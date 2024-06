VIDEO | María Corina Machado: Mi respeto y admiración a mis gochos adorados #29Jun

Lo del Táchira no tiene parangón.



Es el acto más impresionante que he visto en toda esta campaña, en la cual he sido testigo presencial de todo o de casi todo.



Siempre he visto actos multitudinarios.



Siempre he visto emoción muy grande.



Pero lo que he visto hoy no tiene… pic.twitter.com/qHlJLjY8mt