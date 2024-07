VIDEO | Zona Pastoral Espíritu Santo invita a celebrar la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento #3Jul

- Publicidad -

Este próximo domingo 7 de julio, la zona pastoral Espíritu Santo de la Arquidiócesis de Barquisimeto celebrará los 125 años de la Consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento.

“Nos uniremos desde las 2:00 pm en el Colegio San Vicente de Paul hasta las 3 de la tarde vamos a tener una adoración eucarística, vamos a alabar, a orar, a unirnos en oración para luego salir en procesión con el Santísimo Sacramento hasta Santa Rosa”, expresó Fray Gustavo Gallardo, sacerdote de la parroquia Espíritu Santo, quien fue el vocero de la zona pastoral.

Recorrido hasta Santa Rosa

Gallardo Oliveros explicó que en el recorrido desde el Colegio San Vicente de Paul hasta el pueblo de Santa Rosa tendrán dispuestas 12 estaciones en las que oraran por las diferentes regiones de Venezuela.

Está pautado que a las 5 de la tarde se realice la Santa Eucaristía con la presencia de la imagen de la Divina Pastora. A su vez, se está invitando a toda la feligresía a aportar un kilo de algún alimento que será entregado a Cáritas Santa Rosa.

Venezuela consagrada al Santísimo Sacramento

El integrante de la Orden de Predicadores destacó la importancia de que Venezuela sea el único país consagrado al Santísimo Sacramento, por lo que añadió que se tiene como lema que Jesús Sacramentado es “fuente de comunión, de participación y de misión, que son los tres fundamentos de la sinodalidad”, en este sentido detalló (mensaje integro):

Comunión: Hemos sido golpeados por la división, porque hoy día vivimos en una cultura del más vivo, el que yo voy a acumular para mí y los demás, pues no me importa o no me interesa. Entonces vamos a utilizar este primer pilar, que es la comunión, para hacer un llamado a toda Venezuela a que nos volvamos a encontrarnos como hermanos.

Participación: Estamos en un mes decisivo donde se nos está invitando a todos, escuchen bien, a todos a participar, a tomar decisiones. Entonces este sínodo de la sinodalidad tiene también este pilar de la participación. Muchas veces me abstengo y dejo que el otro resuelva, que el otro haga lo que yo tengo que hacer y no, la sinodalidad también es una oportunidad para que unidos, en comunión, pues salgamos adelante y cada uno aporte lo que puede aportar según sus talentos y sus capacidades.

Misión: Todos tenemos como bautizados una tarea y es ser anunciadores de paz, de esperanza. Yo creo que ya estamos cansados, hemos vivido mucho tiempo escuchando discursos de división, discursos de enfrentamientos y no, creo que esta oportunidad de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento también es un llamado para que dejemos atrás todo ello, superemos todas nuestras diferencias que se pueden superar y juntos salgamos en la tarea de rescatar y de rescatar lo que hemos perdido y de fortalecer lo que verdaderamente significa la identidad del venezolano.

Parroquias pertenecientes a la Zona Pastoral Espíritu Santo

Santa Rosa de Lima (Santuario de la Divina Pastora)

Nuestra Señora de Fátima (Barici)

Santa Teresita del Niño Jesús

San Antonio María Claret

Espíritu Santo

Nuestra Señora de la Consolación

Sagrado Corazón de Jesús

María Auxiliadora

