VIDEO | María Corina sobre salud de Edmundo González: Está estupendo, tomándose un caldito de gallina #17Jul

María Corina Machado, líder opositora, se encuentra en Portuguesa para una actividad política este miércoles 17 de julio. Previo a la realización del mitin, habló sobre la salud de Edmundo González Urrutia, quien no pudo acompañarla debido a un problema de salud.

Machado informó que González, candidato opositor para las elecciones del 28 de julio, se encuentra «estupendo y con energía», disfrutando de un caldito de gallina, una comida típica en Venezuela para quienes enfrentan cuadros virales.

«Bueno, en primer lugar, el mandó un video tempranito explicándole a todo el mundo. Señores estamos en campaña, al que no le ha dado un pestón en estos tiempos es porque no ha estado fuera, no se ha mojado, no ha agarrado calor, frío, calor. Acabo de hablar con él, está estupendo, lleno de energía y tomándose su caldito de gallina, qué se yo… o de gallo pinto», comentó la dirigente.

En la mañana de este miércoles, González comunicó a través de su cuenta en X que no podría asistir a la concentración en Guanare debido a un cuadro viral. En el mismo un video, desmintió rumores sobre una enfermedad terminal y reafirmó su compromiso de trabajar por un cambio político el próximo 28 de julio.

«No sufro de ninguna enfermedad terminal, solo tengo unas manchas en la piel que son producto de fragilidad capilar, eso mismo no pueden decir quienes le han metido la mano al erario público. Esas manchas si no se quitan, por todo eso es que el 28 de julio vamos a ganar», explicó González, prometiendo seguir adelante con su campaña próximamente.

“Acabo de hablar con él y está lleno de energía. Está tomándose su caldito de gallina, qué se yo… o de gallo pinto”. @MariaCorinaYA sobre ausencia de @EdmundoGU en #Portuguesa. pic.twitter.com/3KzJxbhwni — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) July 17, 2024

