OPINIÓN Se busca un Emprendedor: La Idea (Parte II) #2Jul

«Las oportunidades de negocio son como los autobuses, siempre viene otro»

Richard Branson

Esta cita enfatiza la abundancia de ideas y oportunidades, y la importancia de estar listo para aprovecharlas.

La relación entre cliente y producto es la base de nuevas ideas de negocio.

Por lo tanto, si tienen una idea, no la descarten con el simple argumento, de que si esa idea no ha sido explotada es que no debe ser buena, pero tampoco la subestimen, diciendo que esa idea es la mejor idea del mundo. La primera actitud les hará dudar de la viabilidad del proyecto, la segunda, puede lanzarlos por un camino equivocado. Las mejores ideas del mundo son, por lo general, difíciles, de larga maduración y costosas.

Es bueno señalar que la idea de una empresa no es buena ni mala per se, y será o una u otra cosa en la medida que responda a necesidades de los clientes potenciales y a los medios de satisfacer esas necesidades.

Para que esta idea sea verdaderamente buena, será necesario ir más lejos e imaginar o descubrir el producto o servicio que conviene ofrecer para generar una demanda suficiente. En otros términos, deben trabajar la idea hasta el momento que sepas que se debe hacer, a qué precio y como vender, para que gente que no los conocen se decidan a comprar lo que ustedes ofrecen.

Por otro lado, si no tienen una idea, si no tienen claro lo que quieren hacer, trabajen con ideas de los demás. Esta puede ser la manera de encontrar un proyecto.

Existe un principio de validez universal, nada se crea, todo se transforma.

Recuerden que las mejores ideas no son siempre las más innovadoras.

En este sentido es posible que donde viven, por ejemplo, el técnico de neveras o el electricista o el especialista en problemas de aguas servidas, nunca se consiguen o se consiguen muy tarde. Por eso, en este sector se podría lanzar una empresa de reparación de artefactos electrodomésticos con grandes posibilidades de éxito, aportando una extra en la atención del cliente en cuanto a velocidad y garantía del trabajo.

Podrían posiblemente explotar una franquicia, lo que les permitiría aprender un oficio, vender la idea o productos de otros y comenzar una empresa beneficiándose de la experiencia de otros, en este sentido existen muchas posibilidades y diariamente están naciendo otras. Su único problema es que más que un emprendimiento personal, se está trabajando en el emprendimiento de otro, pero es una posibilidad de iniciarse en este mundo.

Se pudiera también, transformar tu oficio en una empresa. Crear una empresa no quiere decir que se rompa totalmente con la actividad que se viene ejerciendo. Es posible que se madure e incluso se desarrolle una idea, manteniendo la condición de empleado de alguna empresa. Adaptar y desarrollar un producto en la empresa donde se trabaja, en un sector que no está desarrollado y que la empresa no quiere o no puede explotar, es una excelente posibilidad. Por ejemplo, un producto alimenticio destinado al uso industrial, pesado en empaques de 25 o 30 kilos, que pudiera ser adaptado para uso familiar en paquetes de 250 o 500 gramos o un kilo.

Definitivamente, las empresas modernas tienden a desembarazarse de aquellas operaciones que no están directamente relacionadas con su actividad principal y están estimulando a sus trabajadores para que creen empresas que le presten servicios auxiliares. Así un chofer, podría proponer a sus empleadores la prestación de los servicios de transporte, por intermedio de una empresa independiente, que aquel estaría dispuesto a crear. Aquí la ventaja para el empleador es más flexibilidad, menos cargas sociales y la ventaja para el nuevo empresario sería la independencia económica y un primer cliente asegurado.

Italo Olivo

www.iolivo.com

