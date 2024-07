VIDEO | Especialistas abordaron escenarios electorales y postelectorales en Venezuela #4Jul

- Publicidad -

Este jueves 4 de julio se realizó un foro sobre los escenarios electorales y postelectorales en Venezuela, en la que fue analizado el panorama político rumbo al 28 de julio, fecha en la que se llevarán a cabo los comicios presidenciales.

«Estamos aquí iniciando un foro sobre los escenarios electorales y postelectorales en la Venezuela que va hacia una elección el 28 de julio de este año, en los que vamos a reflexionar sobre la viabilidad de una transición política en Venezuela. Nosotros, como defensores de derechos humanos, hemos invitado al politólogo Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, para que evalúe los escenarios de una elección que va a ser muy exigente, muy complicada, plena de factores internacionales y nacionales de gran significación», expresó Nelson Freitez.

- Publicidad -

Lea también: Venezuela entra en campaña presidencial con 10 candidatos y 2 opciones

Por su parte, el politólogo Ricardo Ríos, manifestó: «Hoy estamos aquí en un espacio de debate y reflexión, en donde estamos presentando no solamente algunos números de cara al 28 de julio, sino también la complejidad del escenario. Y digamos, más allá de resumir o señalar cada uno de los seis escenarios, me gustaría comentar globalmente lo que implica esta coyuntura, que no es simplemente aritmética electoral».

«Estamos hablando de un escenario muy complejo, en donde se implican cada uno de los factores que mantienen el poder, en donde el tema electoral es una variable más. En donde, a pesar que el gobierno está en una minoría evidente, con más de 30 puntos de desventaja a menos de cuatro semanas del evento, es cierto también que maneja otra serie de poderes, no solamente poderes del Estado, sino poderes fácticos, que hacen que una eventual transición no sea un elemento fácil de analizar», agregó.

Desafíos de la oposición y el oficialismo en el escenario electoral y postelectoral

Los especialistas coinciden en que tanto la oposición como el gobierno enfrentan grandes desafíos ante las elecciones presidenciales, destacando que el sector que resulte vencedor deberá trabajar por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Lea también: Capriles pide cubrir con testigos todas las mesas de votación en elecciones de Venezuela

«Eso implica unos grandes desafíos tanto para la oposición como para el mismo gobierno, entendiendo que la coalición gobernante tiene unos dilemas estratégicos en términos de cómo abordar los próximos días, no solamente desde el punto de vista, insisto, de la maquinaria electoral, sino las decisiones que pueda tomar el Estado, entendiendo que hay una amalgama hoy en día, que es el gobierno, el Estado y el partido», sentenció.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí