa 2024

Lewandowski; empata el partido tras fallar el penal Francia 1-1 Polonia

Eslovenia logra empatar 0-0 y logra una clasificación histórica; mientras que Dinamarca se clasifica de segunda al cerrar en empate 0-0 contra Serbia

Inglaterra sin convencer en la Eurocopa pasó como primera de grupo

Eurocopa Resultados del martes 25/06

Francia 1-1 Polonia

Países Bajos 2-3 Austria

Dinamarca 0-0 Serbia

Inglaterra 0-0 Eslovenia

Juegos para hoy miércoles 26/06:

Eslovaquia – Rumania 12m.

Ucrania – Bélgica 12m.

Chequia – Turquía 3pm.

Georgia – Portugal 3pm.

Serie del Caribe regresará a Miami en 2028 tras acuerdo con República Dominicana

La Vinotinto se prepara en Los Ángeles para enfrentar a México

Los Panthers de Florida ganan la Copa Stanley por primera vez en su historia

