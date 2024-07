VIDEO | Maduro advierte sobre posible guerra civil en Venezuela #18Jul

- Publicidad -

En un reciente discurso en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió sobre el riesgo de una guerra civil y un «baño de sangre» si su partido no gana las próximas elecciones del 28 de julio. Maduro enfatizó que la única manera de evitar un conflicto fratricida es asegurar una victoria electoral contundente para su partido.

Durante su intervención, Maduro acusó a la oposición de fomentar la violencia y manipular la opinión pública. Señaló que la oposición ha estado promoviendo la idea de que, independientemente del resultado electoral, se dirigirán a Miraflores, lo que, según él, podría desencadenar un conflicto violento.

«En Venezuela podría venir un baño de sangre y una guerra civil, porque este pueblo no se va a dejar quitar su país. No va a dejar que entreguen la Guayana Esequiba, no van a dejar que privaticen los derechos sociales. Nosotros somos una fuerza y un poder popular. Somos un poder militar también», aseguró Maduro.

Asimismo, se les escuchó repetir este mensaje: «El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo», agregó el líder del oficialismo venezolano.

Maduro también destacó la importancia de la unidad y la organización dentro de su partido para lograr una victoria histórica. Afirmó que el mundo entero reconocerá la victoria de su gobierno y que numerosos países ya han confirmado su presencia en Venezuela para observar el proceso electoral.

🇻🇪 Maduro amenaza: "En Venezuela podría venir un baño de sangre y una guerra civil (si perdemos las elecciones)… Somos un poder popular. Somos un poder militar también y un poder policial, y así lo digo como líder de esta unión, no nos vamos a dejar quitar esta patria…" pic.twitter.com/QBmji2976E — Informe Orwell (@InformeOrwell) July 18, 2024

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política y social en Venezuela, donde la oposición ha estado demandando una transición ordenada en caso de derrota del chavismo.

Maduro concluyó su discurso reafirmando su compromiso con la defensa de la patria y los logros alcanzados durante su mandato, instando a sus seguidores a movilizarse y garantizar una victoria el 28 de julio.

Maduro advierte que Venezuela caerá en guerra civil fratricida y en un baño de sangre si no gana las Elecciones. Este es el amigo íntimo y socio de Zapatero. pic.twitter.com/sSTdxUsfIF — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) July 17, 2024

