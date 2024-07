Investigación científica en Venezuela: Lecciones del maestro Celli #15Jul

- Publicidad -

Por: Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

Maestro de la neumonología venezolana, el doctor Bartolomé Rómulo Celli, dedica un artículo a los jóvenes médicos venezolanos, a quienes espera motivar a incursar «en el estimulante campo de la investigación médica».

El artículo se titula ¿Cómo publicar?: Reflexiones prácticas de una experiencia personal. Aparece en la Revista Pulmón, volumen 23, enero junio 2024 y a lo largo de su escritura, el reconocido especialista, «con una experiencia vivida en el campo de la investigación y publicación de trabajos científicos centrados en la fisiología y patologías de enfermedades del aparato respiratorio», ofrece una revisión con las claves fundamentales de la investigación científica.

Contra el desaliento, la esperanza: está convencido «que, en el más recóndito y pequeño sitio de nuestro entorno, es posible responder preguntas que hoy no tienen respuestas claras».

Historia por delante, recuerda su experiencia en el Hospital Coromoto de Maracaibo (Venezuela): «Una simple observación clínica resultó en una pregunta y como no encontré respuesta en la literatura, desarrollé una hipótesis y planifiqué un trabajo dedicado a probar o negar esa hipótesis».

Reflexiona que la investigación científica significa para Venezuela, y en general los países, «un mejor porvenir y como miembros privilegiados de esa sociedad, es casi una obligación contribuir a que ello suceda. Querer es poder, refrán que resume el contenido de esta reflexión que hoy le ofrezco a nuestra juventud científica»: Artículo del Dr. Bartolomé R. Celli sobre la investigación médica en Venezuela. Una experiencia personal

Ojalá las palabras del maestro Celli sean recibidas con estusiasmo por la nueva generación de científicos y científicas que permanecen en el país y así consigan razones para la investigación. Este «querer es poder» aplica en ciencia y en general a la vida. Este artículo es un llamado al propósito, al entusiasmo y a buscar soluciones desde la ciencia que siempre tiene las mejores respuestas.

Pasó en la semana

La voluntad compartida por la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) y la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (ALANAM) para lograr que el lenguaje médico en español abarcase toda la geografía humana vinculada a la medicina impulsó, en 2012, la firma de un protocolo de actuación destinado a la elaboración de un Diccionario panhispánico de términos médicos con el objeto de registrar la homogeneidad y la heterogeneidad del lenguaje médico que compartimos todos los hablantes de nuestro idioma común. Venezuela participa en el proyecto a través de la ANM. Publicamos su reseña de esta iniciativa: Diccionario panhispánico de términos médicos: Una medicina y un idioma compartidos

Yarivith Carolina González es venezolana, residenciada en Suecia, se le ha concedido el Premio Princesa de Gerona por «su destacada labor en la investigación química, incluyendo el reciclaje de metales en baterías de iones de litio, por su trabajo en promover la educación ambiental y por llevar la ciencia a los colegios en América Latina.» Compartimos el enlace con la descripción de su carrera:

Este lunes 15 de julio, la agencia SINC anuncia una entrevista con esta investigadora en química sostenible que publicaremos.

En esta edición del Premio Princesa de Girona se ha creado una versión internacional que reconoce a dos jóvenes de Latinoamérica. Además de Yarivith Carolina González, a la guatemalteca Susana Arrechea Alvarado.

A poco de haber llegado a los 109 años de existencia, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Acienpol) tomó juramento a la abogada y doctora en derecho, Magaly Vásquez González, que desde este martes 9 de julio de 2024 ocupa el sillón N° 33, que quedó vacante tras el fallecimiento de Alfredo Morles Hernández, en mayo de 2021: https://elucabista.com/2024/07/09/magaly-vasquez-secretaria-de-la-ucab-es-la-primera-mujer-penalista-incorporada-a-la-academia-de-ciencias-politicas-y-sociales/

El Laboratorio de Polímeros del Centro de Química “Dr. Gabriel Chuchani”, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), se ha convertido en un espacio de investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas de vanguardia para abordar diversos retos ambientales y sociales del país.

