Una puerta  para la convivencia democrática» conversatorio celebrado por Un Nuevo Tiempo #26Jun 

«Una puerta para la convivencia democrática», fue el tema central del conversatorio celebrado este martes por Un Nuevo Tiempo, con la participación de la socióloga Colette Capriles, el historiador Pedro Benítez y la conducción del secretario de Asuntos Internacional de UNT, Carlos Valero.

En el evento, que pudo verse a través de las redes sociales del partido de la casa azul, Capriles señaló que Venezuela atraviesa en los últimos años por «la crisis de un sistema», en alusión al Gobierno chavista, y aseveró que los venezolanos, en su gran mayoría, desean un cambio.

«Lo que tenemos es una demanda de cambio y no importa quién la satisfaga, no es un deseo de cambio en una persona, sino en quién la satisfaga», dijo Capriles. «Además, el cambio debe ser pacífico y electoral, las narrativas de oposición tienen mucha margen de acción porque no tienes que convencer al votante de que eres distinto, sino de que puedes conducir el cambio», agregó.

Asimismo, Capriles instó a los líderes políticos de Venezuela a «desescalar el conflicto» y entender que el liderazgo tiene «una responsabilidad».

«Y es difícil, porque hay que dar la cara y hay que decirle a la gente cosas que no quiere oír», dijo sobre las dinámicas de poder en Venezuela ante un eventual gobierno del candidato de la alternativa democrática a las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia.

«Optimismo histórico»

Benítez, por su parte, señaló que los ciudadanos pueden tener «optimismo histórico» ante la posibilidad de un cambio político con base en el «inesperado» factor humano.

«La gente puede cambiar, cada quien responde a un contexto y hay cosas en política que sorprenden», dijo al recordar los procesos de transición a la democracia en los países de Europa del este.

Asimismo, recomendó a la oposición «aferrarse con uñas y dientes a la ruta electoral«. «El campo democrático tiene que construir una salida electoral pacífica y, en la medida de lo posible, con respeto a la Constitución».

Por otro lado, apuntó que los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, se han transformado en «aliados» del cambio en Venezuela.

Benítez señaló que el proceso para institucionalizar Venezuela «va a ser largo» y que los ciudadanos deben estar al tanto de esto.

