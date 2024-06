Consecomercio: Proponen de una profunda reforma fiscal de todo el sistema tributario para desarrollar la economía #27Jun

- Publicidad -

Sobre la urgencia de una profunda reforma fiscal de todo el sistema tributario para desarrollar la economía, se pronunció este miércoles, en conferencia de prensa el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, de acuerdo con la exposición del presidente de la organización, Gustavo Valecillos, hombre vinculado a la industria automotriz.

El pronunciamiento lo hace en función de lo acordado por los Bloques Regionales y sectorial, los cuales se reunieron el pasado 31 de mayo para analizar el panorama del sector comercio y los servicios en la Asamblea deliberativa y acordar acciones a través de la discusión de las problemáticas que vive el sector con un enfoque regional y sectorial y además hacerlas públicas a través de los medios de comunicación social.

- Publicidad -

Proponen el mejoramiento de los servicios públicos, por cuanto estiman que no es posible desarrollar un país si no se fortalecen y robustecen las capacidades de los sectores públicos, considerando que en este aspecto la participación del sector privado es clave. Si el Estado no tiene los recursos, el sector privado está abierto a participar y ser protagonistas en la construcción de esas soluciones.

Advierten que la falta de financiamiento no es solo un tema del encaje legal, sino también del tamaño de la economía.Venezuela tiene una economía débil, lo que impide que los bancos también puedan jugar su papel de intermediación.

Revela Consecomercio que por causa de los problemas económicos, políticos y sociales la migración ha causado la pérdida de capital humano, elemento muy importante, donde todas las empresas de servicios, comercio e industrias, entre otras naturalezas, invierten capitales para fortalecer sus capacidades gerenciales. Sin embargo, la falta de capital humano forma parte del agotamiento del sistema.

Por otra parte, más del 60% de la población tiene ingresos por debajo de los 200 $ y si no se mejora la capacidad adquisitiva del comprador, no habrá forma de reactivar la economía.

El contrabando vuelve a florecer como uno de los factores que distorsionan no solo la comercialización, sino que también pone en riesgo la salud en muchas circunstancias e incluso la vida.

Sobre el acercamiento y la integración, estiman que el diálogo es muy importante, de hecho, el sector empresarial ha sido promotor y desde las regiones continuarán impulsando para que Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio , así como todos los organismos cúpulas se mantengan en esa línea que no es fácil de llevar en un ambiente tenso y con desigualdades.

Propuestas concretas:

Apertura de los créditos bancarios, solicitud que tiene como finalidad poder definir una buena estrategia para llevar adelante el desarrollo comercial del país.

Estrategia de Desarrollo Comercial . Si se tiene la intención de dejar de ser un país dependiente de las Rentas Petroleras, deben permitir que el sector empresarial lleve el liderazgo del camino , pues todas las Cámaras (Solo con la excepción de una) tienen una amplia experiencia en el camino empresarial y en el desarrollo comercial

Incentivar la Producción Nacional. La producción nacional está trabajando con mucho déficit,lo que genera que las importaciones abarquen gran parte de la demanda interna del país . Esta situación se debe no solo a la inseguridad sino también a las leyes que le pone muchas trabas al sector privado ejemplo de ello son la alta cantidad de tributos impuesto a la actividad comercial.

Mejoramiento de los Servicios Públicos. La falta de combustible y los constantes cortes eléctricos son parte fundamental del crecimiento de los sectores comerciales, por lo que se hace imperante poder atender dichas problemáticas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí