OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Unidos por el bien #4Jul

El tener fe, voluntad, autodisciplina, deseo de ser útil, participativo y dar un paso hacia adelante aumenta la creatividad y a la vez te da fuerza para actuar; siendo el mejor aliado para la salud; todos sabemos que el mejor médico y medicina siempre será un poco de dieta alimenticia, con una pequeña porción de paz, otras diversiones y todo tipo de actividades deportivas, un poco de aire del campo y muchos amigos; esto deberíamos cuidarlo como un tesoro, si ponemos la autodisciplina, la fe, confianza seremos otro y para bien, por ello debemos estar consciente que cada nación en el mundo por muy fuerte que sean los poderes nadie está autorizado para estropear nuestra paz, la felicidad de la familia muchos menos la desintegración familiar que ha causado tanto dolor, lágrimas y soledad que volvió a poner de moda a Rolando La Serie con el bolero “Hola Soledad” pero la esperanza y optimismo está vigente y cada día más, reforzado y con fe que en nuestra nación vendrán mejores tiempos que cualquiera que sean la circunstancias sea para bien de todos, volver sin escatimar esfuerzo a encontrar el camino que sea el correcto, como la ética, la unión, el bienestar general, el respeto a las riquezas que Dios nos doto multiplicándolas e invirtiéndolas en buena parte en la educación y en la primera economía del mundo que todo sabemos que la agricultura y la ganadería genera puestos de trabajo y parar la diáspora.

Algún día de la esperanza más temprano que tarde Dios nos alumbrara para construir un equilibrio global de no violencia, convivencia, igualdad hacía arriba y no hacía abajo que genere paz, impulsando procesos de cambio personal y social, avocados a la armonía y la convivencia, que no de entrada a la diatriba ni al dime que te diré y muchos menos a ocupar el tiempo en enfrentamientos viscerales que solo sirven para traer atraso y malestar a la economía marcar diferencias y perder el tiempo, que debería de ser bien aprovechado realizando cosas positivas que animen a ser productivas que generen bienestar, para que motiven a la gente de trabajo a que produzcan, sepan cumplir con sus deberes y hacer respetar sus derechos por medio de un lenguaje que sea ejemplar y admirable, digno de oír y multiplicarlo; de esto que aspiramos también depende de un país en paz con pleno empleo y buena inversión en educación “barrer para dentro y administrar con criterio” que deleguen funciones, así no hay que hacer mucho esfuerzo para que nuestra nación vuelva a ser rica como ha sido y en nombre de toda la gente de buena voluntad que nos deseamos el bien unos a los otros le hacemos un ruego al Espíritu Santo para que estos deseos se cumplan, todos unidos por el bien, consciente de que la gran virtud del dirigente es la humildad y desestimar a los demás es desestimarse a si mismo.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

