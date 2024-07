Lorenzo Monasterios: 85 por ciento de la población rechaza la candidatura oficialista #13Jul

- Publicidad -

El gobierno nacional le gira instrucciones precisas a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, las cuales cumple a cabalidad porque se encuentra en la mayor desesperación, al comprobar que tiene el rechazo del 85 por ciento de la población y, como consecuencia, realiza acciones totalmente ilegales, absurdas e inconstitucionales, para tratar de mantenerse en el poder.

La declaración fue hecha por Lorenzo Monasterios, presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en Lara, al referirse a las medidas que ha venido tomando el organismo electoral, como establecer que los testigos pertenezcan a la mesa de votación donde están asignados, creación de nuevos centros de votación y eliminación de otros, además de las decisiones del Ejecutivo Nacional de suplantar a miembros del Plan República por individuos afectos al gobierno.

Todas esas decisiones responden a la práctica irregular, ilegal e inconstitucional del ventajismo, que siempre ha utilizado este gobierno antidemocrático, para no perder el control que ejerce sobre una parte del electorado y desmotivar a quienes le han sido adversos todo el tiempo.

El propio candidato auténtico de la oposición, doctor Edmundo González Urrutia, ha denunciado que no estamos ante una elección limpia, pero, pese a todos los obstáculos, maniobras y actuaciones violatorias, las vamos a ganar quienes queremos realmente un cambio político para ponerle fin a esta grave crisis, que no sólo ha destruido el salario mínimo de los trabajadores, acabado en gran parte con el aparato productivo y hacer que más de ocho millones de personas se hayan ido del país, sino que ha sumido en la pobreza y la miseria a la población que sobrevive en el país.

Con la medida de obligar a los testigos a ser electores de los centros de votación en donde estaban asignados, no fue problema para nosotros, porque previendo que eso ocurriría, ya que sabemos las artimañas que podría utilizar el gobierno, nos adelantamos a los hechos y los testigos fueron colocados precisamente en los centros que ellos atenderán. No nos sorprendió la treta.

Y la intención de coaccionar a los electores, creemos que no surtirá efecto porque en el simulacro que se hizo en zonas donde el gobierno suponía que tenía el control absoluto, perdió. Y perdió porque ya la gente no tiene miedo, sabe que su voto es personal y no es ya controlable.

En el caso del estado Lara, denunciamos que en el colegio que está en la calle 30 con carrera 29, cerca de la comandancia de la policía, están colocando únicamente funcionarios policiales para que voten en ese lugar, aproximadamente, 350 policías. El objetivo es que los funcionarios uniformados voten por el candidato del gobierno, lo cual ha ocasionado un gran malestar porque algunos de esos funcionarios han manifestado que se trata de un chantaje y como tal, intolerable.

Es de recordar que en el simulacro las mesas estaban llenas de funcionarios policiales uniformados practicando el voto y yo, que hice el recorrido para observar ese proceso, pude ver esa situación en tres centros de votación.

Ese tipo de estrategia son, en el fondo, pancadas de ahogados, porque a estas alturas será muy difícil que el gobierno pueda cambiar el modo de pensar del 85 por ciento que rechaza la candidatura oficialista porque si en 25 años no han resuelto los problemas, sino que los han agravado, será imposible que los resuelvan ahora porque el modelo del socialismo del siglo 21 es del desastre comprobado porque lo hemos vivido.

En este momento la decisión de tener un cambio ya ha sido tomada por la inmensa mayoría de la gente y la misma significa votar por Edmundo González Urrutia en cualquiera de las tres tarjetas, que lo tienen postulado, dijo Lorenzo Monasterios.

