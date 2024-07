Fedecámaras: Cambiar el modelo de desarrollo rentista es el gran reto del nuevo gobierno  #3Jul 

- Publicidad -

El gran reto que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno es cambiar en forma prioritaria el modelo económico rentista, para poder tener una economía fuerte y vigorosa, de manera que todos podamos tener una mejor calidad de vida, aseguró este miércoles el presidente de Fedecámaras, Adán Celis Michelena, ya que el modelo económico actual ha fracasado.

“Confiamos que de este proceso electoral que se avecina, independientemente de cualquiera sea el resultado, entremos a una economía distinta, donde se eliminen las restricciones y todos los sectores comiencen a crecer, además que el tema de las sanciones también se vaya eliminando para que, en conjunción con la eliminación de sanciones podamos generar un modelo nuevo de crecimiento que beneficie a la gente y que no sólo u otro sector mejore y a partir de allí vengan inversiones en electricidad, en servicios públicos , en construcción, en infraestructura que tanto necesita el país para que podamos avanzar e ir a ese modelo de generación de valor y riqueza”.

El cambio de modelo es imprescindible, no es cosa de querer o no, señala Celis, es que no hay otra, el modelo anterior sustentado en un chorro de petróleo, eso daba para todas las ineficiencias y que venía de un trabajo de pocos, ahora ya este no da más, asi que a quien le toque no le queda más remedio que cambiar este modelo y este modelo se va a basar más en la producción individual, donde cada quien pague impuestos, así que cualquiera de los dos lados, se va a tener que ir a eso , en la que la iniciativa privada, individual de cada persona va a contar, así que hay que modificar las estructuras, tiene que hablarse de modificaciones de los temas laborales, hay que nuscar una estructura de remuneración del ingreso, lo que tenemos es arcaico y lo que hace es generar pasivos a las empresas, tenemos que buscar un modelo moderno, en el cual el trabajador gane un poco más de lo que gana hoy, pero sin el recargo a las empresas, pero eso tiene que venir de un proceso de diálogo y de muchísima madurez entre gobierno, trabajadores y empresarios, creo que vamos a poder caminar hacia allá para darle beneficios a los trabajadores.

Otro tema al que se refirió fue el impositivo, señalando que tenemos que ir hacia un modelo donde paguemos todos, cada uno en proporción a su ingreso y no recargar en unos pocos, ya que con esto lo que se logra es aumentar los precios y al final todos terminamos pagando en forma ineficiente.

Afirma que lo más importante en este momento, es que los venezolanos lleguemos a algún lado y que lo hagamos con las bases mínimas, revelando las distintas actividades que ha venido realizando el empresariado, a nivel nacional e internacional, para hacer visible la problemática de Venezuela, entre ellas con la Casa Blanca, .con el Departamento de Estado de USA, internamente con la Inglesi, con las universidades, señalando que el empresario ha jugado un rol bien interesante de comunicación, de colaboración entre las partes, ratificando que el diálogo es la única forma de resolver los conflictos es el diálogo.

