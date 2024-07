OPINIÓN ¿Perder la FE es pecado? #16Jul

- Publicidad -

“Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la Fe” Luc.17: 5.

¡NO!… No es pecado. De hecho, perder la Fe en un momento dado de la vida es muy común. Situaciones dolorosas inesperadas. Enfermedades repentinas. Hasta tragedias irreparables o simplemente descuido en nuestra vida espiritual son causales. Si pensáramos que la fe en Dios no debería fallarnos nunca, estaríamos negando que seamos pecadores, que vivamos en un mundo tomado por el pecado y olvidaríamos que somos imperfectos. Olvidaríamos también, que el Señor Jesucristo murió en la cruenta cruz del calvario para eso. Para rescatarnos del pecado y darnos Salvación y Vida Eterna. No es casual entonces que la Santa Biblia registre momentos cuando los mismos apóstoles, a pesar de haber estado con el Señor más de tres años y ver los portentos, dudaron de que ÈL fuera el Mesías prometido. De hecho, ellos pidieron a Jesús que aumentara su FE.

Si, en una conversación de Jesús con sus discípulos surgió el tema de la fe y el arrepentimiento debido a que los discípulos no pudieron expulsar un demonio. “Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería”… Ante ello los discípulos pidieron al Señor… “Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la Fe”Luc.17: 6,5. “Parece que los «apóstoles» sentían que tenían cierta medida de fe, pero comprendían que no era suficiente. Los discípulos tenían demasiada fe en sí mismos y muy poca fe en Dios. Algunos manuscritos griegos dicen «incredulidad» en vez de «poca fe». C.B.A.

Con respecto a Jacob, sabemos que engañó a su padre anciano, ciego y enfermo para conseguir los beneficios materiales de la primogenitura. Olvidó que se debían a un Dios Todopoderoso el cual se le manifestó a lo largo de sus generaciones de una manera tangible. Definitivamente se olvidó de la fe que en el pasado guio a sus ascendientes a los largo de toda la historia y les hizo prosperar.

Cuando el padre de la fe, Abrahán, penetró en tierras de Egipto mintió. Tuvo miedo de decir que Sara era su esposa y la expuso a que faraón la tomara para sí y se la llevara con su harén. Temió por su vida. Olvidó que Dios había estado siempre a su lado. Que hablaba con él permanentemente y que lo podía proteger de cualquier peligro al que se viera expuesto. Pero Abrahán era un ser humano imperfecto y le falló la fe. Sin embargo y pese a todo eso es considerado el padre de la Fe

Dios entiende las carencias que cada uno de nosotros tiene y las circunstancias por la cual podamos estar pasando. Cuando nos falle la fe, solo tenemos que hacer un esfuerzo y caer de rodillas delante del Altísimo y pedirle que nos sostenga. “La extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Aunque Abram había chasqueado a Dios, el Altísimo intervino en su favor. Los que profesan tener fe en el Altísimo quizá a veces procedan como indignos de su vocación, y sin embargo Dios con frecuencia induce a sus oponentes a que los respeten. El Señor sigue siendo fiel a sus hijos aún en los momentos de infidelidad de ellos” Diccionario Bíblico Adventista. Es por ello, que no debemos agobiarnos cuando en alguna circunstancia de la vida nos asalte la duda. Pero debemos recordar siempre este pasaje. “Más el que persevera hasta el fin, éste será salvo” Mat.24:13.

¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