Una muestra del trabajo que están impulsando desde este laboratorio es el proyecto denominado “Diseño de dispositivos plásticos flotantes para la limpieza del Lago de Maracaibo”, a cargo del doctor Edgar Catarí, ingeniero químico y jefe del Laboratorio de Polímeros: Dispositivos de plástico pudieran ser una alternativa para la limpieza del Lago de Maracaibo

Tomando en cuenta la importancia y beneficios del enfoque de autocuidado emocional para el bienestar y prevención de mayores trastornos psico emocionales, en Venezuela surgieron algunas iniciativas a raíz de la pandemia por COVID-19, enmarcado también en el contexto de emergencia compleja humanitaria que vive el país, las cuales han sido lideradas por psicólogos y organizaciones no gubernamentales, describe la psicóloga María M. Armas: El autocuidado emocional (y III)

Artículos

Ciertas afecciones médicas predisponen a algunas personas a tener mayor riesgo de sufrir enfermedades graves. Hay algunas enfermedades que podemos prevenir con vacunas, ya que, contra algunos virus y bacterias, se han podido aislar y desarrollar este método de prevención o de minimización de la enfermedad. Artículo de la Dra. Karen Courville:Vacunación y pacientes de alto riesgo: definición importante para mejorar la prevención

la idea de cambio de color de los ojos no cuenta con evidencia científica sólida que nos diga que es beneficiosa para la salud visual o que no supone riesgo alguno. Sin pruebas concretas que demuestren no tener compromiso de la visión, no será recomendado por oftalmólogos que manejen la evidencia. Artículo de la Dra. Liliana (Lily) Arosemena: Desde glaucoma a pérdida del globo ocular: riesgos del cambio del color de los ojos.

El desarrollo del cerebro joven juega un papel central en su vulnerabilidad a daños psicológicos sobre todo en la segunda década de la vida. Es en ese periodo cuando aumentan los comportamientos de rebeldía, las fluctuaciones afectivas aumentan, y cuando inicialmente aparecen casos de depresión clínica. Este periodo, es cuando típicamente se forma la personalidad y se desarrolla la autoestima, la cual se hace vulnerable a presiones sociales y la temible presión de grupo o el “peer pressure.” Artículo de la Dra. Marta Illueca: Redes sociales, una trampa para la juventud.

El 29 de julio del año 2021, el Dr. Oscar Aldrey Palacios dio origen a la sección Alergias de La Web de la Salud. Desde esa fecha ha producido distintos artículos, que ayudan a las personas a comprender qué es la alergia. A propósito del 8 de julio, Día Mundial de la Alergia, compartimos este primer artículo y el enlace a los archivos de la sección, con información ampliada sobre el tema: Día Mundial de la Alergia: todo lo que debe saber.

Del mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado una plataforma en línea denominada MeDevIS (Sistema de información sobre dispositivos médicos), el primer centro mundial de intercambio de información de acceso abierto sobre dispositivos médicos.

Está diseñada para ayudar a los gobiernos, los organismos reguladores y los usuarios en la toma de decisiones sobre la selección, la adquisición y el uso de dispositivos médicos para el diagnóstico, la realización de pruebas y el tratamiento de enfermedades y afecciones de salud: OMS presenta primer centro mundial de acceso abierto sobre dispositivos médicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha precalificado la primera prueba de autodiagnóstico del virus de la hepatitis C (VHC), que puede proporcionar un apoyo fundamental para ampliar el acceso a las pruebas y el diagnóstico, acelerando los esfuerzos mundiales para eliminar la hepatitis C: OMS precalifica el primer test de autodiagnóstico para el virus de la hepatitis C.

La COVID-19 está provocando este verano cuadros más sintomáticos en general y una tasa de ingresos en personas vulnerables algo superior a la de invierno, pero con menor gravedad y menos neumonías.

Los expertos piden no restarle importancia al SARS-CoV-2, ya que la tasa de mortalidad en hospitalizados sigue siendo dos veces la de la gripe: España reporta más hospitalizaciones por COVID-19, pero de menor gravedad

Inauguran en Panamá oficina regional de los CDC de EE.UU

Cultura

Cuentos para Cristina (héroes y heroínas por la salud), incentiva la prevención en salud pública con las herramientas de la literatura, y la evidencia de la ciencia, además de fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes, quienes ayudan a ilustrar los cuentos y contribuir al anhelo de un mundo saludable. Cuenta con el respaldo de la Fundación Ciencia en Panamá, con el apoyo del Banco Nacional de Panamá y de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil:El mosquito Will y la liga de la Salud

En esta oportunidad, publicamos el cuento El mosquito Will y la liga de la Salud, autoría de Xóchitl Mckay de Delgado e ilustración principal de Cristina Vaccaro, una forma didáctica de incentivar a la prevención, en particular en estos tiempos de dengue cuando resulta fundamental trabajar de la mano con la comunidad porque solo juntos nos salvamos.

