COLUMNA Ajedrez para todos (35) #13Jul

EN WWW.LICHESS.ORG GANO, PERO EN WWW.CHESS.COM PIERDO

El tema de hoy es compartir con mis lectores mis actuaciones competitivas jugando partidas de ajedrez “online” en estas 2 páginas Web o servidores 1) www.lichess.org y 2) www.chess.com en las cuales inicié actividades desde el 30/07/2015 y desde el 22/09/2020 respectivamente. www.chess.com tiene sede en los EEUU, es la comunidad ajedrecística número 1 del mundo porque tiene millones de fanáticos del ajedrez registrados, mientras que www.lichess.org es la comunidad mundial número 2 del juego ciencia. www.lichess.org fue creada por el programador francés T. Duplessis en el 2010, es totalmente gratis y abierta al público amante del ajedrez y su nombre fue derivado de la combinación de las palabras “live/light/chess» y este servidor es visitado principalmente por jugadores de los EEUU, India y China. Ambos servidores han instalado software que detecta si un jugador está haciendo trampas o fraudes en una partida ayudándose con el programa o software de una computadora analizando la partida que está jugando.

Ahora bien, mis actuaciones competitivas en ambas páginas Web son muy diferentes: mientras que en www.lichess.org tengo más éxito ganando partidas, tengo un ELO superior a 2.000 puntos desde 19 de diciembre 2020 (mi ELO hoy es 2049 y el ELO mayor que he logrado en este servidor fue 2.204 el 18/06/2023) y en síntesis he jugado aquí 1.234 partidas con estos resultados positivos: +610 (49%) =140 (11%) – 484 (39%), en este servidor juego con el pseudónimo “Rodame”. En el servidor www.chess.com es todo lo contrario y frustrante: he jugado 1.377 partidas, el ELO máximo que he logrado fue 1812, hoy tengo 1.681 y de las últimas 50 partidas que he jugado entre junio y julio tengo record negativo: +18 =5 – 27 (aquí juego con el pseudónimo “Rodame 1924)”. A estos resultados no les he encontrado una explicación para estas 2 diferentes actuaciones y especulando, porque no tengo pruebas o formas de comprobarlo, creo que podría pasar lo siguiente: 1) en www.chess.com muchos ajedrecistas juegan auxiliados por software para ajedrez instalados en sus PC, 2) que el nivel de los jugadores registrados en www.chess.com es muy superior al de aquellos registrados en www.lichess.org, 3) que el formato del tablero y piezas es para mí más amigable en www.lichess.org que en www.chess.com.

Presento estos hechos a mis lectores para invitarlos a que opinen sobre esta situación que me ocurre en estos 2 servidores y además saber si quienes juegan partidas en ambos servidores les ocurre una situación similar a la mía, es decir, si tienen mayor o igual ELO y más triunfos en uno de estos servidores cuando lo comparan con el otro. Espero sus comentarios en mi próxima columna o por Whatsapp (+54 911 27757420).

EL GM FABIANO CARUANA ES EL CAMPEÓN EN TORNEO EN BUCAREST

Del 26/06/ al 05/07/2024/ se realizó en Bucarest, capital de Rumanía, el “Superbet Chess Classic«, el cual es el 2º. Torneo del Grand Chess Tour 2024; participaron 10 Grandes Maestros (GMs) de los cuales 5 son GMs del top ten del Ranking mundial FIDE. El GM Fabiano Caruana (USA) tomó la delantera del torneo desde la 1ª ronda y llegó invicto y aun líder a la 9ª) y última ronda, le tocó jugar contra el GM Giri (Holanda), con sólo empatar era el campeón de este super torneo, pero perdió esta partida y fue alcanzado por los GMs Gukesh (India), Firouzja (Francia), y Pragg Nandha (India) formándose un cuádruple empate en el 1er. Lugar, así que para definir el campeón el reglamento del torneo establecía un match entre todos a 1 vuelta con partidas rápidas. Pero como dice la copla “Lo que es del cura va para la iglesia”, el GM Caruana derrotó a sus 3 rivales, ganó las 3 partidas consecutivas y se tituló campeón de este supertorneo por 2ª vez (Caruana era el campeón en 2023).

En los lugares subsiguientes finalizaron: del 5º. Al 7º. Lugar los GMs Nepomniachtchi,(Rusia), Anish Giri (Holanda), y Vachier-Lagrave (Francia) y del 8º. al 10º. Lugar finalizaron Abdusattorov (Uzbekistán), W. So (USA) y B. Deac (Rumanía).

Comentarios o preguntas escribir a: [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

